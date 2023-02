A política e a coesão da Força

A política ou, melhor, o envolvimento dos militares com a política é um sério óbice à coesão nas Forças Armadas. Mas, antes de detalhar esse argumento, é preciso esclarecer o que se entende por envolvimento de militares com a política, ou “politização” de militares, e contextualizar a coesão.

O Regulamento Disciplinar do Exército proíbe ao militar da ativa a discussão de assuntos de natureza político-partidária em área militar, a manifestação pública a respeito de tais assuntos e a discussão de temas políticos em veículos de comunicação. As normas da Marinha e da Força Aérea sobre o tema são semelhantes. Entretanto, há outras formas de politização, como a divulgação de notícias falsas para gerar efeitos políticos, ou o engajamento ou atitude permissiva do militar com temas e opiniões políticas que desvirtuam sua profissão.

Por exemplo, é politização postular que o artigo 142 da Constituição brasileira dá às Forças Armadas a condição de “Poder Moderador”, acima dos demais Poderes da União, ou admitir como procedente o pleito de manifestantes por uma intervenção militar no Estado. Essas ideias contrariam tão flagrantemente as atribuições constitucionais das Forças Armadas que a aderência a elas só pode ser entendida como atitude política.

No tocante à coesão, deve-se entendê-la como uma condição crucial para a eficiência da tropa. Ela se estabelece nos grupos militares principalmente por vínculos afetivos e cognitivos entre seus membros. O mecanismo mais elementar da coesão são a camaradagem e a amizade entre os soldados. Todavia, esse mecanismo não funciona nas organizações com grande efetivo, lotado em diferentes bases ou quartéis. Nos grandes escalões, ou na Força como um todo, a coesão adquire a forma de “espírito de corpo”, gerado pela identificação do militar com os valores, a missão e as funções essenciais da instituição.

Assim, a unidade de pensamento acerca da missão e dos preceitos fundamentais da Força é vital para sua coesão. Os militares não precisam concordar em tudo, mas têm de comungar nos fundamentos que legitimam a existência da Força a que pertencem. Para explicar isso de forma clara, pode-se usar o caso de uma torcida num jogo de futebol. A multidão se mantém coesa enquanto está no estádio, unida pelo desígnio comum de apoiar o time. Mas ela vai se separar imediatamente à saída do campo se houver ali um palanque com um político em campanha, porque alguns vão parar para apoiá-lo e outros vão se afastar criticando-o. Se o propósito da torcida a mantém coesa, questões alheias à sua finalidade tendem a desagregá-la.

Aplicando tais considerações à nossa realidade, temos que a politização de militares da ativa enfraquece a coesão porque a política não se coaduna com a missão das Forças Armadas e é um tema polêmico.

Durante o governo Bolsonaro, o frequente uso político das Forças pelo presidente criou para os chefes militares o dilema de aceitar as investidas do comandante supremo e arriscar-se a manifestações políticas na tropa ou se opor ao uso indevido da instituição. Depois da demissão do ministro da Defesa e dos comandantes de Força em março de 2021, não houve mais reação dos chefes militares ao presidente. Com poucas exceções, também não ocorreram casos de indisciplina, graças à ação firme dos líderes. No entanto, a coesão interna foi abalada, pois muitos militares concordaram com a posição dos comandantes afastados de impedir a manipulação política da Força. Desobrigados, segundo a ética militar, de alinhar-se com posicionamentos superiores estranhos aos cânones da instituição, esses militares mantiveram-se fiéis a suas convicções.

Nos últimos anos, postagens de militares nas redes sociais e ofícios e notas emitidos pelo Ministério da Defesa e pelas Forças geraram um efeito bastante negativo. Sua linguagem ajustada às ideias do presidente levou muitas pessoas a entenderem que os militares se mantinham unidos em razão de seu apoio à candidatura de Bolsonaro ou a seu projeto político. Ora, tal situação seria uma grave distorção, pois, se militares da ativa não se podem envolver em política, esta jamais deve ser um mecanismo para sua coesão. Na verdade, quando Forças Armadas de países democráticos adotam uma posição política, elas perdem a confiança da sociedade e deixam de ser instrumento de união nacional.

O comportamento dos militares norte-americanos na crise que culminou com a invasão do Capitólio é um bom exemplo do que foi tratado aqui, pois teve o condão de apoiar a sociedade e fortalecer a coesão das Forças Armadas. O compromisso explícito dos chefes militares com o processo constitucional e a forma decisiva como se posicionaram em relação ao ataque ao Congresso foram importantes para que os cidadãos mantivessem a confiança nos princípios fundamentais do Estado e os militares permanecessem unidos pela consciência de que as Forças estavam fazendo exatamente o que (quase) todos esperavam delas.

GENERAL DE DIVISÃO NA RESERVA, É DOUTOR EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA