A volta do STF pré-Bolsonaro?

A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no auge da Operação Lava Jato, entre o segundo governo Dilma e o governo Temer, rendeu-lhe diferentes avaliações: para alguns, o tribunal teria negligenciado direitos e garantias constitucionais dos acusados (o que a Vaza Jato viria a confirmar); para outros, o tribunal teria reforçado a moralidade política e o combate à corrupção no País.

Mas havia unanimidade na desaprovação a certos comportamentos adotados no tribunal (não só) naquele período. Primeiro, a interrupção de julgamentos importantes por pedidos de vista dos processos feitos pelos ministros – pedidos que, às vezes propositalmente, remetiam a decisão dos casos ao infinito, já que os processos eram esquecidos nos gabinetes dos julgadores. Segundo, as frequentes decisões individuais dos ministros, que, sozinhas, configuravam um estado de coisas por vezes irreversível em torno de questões importantes, sem a oportuna consideração dos demais ministros. Por trás de alguns desses comportamentos havia interesses políticos envolvidos. E havia ministros dispostos a pôr esse interesse no lugar da sua sabedoria, fazendo da reflexão sobre a questão constitucional envolvida um mero cálculo estratégico.

Veio o governo Jair Bolsonaro e o STF tornou-se alvo constante de críticas (algumas procedentes) e ameaças que visavam sobretudo a desmoralizar o tribunal, especialmente nos campos do combate à covid-19 e da garantia do processo eleitoral. A estratégia foi um sucesso: hoje, um sem-número de brasileiros crê que as decisões proferidas pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos dois anos tinham como objetivo cercear liberdades políticas e favorecer Lula na eleição presidencial. Outra parte da população, ao contrário, viu nesses dois tribunais, acima de tudo, a garantia da democracia contra um governo que insistia em sabotá-la.

Um elemento novo e marcante desse período foi a atuação rápida e coesa do STF em resposta a disparates e inconstitucionalidades provenientes do governo Bolsonaro. Daí a esperança de analistas do tribunal de que, deste ano em diante, ele não só ajustasse (moderasse) sua atuação à nova realidade de um Poder Executivo normal, mas também abandonasse de vez sua anterior tendência a interrupções estratégicas de julgamentos e decisões individuais, em favor daquela atuação rápida e colegiada que marcou importantes julgamentos a partir da pandemia de covid-19.

A esperança talvez seja vã. Foi o que deu a entender o início do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 7.331, proposta pelo Partido Comunista do Brasil contra dispositivos da Lei das Estatais (n.º 13.303/16). Essa lei proíbe indicações, para o Conselho de Administração e a diretoria de empresas públicas e sociedades de economia mista, de pessoas ocupantes de alguns cargos públicos ou que tenham atuado, nos três anos anteriores, na estrutura decisória de partido político ou na organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Como noticiou o Estadão, o governo tinha interesse na derrubada de disposições dessa lei, pois negociava cargos de diretorias de estatais para acomodar aliados e ampliar sua base de sustentação no Congresso Nacional.

Iniciado o julgamento da Adin no plenário virtual do tribunal (10/3), o ministro André Mendonça, indicado para a Corte por Bolsonaro, pediu vista do processo (11/3). Com isso, teria até 90 dias para apreciar o caso. Em resposta à ação de Mendonça, em 16/3 o relator do processo, Ricardo Lewandowski, concedeu medida cautelar suspendendo imediatamente algumas disposições da lei, abrindo caminho para as indicações políticas. No mesmo dia 16, Mendonça liberou o processo para julgamento. Iniciado o julgamento da cautelar de Lewandowski, em 31/3, o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo, mantendo-se, assim, a medida cautelar anteriormente concedida.

Ocorre que tanto a cautelar de Lewandowski quanto o pedido de vista de Mendonça foram criticados por especialistas. A liminar teria se amparado em argumentos frágeis e motivação política (Lewandowski é tido como simpatizante do atual governo); já o pedido de vista de Mendonça teria sido protelatório e também politicamente motivado (vide o blog do repórter Fausto Macedo, deste jornal, de 17/3).

Nesse aparente retorno ao cenário pré-Bolsonaro, com o embate entre ministros e a prolação de decisões individuais reciprocamente motivadas, já se pode antecipar um derrotado: o próprio STF. Afinal, um tribunal cujos integrantes sejam vistos como representantes de correntes políticas (que agem estrategicamente) será um tribunal não só parcial, mas também responsável pelas consequências políticas de suas decisões. Isso pode alegrar militâncias, mas, no longo prazo, degrada a reputação do tribunal perante a opinião pública, degrada o sistema jurídico que ele deve conservar/aplicar e, no limite, ameaça a própria obediência às suas decisões. Não convém correr esse risco depois do que se viu em 8 de janeiro deste ano.

*

DOUTOR EM DIREITO PELA USP E PELA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, INTEGRANTE DO INSTITUTO NORBERTO BOBBIO, É PROFESSOR DA FADI E FACAMP