A primavera chegou ao Brasil este ano trazendo mais do que a floração de uma diversidade rica em espécies de plantas nativas do nosso Brasil. Desta vez, com uma singular elevação nas temperaturas, a estação das múltiplas cores, paradoxalmente, deverá ser regida pela monocromia do vermelho.

Iniciamos a temporada que precede o verão com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, demonstrando claramente isto: ao menos 11 Estados e o Distrito Federal estão em alerta vermelho, emitido quando um fenômeno meteorológico de grande intensidade é mapeado. A condição do alerta vermelho é de perigo, que abre margem à alta “probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana”.

Entre as diversas variáveis que contribuem para a condição em que nos encontramos neste início da primavera estão a incidência do El Niño, as consequências cada vez mais presentes no nosso dia a dia das mudanças climáticas e tantas outras. Vale lembrar que o mês de julho deste ano, em pleno inverno, foi o mais quente no País desde o ano de 1961, segundo o próprio Inmet.

É curioso observar como, em fenômenos assim, as mazelas sociais ficam mais vivas, escancaradas aos olhos e sentidas na pele. Não sem razão, para se prevenir das altas temperaturas, entre as medidas indicadas para que a gente consiga atenuar os impactos do calor está o consumo de líquidos, sobretudo de água. Mas é importante registrar que, em meio a essas condições, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso a água limpa em casa, por inexistência de infraestrutura de saneamento básico. Em casos assim, por falta de solução de um serviço público essencial e em razão de um calor acima do normal, as pessoas mais vulneráveis são colocadas na desumana posição de terem de improvisar uma solução para se manterem minimamente hidratadas.

Na espiral das consequências, a água não potável ingerida pelos mais vulneráveis poderá culminar em algum tipo de doença diarreica que, por si, não apenas pode novamente desidratar a pessoa, como, coletivamente, tende a pressionar o sistema público de saúde brasileiro com internações por doenças que deveriam ser evitadas com soluções já conhecidas há milênios: a infraestrutura de saneamento básico.

De acordo com o estudo Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento Brasileiro, publicado no final de 2022 pelo Instituto Trata Brasil, com base na Pesquisa Nacional de Saúde 2019 (IBGE, 2020), estima-se que houve um total 43,374 milhões de casos de afastamento por doenças de veiculação hídrica no País ao longo do ano de 2019.

Se para muitos a solução terá de ser consumir água in natura, onde for possível encontrá-la, até o fim de setembro, decorridos 272 dias após o início do ano, o Brasil terá despejado em seus rios e mares o equivalente a 1,5 milhão de piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento, como informa o Esgotômetro do Instituto Trata Brasil. Isso porque no País apenas 51,2% do esgoto gerado é tratado e há cerca de 93 milhões de brasileiros que nem sequer têm acesso aos serviços de coleta de esgoto.

Além disso, as mudanças de temperatura mencionadas afetam todo o ciclo da água, impactando negativamente a população, seja pela escassez ou, ainda, por causa das enchentes que vimos recentemente no País. O aumento da temperatura faz com que cresça a quantidade de umidade retida na atmosfera, gerando chuvas intensas em algumas regiões, enquanto, com a maior evaporação, outras regiões podem sofrer com fortes secas.

De acordo com dados da Organização Meteorológica Mundial, agência da Organização das Nações Unidas (ONU), nos últimos 20 anos os desastres relacionados a inundações aumentaram 134%, em comparação com as duas décadas anteriores. Esses eventos também afetam o saneamento, com as enchentes danificando sistemas de fornecimento e tratamento de água e esgoto, o que pode gerar interrupções nos serviços por grandes períodos.

A primavera chegou, portanto, com dose extra de dificuldade para milhões de brasileiros. Ainda que a elevação das temperaturas tenha o tempero do imponderável que acompanha as condições naturais, é mais do que evidente observar que temos estado aquém no planejamento das soluções mais básicas.

Estejamos alertas para ponderar que as soluções para os cenários extremos – cada vez mais recorrentes – são construídas no dia a dia, com políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes, por vezes em temas de engenharia básica, como o de saneamento.

Parafraseando Marina Lima, ícone pop e da música popular brasileira, logo menos “vem chegando o verão”. O que está reservado para tantos de nós? O alerta, de fato, é vermelho.

*

É PRESIDENTE-EXECUTIVA DO INSTITUTO TRATA BRASIL