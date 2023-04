A paz na Ucrânia depende da geopolítica

“A guerra é a continuação da política por outros meios” é uma das frases célebres do militar e estrategista prussiano Carl Von Clausewitz. Em sua essência, ela significa que o uso da força armada – a guerra – acontece por meio de uma escolha racional para atingir objetivos igualmente racionais. Não é obra de monstros ou entidades malignas de alguma religião – embora ambos sejam usados frequentemente para descrever os horrores de qualquer guerra. No caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, ela serve para lembrar que as hostilidades foram causadas por questões geopolíticas contemporâneas.

A questão fundamental ainda não resolvida no leste europeu desde o fim do bloco soviético é justamente qual o destino e o papel geopolítico da Ucrânia. O avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que se seguiu à dissolução da União Soviética chegou às fronteiras russas no início dos anos 2000, quando os três países do Báltico (Estônia, Letônia e Lituânia) aderiram à Otan. Naquele momento, as fronteiras terrestres ocidentais russas eram partilhadas entre esses novos três membros da Otan, Belarus – que, por ser um aliado militar russo não poderia aderir à Otan – e a Ucrânia.

Até a Euromaidan (2014), a estabilidade nas fronteiras terrestres ocidentais russas foram garantidas pela manutenção de um equilíbrio de forças entre grupos pró-Rússia e pró-Ocidente na Ucrânia. Em 2014, a Ucrânia vira novo palco de disputa entre os grupos pró-Ocidente e pró-Rússia quando o presidente Viktor Yanukovich abre mão de assinar um acordo comercial com a União Europeia para assinar um de mesmo tipo com a Federação Russa, causando protestos e repressão subsequente em todo o país, o levante das províncias de Donetsk e Luhansk, bem como a anexação da península da Crimeia por forças russas.

Na esteira dos eventos de 2014, França, Alemanha, Rússia e Ucrânia assinaram os Acordos de Minsk, que previam o respeito à soberania e à integridade territorial da Ucrânia e a promoção de reformas constitucionais na Ucrânia para conferir maior autonomia às províncias rebeldes e à Crimeia. Nenhum dos dois elementos foi respeitado por ucranianos e russos. Havia alguma esperança de que a estabilidade fosse restabelecida com as eleições de 2019. No entanto, antes das eleições, o governo alterou a Constituição para estabelecer a adesão à União Europeia e à Otan como objetivos a serem perseguidos pelo país.

Todas essas considerações levam à seguinte conclusão: o elemento que causou o início das hostilidades entre Kiev e Moscou foi a percepção de que o equilíbrio de forças que mantinha a estabilidade na Ucrânia e, consequentemente, nas fronteiras ocidentais russas foi rompido com o avanço dos grupos ucranianos pró-Ocidente, o que abria margem para que mais um país com fronteiras terrestres compartilhadas com a Rússia aderisse à Otan. Nenhuma dessas considerações justifica ou autoriza o uso da força em violação aos termos da Carta das Nações Unidas ou as milhares de perdas humanas que esse conflito causou de forma subsequente. No entanto, essas mesmas considerações permitem antever um rascunho de caminho para a paz no leste europeu.

O caminho mais provável é que este conflito termine nas mesas de negociação, por dois grandes motivos. Primeiro, a continuidade do conflito significaria um envolvimento ainda mais direto da Otan, o que poderia trazer consequências imprevisíveis para todos os lados do conflito. Segundo, o conflito é uma das causas do choque inflacionário por que passa boa parte da economia internacional, o que tem efeitos deletérios na popularidade e na estabilidade política interna de governos mundo afora.

É impossível prever com certeza os termos dessa solução diplomática, mas é possível inferir que envolva algum tipo de reedição dos termos dos Acordos de Minsk. Neste cenário, é possível que haja algum tipo de referendo monitorado por observadores internacionais nas províncias que aderiram à Federação Russa e algum tipo de acordo específico sobre a península da Crimeia, capítulo à parte nas relações russo-ucranianas.

Também é possível antever que haja algum tipo de negociação em que a Ucrânia venha a se tornar membro da União Europeia e o estabelecimento de algum tipo de neutralidade constitucional na Ucrânia. No pior dos cenários, a mediação internacional pode fazer com que se chegue a um cessar-fogo e o conflito se estabilize de forma incompleta, como ocorre na península da Coreia. Em ambas as situações, a única solução para o conflito passa pela diplomacia e, sobretudo, pela geopolítica.

Poucos dias depois do aniversário de um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia, é inviável prever quando e em que termos exatos o conflito russo-ucraniano vai acabar. No entanto, dá para saber que a solução – assim como a origem do conflito – passa pela geopolítica. Na política internacional, a guerra é apenas mais uma atividade para garantir interesses. As considerações morais podem conduzir ao paraíso, mas nem sempre podem levar à paz.

*

É MESTRE EM CIÊNCIAS MILITARES PELA ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO (ECEME)