“Chorando eu, presidente Lula? Diz isso porque sou mulher? Você não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e pelos milhões que têm o direito de fazê-lo nas eleições presidenciais livres em que derrotarei Maduro (...) Você está avalizando os atropelos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados, que você diz apoiar.”

Ao tratar do comentário de Lula no dia 6 de março passado, sobre sua barração no pleito venezuelano imposta pela ditadura de Nicolás Maduro – “ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições” –, María Corina Machado, líder da oposição, conseguiu evidenciar em poucas palavras o que muitos ainda relutam em conceder: Lula despreza a democracia. E não é de hoje.

A descortesia do presidente da República também ofendeu os fatos. À época da disputa presidencial de 2018, seu nome foi registrado como cabeça de chapa a despeito de ele estar na cadeia e inelegível. A substituição por Fernando Haddad só aconteceu na data limite estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando a campanha já estava em pleno andamento. Detalhe à toa, porém, diante de novo meneio a um ditador alinhado com sua visão de mundo.

Para além da lucidez na contestação, é compreensível que Machado demonstre surpresa com o endosso do líder de uma das maiores democracias do mundo a um regime de força. Não está obrigada a saber que, passadas mais de quatro décadas na vida pública, Lula coleciona episódios de adulações a tiranos simpáticos à esquerda. Entre nós, todavia, não deveria haver espanto.

É o que se vê, contudo. A cada declaração que desmonte a narrativa dominante durante a eleição passada – o Partido dos Trabalhadores e seu prócer como fiadores da democracia –, abundam reações de surpresa e até incredulidade. Estas, por sua vez, deságuam em toda sorte de análises obsequiosas, empapadas de eufemismos, sempre na tentativa de diminuir o peso do que foi dito.

Nossa habitual resistência em confrontar as escolhas eleitorais que fazemos não ajuda, é verdade. Ao invés de fiscalizar políticos, tendemos a protegê-los, cedendo a uma confusa lógica em que crítica pressupõe confissão de culpa.

Idem para o fato de o rival ter sido Jair Bolsonaro. Sua retórica autoritária, arreganhos institucionais, aversão aos princípios civilizatórios mais básicos, além de uma atitude na melhor das hipóteses irresponsável diante do flagelo da pandemia, ofereceram a Lula um manto que jamais teria sido seu por merecimento.

Imaturidade política e dicotomia ajudam a compor o cenário, mas são insuficientes para justificá-lo diante da abundância de exemplos, históricos e recentes, reveladores de um político guiado pela sanha de um projeto hegemônico e habituado a afagar autocratas sanguinários.

Ainda em meados do ano passado, novamente defendendo o regime de Nicolás Maduro, Lula se saiu com a tese de que democracia é um conceito relativo. De lá para cá, não foram poucas as falsas simetrias entre Ucrânia e Rússia ao tratar da agressão unilateral iniciada por Vladimir Putin, que já dura dois anos e dilacerou centenas de milhares de vidas inocentes.

Recentemente, na mesma sentada em que alegou desconhecer detalhes da expulsão de funcionários da ONU de Caracas, durante entrevista coletiva na 37.ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, em Adis Abeba, Lula foi além de minimizar a morte de Alexei Navalni. Ignorando o fato de se tratar de um preso político e, até então, principal opositor a Putin, trancafiado e torturado numa prisão na Sibéria, reagiu indignado às suposições de que os russos tivessem nela algum envolvimento: “Para que esta pressa de acusar alguém?”

Olhando apenas para o Brasil, Lula e o seu PT pediram o impeachment de todos os presidentes democraticamente eleitos até finalmente assumirem o poder. Defender o afastamento de um mandatário por meio dos ritos previstos na Carta é legítimo, porém fazê-lo sistematicamente indica recusa em aceitar a alternância de poder, pedra basal da democracia.

Outro flagrante assalto ao democratismo houve durante a campanha pelo terceiro mandato na Presidência, quando insistiu na mentira crassa de que Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado. Não era só bravata eleitoreira. Em janeiro do ano passado, durante evento oficial na Argentina, afirmou o presidente: “Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff”.

Não se trata de dizer que Lula é o que é. Lula é o que sempre foi. Estranho seria se não apoiasse Maduro e Putin, se repudiasse as ditaduras cubana e nicaraguense, estimasse Estados Unidos e Israel, ou não privilegiasse sua própria imagem e a de seu partido sobre valores apenas levados em consideração durante períodos eleitorais.

Não espanta que Lula tente remodelar sua imagem, mas é dever de quem participa do debate público zelar para que não seja capaz de reescrever a história. Nem mesmo a sua.

