As questões socioambientais e os Tribunais de Contas

Muito se discute sobre a competência dos Tribunais de Contas no controle ambiental preventivo. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) foi um dos precursores dessa prática, a partir de 2010, passando a incluir medidas de controle ambiental em sua atuação. Percebemos a importância de adotarmos regras de accountability do que possuímos em nossos biomas, quer seja o que está preservado, quer seja o que já foi destruído. O artigo 225 da Constituição federal é o grande referencial que garante as ações de vigilância preventiva para a real proteção de que nosso patrimônio carece. Ao mesmo tempo, o artigo 70 da Carta Cidadã nos conduz a diversos tipos de fiscalização que os Tribunais de Contas devem realizar, destacando-se a fiscalização patrimonial de nossos maiores bens: a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-grossense e a zona costeira, entre outros.

A preocupação ambiental, no âmbito internacional, teve início na Conferência de Estocolmo (1972) e ganhou destaque na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92). No evento preparatório da Rio+20, foi criado um grupo de estudos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), conduzido pelo ambientalista e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin, do qual participei como representante da Corte de Contas do Amazonas.

No Brasil, a política desenvolvimentista iniciada na década de 1950, embora tenha dinamizado a economia, produziu efeitos degradantes ao meio ambiente. Dessa forma, a perspectiva de ação dos Tribunais de Contas reside no risco, e não no dano. No caso da competência do Judiciário, depende de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, ou de ação popular, proposta pelo cidadão.

Seguir os ditames constitucionais de que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e a consciência de que o poder público e a coletividade devem defendê-lo e preservá-lo, garantindo-o às futuras gerações, torna-se mais do que necessário: é uma obsessão, visando ao equilíbrio da vida. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 só serão minimamente atingidos, no Brasil, se as Cortes de Contas cumprirem seu papel de controle ambiental.

*

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, É PRESIDENTE DO COMITÊ TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO INSTITUTO RUI BARBOSA (IRB)