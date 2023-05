A quem servem os dados?

Nossos gestores raramente têm a dimensão da importância estratégica dos dados produzidos pelas instituições que dirigem. Do pequeno instituto municipal que controla a circulação dos ônibus até os grandes órgãos federais que centralizam bases imensas de saúde e educação, a cultura predominante ainda é a que foi consolidada na segunda metade do século 20: a de que cada um deve publicar suas pesquisas e análises, sem abrir os próprios dados, utilizando a parte que lhe cabe, sem considerar a importância de uma visão geral. Com exceção de institutos mergulhados na cultura de dados, como IBGE ou Inpe, por exemplo, a maioria guarda seus melhores dados para publicar suas pesquisas e fazer suas próprias ferramentas de acesso e busca.

A ausência de um plano sério de dados abertos, que coloque a disposição tais dados de forma consistente, contínua e atualizada, gera problemas graves para a nossa sociedade e priva nossos analistas de dados, estatísticos, matemáticos, engenheiros, cientistas da computação, entre outros, espalhados pelo País, de fazerem e publicarem estudos muito mais precisos e abrangentes.

O outro problema é dificultar, e muito, a integração entre as várias bases de dados para produzir informação inovadora e amplificadamente relevante. Por exemplo, ao integrar a base de dados de circulação de ônibus e metrô com dados do IBGE, do trânsito ou do clima, poderão ser produzidas análises muito mais complexas, valiosas e interessantes. Informações de verdadeira utilidade pública decorrentes de uma percepção integradora e inteligente, somatório das partes, mas com potencial de ser muito mais que a mera soma delas. É um conhecimento holístico. Estratégico. Fundamental na sociedade da informação.

Mas, se esses dados, depois de integrados, deixarem de ser atualizados, acabarão se tornando inúteis, pois as informações ficarão defasadas e ultrapassadas, perdendo a função vital de alimentar a inteligência coletiva que gere processos complexos, mesmo que decorrentes de atitudes simples – como as de alimentar o sistema de informações. Afinal, quem vai investir em desenvolver aplicativos baseados em dados que nem sabemos quando serão atualizados? Ou se ainda são válidos?

Durante a crise da covid-19, a Fiocruz, o IBGE, o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde fazem um ótimo trabalho com as bases que possuem, com a informação que trocam entre si e com os cientistas de que dispõem. Mas todos juntos poderíamos fazer muito mais.

Por exemplo, o Brasil tem dados e cientistas suficientes para fazer modelos de previsão da entrada em colapso de cada regional de saúde com muito mais capilaridade e precisão.

Mas o Brasil não vai fazer, porque os dados de infraestrutura disponíveis são de fevereiro e os dados de contaminação e óbitos são atrasados e pouco confiáveis. Além disso, os dados que seriam confiáveis para um modelo de previsão, como os de internação, não são abertos. A carência de previsões e a falta de confiança nos dados disponíveis dá espaço a teorias radicais que se alternam entre o pânico geral e a irresponsabilidade total.

O caminho para ajudar a construir políticas públicas para resolver um problema complexo é informação de qualidade, resultado de trabalho colaborativo entre diferentes áreas que precisam atuar conjuntamente para oferecer ações efetivas. E isso só será conseguido com abertura, colaboração, integração.

A Lei de Transparência sempre teve uma prioridade muito mais orçamentária e de acesso às contas públicas em detrimento do fortalecimento social. Na minha opinião, a transparência pública é uma conquista básica e trivial decorrente da abertura dos dados públicos, o maior interesse social vem da possibilidade de ampliar o conhecimento que a população tem sobre sua qualidade de vida ou sobre os serviços de que dispõe.

Cada cidadão tem o direito de saber quanto tempo e por que vai esperar no ponto de ônibus, na matrícula da escola, na fila da cirurgia ou por um leito de UTI. E o mais desanimador é que essa informação existe, mas nem sempre está disponível. Aplicativos que forneçam ao cidadão os serviços a que ele tem direito só podem surgir se os dados estiverem disponíveis. E quem tem a obrigação de prover esses dados é o Estado.

O imenso avanço tecnológico no uso de dados e na conectividade deve beneficiar a sociedade como um todo, e não centralizar a informação e o controle. É obrigação do Estado o compartilhamento de informações estratégicas, desde que não comprometam a privacidade e as liberdades individuais. Temos de consolidar um projeto de dados abertos amplo e abrangente, contínuo e confiável. Sem isso, Big Data e inteligência artificial nunca serão tecnologias usadas para ampliar direitos e liberdades e continuarão desempenhando cada vez mais o papel de acúmulo de concentração de poder e renda.

É PROFESSOR PESQUISADOR DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA E SOFTWARE LIVRE (C3SL), GRUPO DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)