Às margens do Rio Pinheiros

O que seria de um rio sem suas margens? O Rio Pinheiros clama por suas margens, por suas curvas, por suas áreas úmidas, por sua vegetação ciliar, por seus pinheiros, abrigo e sustento da fauna, incluindo a gralha-azul. As pessoas, especialmente as mais longevas, sentem a falta de suas paisagens verdejantes, onde se contemplava, nadava, remava...

Como se forma no ser humano a imagem de um rio? Nessa pergunta entram aspectos da percepção humana que vão além do olhar: como se alcançam suas margens; como se atravessa, como se toca, como se navega, o que está dentro dele e fora dele – tudo passa pelas bordas, pelas margens...

As dificuldades, no começo eram sua travessia, diante de sua planície espraiada e úmida, depois vieram os aterros e, com eles, o ganho de terras, depois a retificação e mudanças de curso, as engenharias hídricas e elétricas, a criação das Marginais, as pontes e, agora, os muros!

Onde estão os pinheiros que lhe deram o nome, a majestosa araucária, para os índios curi ou curiúva, que lhe pontuava a paisagem nos terraços e morros, espécie que remonta a 200 milhões de anos, dominante na Floresta Ombrófila Mista da América do Sul, hoje (segundo a União Internacional para Conservação da Natureza) em perigo de extinção?

Ironicamente, numa década em que mais se fala de ecologia, mudança climática e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, resiliência urbana e soluções baseadas na natureza (SbN), ainda prevalecem soluções de ações urbanas, mitigatórias e anacrônicas, contrárias a isso tudo!





Está em curso na cidade de São Paulo a construção de muros no Rio Pinheiros, com o soerguimento de suas margens por trechos extensos. Em termos positivos, a construção de muros pode ajudar a conter a erosão das margens do rio, proporcionando estabilidade ao solo e evitando deslizamentos de terra. Além disso, muros bem projetados podem fornecer uma barreira física entre as áreas urbanas e o rio, ajudando a controlar o acesso e a prevenir o contato direto com as águas, principalmente quando estas estão com sua qualidade comprometida. Por outro lado, a construção de muros por longos trechos pode criar uma barreira física limitando a conexão com a água, confinando mais o canal e criando impactos a serem considerados.

Primeiro, a construção de muros retilíneos traz implicações significativas no contexto hidrológico e hidráulico, pois eles condicionam o fluxo das águas, restringindo a capacidade de expansão das margens, diminuindo o tempo de concentração das águas, o contrário do que é desejável, se falamos em termos de uma drenagem sustentável. Isso pode aumentar o risco de inundações e agravar problemas de drenagem em áreas adjacentes. Também afeta os processos de erosão e sedimentação. Os muros também podem levar ao aprofundamento do canal principal, resultando em maior erosão das margens não protegidas, causando a acumulação de sedimentos em trechos indesejados.

No caso do Pinheiros, que tem a característica de apresentar mudanças significativas do nível da água, existem várias alternativas aos muros verticais que podem ser adotadas para aproveitar essa variação. Algumas opções incluem criar zonas úmidas e áreas de inundação escalonadas para aproveitar essa variação. Nessas áreas, que propiciam um armazenamento controlado, podem ser feitas barragens localizadas e outras estratégias que aumentam a rugosidade das margens. Isso, associado com diversos tipos de plantios, permite reduzir a velocidade do fluxo e armazenar água durante períodos de alta vazão. Este aumento da capacidade de armazenamento das margens, com o aproveitamento da variação do nível d’água no canal, além de uma maior desaceleração e dissipação do fluxo das águas, permite uma maior resistência de fricção das margens do canal, o que ajuda a diminuir a velocidade do fluxo e contribuir para a sustentabilidade das margens.

Segundo: a construção de muros interrompem também os processos ecológicos, afetando a biodiversidade local e o fluxo de nutrientes, restringindo a capacidade do rio de se adaptar às mudanças naturais. Ecossistemas aquáticos dependem de interações entre os ambientes aquáticos e os terrestres para seu funcionamento saudável. Os muros causam impacto na biodiversidade aquática e terrestre, destruindo habitats e nichos ao longo das margens. Isso pode prejudicar a diversidade e a circulação de animais. A alteração do fluxo e a redução da área de interação entre as águas com a vegetação das margens influenciam, também, a qualidade da água, com a diminuição da capacidade de filtragem proporcionada pelo contato com o solo, e a vegetação, com maior acúmulo de poluentes e nutrientes. Animais e plantas que dependem das margens do rio para alimentação, abrigo ou reprodução podem ser afetados negativamente, levando a um empobrecimento da biodiversidade local.

Além de alterar o fluxo da água ao longo das margens, afetando os processos hidrológicos, causando mudanças na qualidade da água, na distribuição de nutrientes e no transporte de sedimentos, impactando a flora e fauna aquática, os muros levam a uma perda ou redução de serviços ecossistêmicos, como a regulação do clima local, a filtragem de poluentes, a proteção contra inundações e a melhoria da qualidade da água.

Terceiro: outra influência significativa que a construção dos muros nas margens do Rio Pinheiros tem é na acessibilidade e nos usos pelas pessoas. Ao dificultar a sensação de proximidade com a água, reduz a experiência sensorial que o ambiente fluvial proporciona. A construção de muros ininterruptos por longos trechos, em desnível acentuado com as águas, prejudica a experiência de estar num ambiente aberto, seguro e convidativo, que pode ser substituída por uma sensação de restrição, desafio e isolamento, gerando situações de risco, desestimulando o uso desses espaços.

Considerando o corrente esforço em melhorar a qualidade do rio, dificultar uma desejável proximidade com suas águas se torna um contrassenso, pois acaba prejudicando a experiência estética e a sensação de interação com a natureza, especialmente numa cidade onde esse contato é limitado.

Quarto: pode-se avaliar também o prejuízo que muros com essas características causam na percepção das pessoas, refletindo-se no valor dos imóveis lindeiros, afinal, está-se dando um tratamento de borda de piscinão – o que, infelizmente, é característico de áreas menos valorizadas da cidade – às margens do Rio Pinheiros. A presença desses muros altera a estética da paisagem e a vista dos imóveis próximos ao rio. Percebidos como um elemento negativo, diminuem a atratividade visual e a avaliação de valor das propriedades. A construção desses muros, ao limitar o acesso direto ao rio, cria uma sensação de separação com o ambiente fluvial, reduzindo a atratividade e a conveniência de desfrutar um waterfront único na cidade, perdendo esse diferencial de localização e de qualidade de vida. Também despertam a ideia de risco de inundação e, por semelhança com equipamentos urbanos pouco atraentes, como são os piscinões, afetam a decisão de compra de imóveis junto deles.

Um tratamento que não contemple todos esses fatores, com soluções que fiquem aquém do desejado, com plantios simplificados de poucas espécies de plantas em espaços fora de escala e pouco diversificados, não proporcionando ambientes suficientemente atraentes ao longo das margens, não é suficiente para mitigar os efeitos visuais negativos desses muros. É essencial que projetos de arquitetura paisagística sejam cuidadosamente planejados e projetados, levando em consideração aspectos estéticos, funcionais e ambientais nas diversas situações espaciais e urbanísticas que o rio atravessa.

Hoje contamos com técnicas de bioengenharia que permitem o replantio de vegetação nativa, a criação de áreas úmidas e o estabelecimento de corredores ecológicos, garantindo a criação de margens realmente consolidadas. Isso pode ser feito por meio da incorporação de parques, praças, trilhas e ciclovias, oferecendo oportunidades para que as pessoas desfrutem do ambiente fluvial e se conectem com ele dos mais variados modos. Isso significa garantir a acessibilidade das margens do rio a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas. Projetos que promovam a mobilidade universal são essenciais para que todos possam desfrutar das áreas ribeirinhas.

Outra vantagem é que, desse modo, se avança na direção de uma gestão sustentável das águas na cidade. Isso envolve a implementação de medidas de conservação, como a captação e o reúso de água e o manejo adequado do escoamento das águas pluviais nas áreas de contribuição direta ao canal, com a criação de espaços adequados para o seu tratamento e armazenamento por meio de dispositivos de drenagem sustentável. Estratégias que combinam elementos vegetais com estruturas de contenção, ou o planejamento de espaços de armazenamento de água em conjunto com estruturas construídas, podem ajudar a minimizar os impactos negativos e promover uma gestão sustentável dos recursos hídricos na cidade, e disso o Pinheiros pode se tornar o novo paradigma.

É preciso, portanto, encontrar um equilíbrio entre a necessidade de proteger e controlar as margens do rio, a importância de recuperar relações ecológicas e o oferecimento de experiências positivas para as pessoas. Soluções com a criação de projetos de paisagem multifuncionais como uma verdadeira infraestrutura verde, que integre caminhos públicos acessíveis ao longo das margens e promova a biodiversidade e o controle adequado da variação de nível d’água, podem ajudar a promover uma relação harmoniosa entre o rio, suas margens e a paisagem urbana. E ajudar a termos de volta uma paisagem fluvial que nos traga orgulho, onde as majestosas araucárias despontem acima da vegetação ripária e a gralha-azul possa fazer morada, cruzando a cidade através de uma paisagem que realmente projete São Paulo como um farol do século 21.

*

ARQUITETOS PAISAGISTAS, SÃO, RESPECTIVAMENTE, PROFESSORA TITULAR E PROFESSOR ASSOCIADO SÊNIOR DA FAU-USP (LABVERDE)