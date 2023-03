A OAB-SP e a proteção e defesa da mulher

Desde que assumi a presidência da maior secional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do País, travamos uma luta permanente contra a desigualdade de gênero e raça. O respeito à diversidade é o pavimento de uma sociedade mais justa e acolhedora. Mas sabemos que os números ainda nos escancaram o enorme caminho que temos a percorrer.

Todo dia é dia de combater a desigualdade e mostrar como podemos fazer isso juntos.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de 2021, as mulheres representam 51% da população brasileira. O número de mulheres advogadas inscritas na OAB-SP segue a mesma tendência: somos maioria no Estado de São Paulo.

Contudo, com o passar dos anos, essa diferença se acentua, elevando a porcentagem de mulheres na sociedade. Isso nos levaria a pensar que mulheres mais velhas poderiam estar em mais cargos de liderança. No entanto, essa não é uma realidade. Ao debruçarmo-nos sobre os dados das condições das mulheres negras, o cenário é ainda pior.

A pesquisa Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que o Brasil tem a menor proporção de mulheres em cargos eletivos entre os países da América do Sul. Em termos de representatividade feminina, estamos atrás de países como Ruanda, Timor Leste, Bolívia, Suriname, Canadá e Paraguai, apenas para mencionar algumas das 30 nações que aparecem com melhores números neste quesito.

A OAB-SP tem inúmeras frentes de atuação no auxílio à mulher advogada e às mulheres na sociedade. Desde o convênio com a Defensoria Pública de São Paulo para assistir mulheres vítimas de violência de gênero, passando pelo apoio jurídico à Casa da Mulher Paulista, iniciativa do governo do Estado, como também a implementação de cotas raciais e de gênero para as listas do Quinto Constitucional da advocacia.

Sabemos que, para que mais mulheres se sintam à vontade para exercer com dignidade sua profissão, é necessário que existam as condições adequadas, principalmente na advocacia criminal. A OAB-SP, por meio da Secretaria da Mulher Advogada, já iniciou o diálogo para a uniformização no atendimento conferido às advogadas no sistema prisional. Apesar da existência do body scan (scanner corporal), é importante que uma mulher seja a operadora do equipamento para evitar constrangimentos de gênero, por exemplo.

É nesta atuação, dentro de cada espaço da sociedade, que esperamos que homens, mulheres, empresas, entidades e governo se mobilizem, juntos, para mudar este cenário. O Direito é muitas vezes um instrumento retrógrado, que contribui para a manutenção do status quo. Mas ele também pode ser revolucionário. A missão dos operadores do Direito é de transformar a realidade. Cumprimento todas que contribuem para um mundo melhor e menos desigual.

*

PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO SÃO PAULO