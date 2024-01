Arbitragem e Poder Judiciário em números

Nos últimos anos, muitas dúvidas têm sido levantadas, em ambientes profissionais e acadêmicos, sobre o modo como o Poder Judiciário tem se relacionado com a arbitragem privada no Brasil. Há interferência excessiva da jurisdição estatal sobre a jurisdição privada? O que seria uma interferência excessiva? Como distinguir a interferência funcional daquela disfuncional? Essa relação indica algum risco para a escolha da arbitragem como solução mais técnica e rápida para resolver disputas contratuais de modo definitivo?

Essas perguntas não podem ser respondidas de forma adequada a partir de uma discussão casuística, baseada na experiência pessoal ou em algumas decisões judiciais selecionadas – a chamada prova anedótica (anecdotal evidence). A melhor forma de entender a relação entre Judiciário e arbitragem é por meio de uma pesquisa empírica sobre o universo de dados disponíveis.

O Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) e a Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) se uniram para trabalhar essas questões através de uma pesquisa empírico-quantitativa sobre as ações relacionadas à arbitragem julgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A pesquisa, agora lançada ao público, analisou todos os 289 processos não sigilosos julgados pelas varas especializadas em direito empresarial e arbitragem na comarca de São Paulo entre março de 2018 e novembro de 2022, bem como os 132 que tiveram decisões proferidas em sede de recursos ao Tribunal de Justiça.

Os resultados mostram que não há interferência excessiva do Judiciário sobre a arbitragem. Ao contrário, parece existir um equilíbrio dinâmico entre jurisdição estatal e arbitral, com um funcionamento dentro da normalidade. É notável que a maioria das ações (148 ou 51,2% do total) busquem tutelas de suporte à arbitragem, isto é, instituir o tribunal arbitral, proteger direitos até que os árbitros possam decidir a matéria e obter o cumprimento forçado de sentenças arbitrais. Ligeiramente menos frequentes são os casos (141 ou 48,8% do total) que buscam controlar a arbitragem, questionando a sentença arbitral ou a própria escolha pela arbitragem.

Além disso, a grande maioria dos procedimentos arbitrais resulta em sentenças respeitadas e cumpridas espontaneamente pelas partes. No período abarcado pela pesquisa, foram proferidas 606 sentenças arbitrais nas principais câmaras da cidade de São Paulo. No mesmo período, foram detectadas 17 ações anulatórias públicas contra sentenças proferidas por essas mesmas câmaras, equivalente a uma taxa de impugnação de 2,8%. Como a pesquisa teve acesso apenas a ações que não tramitaram em segredo de Justiça, assumimos a premissa conservadora de que a judicialização efetiva seria três vezes superior, o gera uma taxa de judicialização estimada de 8,4%.

Entre as ações anulatórias movidas nas arbitragens sobre contratos em geral, 17,7% foram julgadas procedentes no todo ou em parte (taxa de procedência). Com isso, é possível estimar a probabilidade de anulação de uma sentença arbitral, resultado da multiplicação da taxa de impugnação judicial das sentenças pela taxa de procedência dessas ações. Assim, pode-se dizer que a chance de que uma sentença arbitral venha a ser impugnada e anulada pelo Judiciário é de 1,5% (8,4% x 17,7%).

Como se vê, os números mostram uma relação equilibrada entre juízes e árbitros. Nos casos em que as partes escolhem a arbitragem para resolver suas disputas, o Judiciário tem atuado de modo complementar e para dar suporte àquela escolha, tanto ao proteger direitos antes da arbitragem e satisfazê-los depois dela, quanto ao anular sentenças arbitrais de forma apenas excepcional.

