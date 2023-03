Agora a desculpa é de crime político

Por tola presunção, ou mesmo ignorância jurídica, grupos de bolsonaristas passaram nos últimos dias a tentar qualificar como crimes políticos os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, quando invadiram e destruíram parcialmente as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A tentativa é de fazer com que aquelas condutas reprováveis sejam aferidas nos processos judiciais como atos de menor potencial ofensivo, ou seja, por terem motivação política, deveriam ser relevadas, com o reconhecimento de inexistência de crime e consequente absolvição dos réus.

Não há inocência nenhuma nessa conduta, mas apenas inquietação, porque o cerco jurídico se aperta e aqueles que cometeram delitos previstos na Constituição e no Código Penal Brasileiro (em sua maioria bolsonaristas) caminham para possível condenação. Lembre-se que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu de público punir todos os que violentaram as leis do País e da República naquele inesquecível dia 8 de janeiro.

O argumento dos golpistas de que cometeram “crimes políticos” talvez não seja eficaz perante o Judiciário, até mesmo porque não há definição em nosso país do que sejam esses crimes. Há tão somente no artigo 109, IV, da Constituição federal a menção de que a Justiça Federal será competente para julgar os crimes políticos, cabendo ao julgador interpretar, a partir do caso concreto, o que é um crime político.

Os atos atribuídos aos bolsonaristas naquele 8 de janeiro encontram melhor definição na Lei n.º 13.260, que disciplina o terrorismo, ou seja, método organizado para provocar o medo em sociedade, praticando a violência generalizada, como forma de buscar o consentimento em torno de um objetivo qualquer ou o comprometimento da liberdade de ação ou opinião em torno de outros fatores.

A desculpa de crime político agora usada é suspeita, porque não se trata de crime cometido por ou contra um político. Ocorreria esse crime nos casos em que estivesse em risco a segurança do Estado, do governo ou do sistema político vigente do Estado.

No caso específico dos bolsonaristas, sempre fiéis à orientação que provém de seu chefe supremo, têm sido frequentes atos de violência e de desrespeito aos que não professam essa corrente. Como o cerco se aperta contra eles, entende-se que estejam preocupados e cheguem ao extremo de dizer que seus iguais detidos em razão de condutas no dia 8 de janeiro estão sofrendo violências, nas prisões, comparáveis a situações ocorridas na prisão americana em Cuba e em outros países não democráticos.

Em verdade, os bolsonaristas aparentam no momento estar meio sem rumo, uma vez que seu líder máximo insistiu em continuar nos Estados Unidos, talvez preocupado com a circunstância de a pretensão punitiva do Estado brasileiro ainda não estar atingida pela prescrição (no caso dele, a pretensão punitiva precisa ser calculada em função do crime que a ele for imputado, podendo, em média, ser de 2 a 12 anos).

Isso explicaria a relutância do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro de voltar ao Brasil e retomar suas atividades políticas. Como, na eleição passada, obteve quase metade da totalidade dos votos, esse capital político-eleitoral nada desprezível causava a impressão de que logo voltaria ao Brasil para fazer oposição ao seu sucessor.

Mas, em virtude do risco de volta, por razões jurídicas e processuais, torna-se possível entender que ele esteja usando de cautela – justo ele, que sempre foi impulsivo e nunca deixou de lado a conhecida arrogância.

Algumas vezes já se ouviu Bolsonaro dizer que não cometeu crime algum, mas, como ocorreram vários crimes no período em que foi presidente da República, convém lembrar que o Direito brasileiro encerra a possibilidade de punição ao sujeito oculto do crime. De fato, muito embora se reconheça que a autoria de um crime resulta de decisão volitiva (vontade do autor), o conhecimento e a capacidade de influência do sujeito intelectual poderão transformá-lo em senhor do fato.

Essa teoria está disciplinada no artigo 29 do Código Penal, ou seja, “quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Sem qualquer dúvida, a menção a essa possibilidade remete para o que ocorre no momento em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é acusado da prática de vários crimes, mas sempre nega a autoria. Além dos crimes que podem ser cometidos por uma só pessoa, outros há que necessitam de mais sujeitos para a sua prática.

O partícipe pode contribuir materialmente para o crime, mas pode também contribuir moralmente, agindo sobre a vontade do autor, quer provocando-o para que nele surja a vontade de cometer o crime, quer estimulando a ideia criminosa já existente (instigação).

Nestes casos, é indispensável a adesão subjetiva à vontade do outro, o que parece ter ocorrido inúmeras vezes em relação ao presidente Jair Bolsonaro e a grande número de seus seguidores.

*

DESEMBARGADOR APOSENTADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FOI SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP. E-MAIL: ALOISIO.PARANA@GMAIL.COM