Arcabouço fiscal faz bem à saúde

A partir do próximo ano, a vigência do regime fiscal sustentável (arcabouço fiscal) aprovado pelo Congresso Nacional, importante para o equilíbrio das contas públicas, a recuperação da capacidade de investimento do Estado e o estímulo à economia, será particularmente significativa para o atendimento médico-hospitalar dos brasileiros. Entre outros fatores, evitará contingenciamentos futuros no orçamento do Ministério da Saúde, pasta mais afetada pelo recente bloqueio de R$ 1,5 bilhão do orçamento federal de 2023, com R$ 452,02 milhões. Vale lembrar que a medida foi estabelecida em razão de a estimativa de despesas ter superado os limites do teto de gastos, norma que estava em vigor desde 2016.

Embora o bloqueio seja temporário, até que se torne possível readequar a execução orçamentária, a redução por determinado período dos recursos da saúde é preocupante, pois o atendimento à população não pode esperar, conforme preconiza o próprio governo. A prioridade conferida ao setor pelos Poderes Executivo e Legislativo, congruente com sua efetiva relevância para a sociedade, foi enfatizada na aprovação, pelo Congresso Nacional, do Orçamento público para 2023, em dezembro de 2022 (Projeto de Lei 32/2022).

Acrescentaram-se R$ 169 bilhões em relação à proposta original, montante suplementar autorizado pela chamada PEC da Transição, que objetivou recompor verbas de alguns programas essenciais, como o Bolsa Família. Em nova provisão orçamentária de 2023, o Ministério da Saúde, em atendimento ao diagnóstico feito pelo governo de transição, foi contemplado com recursos adicionais de R$ 22,7 bilhões.

Tal aporte financeiro viabilizou a manutenção de programas para os quais não havia dinheiro previsto na peça original, como o Farmácia Popular. No entanto, o bloqueio de verbas agora estabelecido, embora inevitável por causa da lei do teto de gastos, está na contramão da prioridade que vem sendo dada ao atendimento médico-hospitalar, expressa no Orçamento público para 2023.

As interrupções no fluxo de caixa do Sistema Único de Saúde (SUS) podem prejudicar seu funcionamento, em prejuízo de parte significativa da população atendida pelo sistema, contingente que, se fosse um país, ocuparia o 8.º lugar no mundo em número de habitantes. Isso demonstra a grandeza do desafio de prover saúde universal gratuita, como estabelece nossa Constituição. É pertinente lembrar que o cumprimento desse preceito da Lei Maior, acrescido por ganhos expressivos de qualidade, foi enfatizado no documento produzido pelo Gabinete de Transição e reiterado pelo Ministério da Saúde.

Os compromissos do governo referentes ao setor têm o foco correto de fortalecer o SUS, retomar a massificação das campanhas de vacinação e promover inovação e tecnologia nos hospitais e unidades de atendimento. Para que todas essas metas sejam alcançadas, o arcabouço fiscal será de grande importância, pois propiciará que os orçamentos da saúde e de outras áreas prioritárias não tenham mais contingenciamentos. Por isso, fará muito bem à saúde dos brasileiros e da economia nacional.

É PRESIDENTE-EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA PARA SAÚDE (ABIMED)