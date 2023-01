A tarifa mais cara é a do populismo

Com vistas a um trunfo para a eleição, o prefeito Ricardo Nunes cogita a implementação da tarifa zero nos ônibus de São Paulo para 2024. Rodoviarista, a capital paulista tem como principal modo de transporte público o seu sistema de ônibus, um dos maiores do mundo, que transporta mais passageiros que Metrô e trens da CPTM somados.

Diferentemente do transporte sobre trilhos, que pela alta capacidade e estrutura fixa consegue absorver variações no volume de passageiros com muito mais eficiência, o sistema de ônibus tem custos escaláveis em função da demanda. Com o passe livre, a população seria economicamente estimulada a usar ônibus – e a abandonar não só o carro, mas também metrô e trem, que seguiriam pagos. Entre as poucas experiências mundo afora, a tarifa zero elevou o volume de passageiros de 50% a 400%, com os custos de operação crescendo em ordem aproximada.

E se a cobrança pelo ônibus funciona como uma proteção que transforma qualquer aumento de demanda em consequente aumento de arrecadação, a gratuidade converte a operação do serviço em mera gestão de custo, com o passe livre se transformando numa bomba-relógio: quanto mais bem-sucedido for, mais despesas representará aos cofres públicos. Mesmo com a menor demanda por ônibus desde o início da pandemia, os gastos previstos para o sistema paulistano em 2023 são de R$ 12 bilhões. Esse valor é superior a toda a previsão de investimentos da Prefeitura, de R$ 11,5 bilhões. Para quanto saltariam os aportes quando os 14 mil veículos hoje cobrados se tornassem insuficientes para a demanda turbinada pela gratuidade? Como impedir que a qualidade do serviço despencasse?

Até mesmo a alegada melhora ambiental é questionável: 98% da frota paulistana é a diesel. Considerando que o preço de compra de um ônibus elétrico é três vezes maior, é improvável que se possa investir tanto na gratuidade ao mesmo tempo que se aumenta a frota e se faz a necessária troca de milhares de modelos poluentes por ecológicos. Seria um estímulo a um sistema quase inteiramente poluente e que ainda tiraria movimento do transporte sobre trilhos, mais sustentável. Ou a prioridade é oferecer ônibus grátis a todos ou é diminuir a emissão de poluentes. As duas coisas são concorrentes.

A tarifa zero nem sequer reduz desigualdades, pois isenta os que podem pagar e é financiada também pelos mais pobres. Desde as manifestações do Movimento Passe Livre e o “não é por 20 centavos”, em 2013, mais centralidade se dá ao valor da tarifa unitária – que, segundo a SPTrans, tem custo real de R$ 7,96 e chega subsidiada aos usuários por R$ 4,40 –, quando mais justo seria direcionar os subsídios de modo progressivo aos usuários mais carentes e fidelizados. O Bilhete Único Mensal nunca se tornou efetivo, pois seu valor de R$ 213,80 para ônibus e R$ 338 para integração ônibus/Metrô/CPTM exige pelo menos 49 viagens só de ônibus ou 77 de integração em seus 31 dias de validade para que valha a pena. No metrô de Londres, a tarifa unitária de 7,70 libras tem como correspondente o bilhete mensal ilimitado de 147,50 libras e o anual de 1.536 libras, o que significa que já são vantajosos para quem usar pelo menos 20 vezes no mês ou 200 vezes no ano. Assim, o usuário eventual paga mais pela viagem unitária, de modo a diminuir os gastos de quem é dependente do transporte público.

A cobrança de tarifa também pode ser um instrumento para racionalização de fluxos e demandas, com possíveis cobranças diferenciadas em função da zona ou horário da viagem. A total eliminação de taxação no transporte impede políticas de inibição ou incentivo para ajustes do tipo.

No caos social de São Paulo, outro efeito previsível seria que, a exemplo de cidades do exterior, muitas pessoas em situação de rua utilizariam os ônibus gratuitos como locais disponíveis e seguros para abrigo noturno, consumo de drogas, etc.

Não por acaso o passe livre é algo até aqui implementado em cidades pequenas ou linhas pontuais. Nenhuma metrópole, por mais rica e desenvolvida, adotou a medida. Aventar isso para os ônibus da caótica e subdesenvolvida São Paulo, com carências da zeladoria à saúde e educação, a um custo de mais de 12% de todo o orçamento municipal, beira a irresponsabilidade.

Uma megacidade com 300 km de trilhos, enquanto Xangai passa dos 800 km, não deve estimular o rodoviarismo, mas sim diminuir sua relevância. A Linha 6-Laranja do Metrô terá um custo de R$ 1,18 bilhão por km, o que significa que o valor atualmente destinado a um ano de operação de ônibus é suficiente para construir 10 km de metrô. Quanto mais subsídios às passagens, mais movimento sobre pneus e menos verba para o desenvolvimento de infraestrutura de transporte. Os mais de R$ 5 bilhões previstos de arrecadação com tarifas de ônibus podem financiar toda a verba municipal para habitação e assistência social. Renunciar a essa receita, para despejar mais recursos em despesas correntes de um serviço já oferecido, é um populismo que custaria caro aos paulistanos e que interessa basicamente a um prefeito que visa à reeleição.

*

CONSULTOR EM POLÍTICA URBANA, FOI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA E SECRETÁRIO-GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRESERVA SÃO PAULO