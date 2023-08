A necessária reflexão sobre a direita no Brasil

O ano de 2013 apresentou ao Brasil um movimento de indignação diante da velha política do toma lá, dá cá, com impactos históricos nas corridas presidencial e estaduais em 2018. À ocasião, foram notórias a perda de espaço de partidos de esquerda e a ascensão de candidatos conservadores, numa reviravolta digna de análises políticas e conjunturais. O Brasil estaria mais conservador, após décadas de crescimento e de consolidação da esquerda nas urnas, inclusive no Rio Grande do Sul, onde eleições consecutivas, por anos, levaram à vitória candidatos de centro-esquerda.

O ano de 2022 é marcado por mais uma reviravolta histórica na política do País. A particularidade, no caso, se faz perceptível pela nova composição do Congresso Nacional, com a predominância de candidatos de partidos de centro-direita em oposição a um Executivo cujo mandatário foi ressuscitado politicamente, mas não inocentado dos escândalos revelados por investigações no contexto da Operação Lava Jato.

Os primeiros meses deste ano começam turbulentos, com a cassação de mandato do deputado federal pelo Paraná Deltan Dallagnol, figura expoente no combate à corrupção e opositor contumaz ao atual governo, num movimento que ainda pode impactar negativamente outras figuras de relevância nacional que surgiram para passar a limpo o País na esperança de dias melhores.

O impacto da inelegibilidade de Jair Bolsonaro é outro fator que se vem somar ao movimento que surge na tentativa de solapar e afastar inimigos políticos, desvendando-se como um revanchismo com resultados incertos. Ainda é cedo para apontar o que poderá acontecer nas eleições de 2024 e 2026, mas não é errado afirmar que impactos ocorrerão, resultando em surpresas, sobretudo naqueles que atualmente trabalham pelo enfraquecimento de figuras conservadoras da política brasileira.

Neste contexto, urge a necessária organização dos partidos e dos movimentos representativos ligados às agendas liberal e conservadora, cabendo a reflexão sobre o futuro da direita no Brasil e como queremos que ela seja.

O País precisa de uma direita racional, pragmática em sua interlocução e, principalmente, propositiva para pavimentar o caminho da estabilidade, nos diversos campos, como base para um crescimento consistente. É necessário trabalhar no povo a importância do voto e do exercício da cidadania em sua plenitude, para que os eleitores possam cobrar e fiscalizar os parlamentares que elegeram. É preciso olhar os jovens e sua importância para o futuro do País e fazer sair, ainda, os “políticos profissionais”, pois só com renovação podemos mudar a mentalidade. Como trabalhar todos esses pontos? Quais candidatos a direita quer eleger?

A direita precisa de nomes que falem com todo o Brasil e faz-se urgente a necessidade de um realinhamento para conquistar o voto dos eleitores que não se identificam com os extremos do espectro político. Afinal, o sentimento das manifestações de 2013 continua vivo, assim como o apelo popular pelo fim do foro privilegiado, pela necessária e saudável união de nosso povo, pela responsabilidade com a coisa pública, pelo fim de abusos e das arbitrariedades de quaisquer poderes, pelo respeito ao pacto federativo e ao municipalismo, entre outras bandeiras que devem ser consideradas como dignas de atenção.

Atores presos a conceitos ultrapassados exercem intensa pressão sobre as pautas do conservadorismo. Urge que os partidos de oposição adotem uma estratégia comum, no sentido de mostrar nossa capacidade para atender às demandas nacionais, fazer frente aos que arrepiam a lei e levar o Brasil, definitivamente, para o século 21.

SENADOR DA REPÚBLICA ELEITO PELO RIO GRANDE DO SUL