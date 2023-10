Ataques às escolas: um grito de socorro

Dia 23 de outubro foi mais um dia triste não só para quem, como eu, dedicou seus anos à educação, mas para quem é estudante e sonha com uma formação, para as famílias, que depositam seu bem mais precioso nas instituições de ensino, e para a sociedade, que mais uma vez falhou.

O ataque na escola em Sapopemba é o terceiro incidente num intervalo de sete meses, o que levanta questionamentos essenciais: por que estamos enfrentando dificuldades em lidar com nossos jovens? O que está se passando na mente deles, que frequentemente permanece invisível para nós, levando-nos a não estender as mãos para ajudar e evitar essas tragédias?

A escola deveria ser um ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos alunos. Entretanto, o cerne da questão reside no fato de estarmos diante de alunos que enfrentam dificuldades e têm sua saúde mental profundamente abalada. É imperativo que os auxiliemos, se desejamos formar uma geração mais resiliente diante das adversidades.

De acordo com as últimas estimativas da pesquisa da Unicef Situação Mundial da Infância 2021, ao menos uma em cada sete crianças e jovens entre 10 e 19 anos convive com algum transtorno mental diagnosticado em todo o mundo. Esses dados são alarmantes e exigem uma intervenção imediata.

Quando se trata de fornecer atendimento psicossocial nas escolas, a questão monetária não pode nem dever ser uma desculpa. Os últimos ataques já nos mostraram o quanto é necessário cuidar dos nossos de uma maneira que vai além do aprendizado entre os livros e a lousa, e negar esse suporte apenas perpetua o problema.

O que costuma ocorrer é que, quando um incidente chocante como este acontece numa escola, aparecem temporariamente algumas iniciativas para tratar aquele trauma. No entanto, o problema precisa de assistência, de colo, de abrigo, de aconchego permanente, e não de algo efêmero e que logo desaparece.

Se observarmos outras escolas que enfrentaram situações traumáticas no passado, é provável que a realidade seja a mesma. Hoje, muitas delas ainda carecem de atendimento psicológico permanente. É essencial compreender que as pessoas que vivenciam episódios violentos precisam de apoio contínuo, já que a dor e o trauma gerados por tais eventos não desaparecem rapidamente. Infelizmente, eles deixam cicatrizes profundas no corpo e na alma.

É fundamental reconhecer que as instituições de ensino precisam de uma estrutura eficiente para garantir a saúde mental dos alunos e dos profissionais da educação. O foco deve ser na formação de professores, no fortalecimento do corpo docente e na criação de projetos pedagógicos coletivos que transformem o ambiente escolar.

A escola não deve ser vista como uma prisão ou uma fábrica de conhecimento. Ao contrário, deve ser um local onde se promove o desenvolvimento integral e se valoriza a diversidade. Além disso, o governo tem a responsabilidade de colocar à disposição os recursos necessários e trabalhar de maneira conjunta com a sociedade, que almeja por jovens que sejam o futuro deste país.

Portanto, o desafio está em otimizar a gestão e garantir que todos os profissionais, não apenas professores, estejam disponíveis para atender às demandas das escolas.

A escola deve ser um lugar onde se aprende a respeitar as diferenças, a resolver conflitos de maneira construtiva e a se preparar para ser um cidadão. Ela deve estar alinhada com as necessidades da sociedade, preparando os estudantes não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida em comunidade e para a construção de um mundo melhor.

*

DIRETOR DO CURSINHO DA POLI, É PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO POLISABER