Ativismo do Supremo?

Na mesma medida em que ganhou os holofotes e se consolidou como protagonista do debate público, o Supremo Tribunal Federal (STF) viu proliferarem críticas dos mais diferentes matizes, justas ou não, ao seu trabalho. De um mero despacho de ministro a um acórdão do plenário, nada mais escapa ao exame minucioso do público. Entre os objetos atuais, o chamado ativismo judicial é o predileto.

Não é demais lembrar que a inação legislativa é frequentemente apontada como a mais importante causa do fenômeno. Para seus entusiastas, o ativismo é necessário para cuidar de temas não disciplinados pela lei, quando esta fica em descompasso com as demandas em constante evolução da sociedade.

É o que ocorre com a responsabilidade dos provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por usuários – assunto que ganhou contornos ainda mais graves em razão dos recentes atentados que aconteceram em escolas e que teriam sido planejados nas redes sociais. Outro exemplo é a discussão sobre a descriminalização do porte de drogas, como a maconha.

Ao julgar questões como essas, o Supremo pode aprovar teses a serem observadas por todo o Judiciário até que surja nova disciplina legal.

Não existe vácuo de poder. Se o Legislativo não age, acaba por justificar a atuação do Judiciário. Em muitos casos, a inação do legislador resulta em sacrifício de direitos fundamentais, em flagrante afronta à Constituição.

Mas o raciocínio é um pouco mais complexo. Afinal, nem sempre se trata de omissão legislativa, porque determinados temas não devem ser disciplinados pelo sistema normativo. Consciente de que o STF não pode furtar-se à proteção a direitos fundamentais, já que o Judiciário não deve manter-se inerte diante de ameaça ou lesão a um direito fundamental (artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição), opta-se por deixar de deliberar com lei a respeito de questões que envolvam escolhas trágicas, o que, na prática, transfere a construção da solução para o Supremo.

Parece evidente a expansão observada pelo STF em sua atuação. Pouco ou nada que interessa à vida das pessoas escapa do alcance de alguma regra da Constituição. Não bastasse, o próprio legislador aceita (ou, ao menos, tolera) uma atuação expansiva da Corte ao menos em temas sensíveis, impopulares ou simplesmente polêmicos.

O legislador não apenas se acomoda à atuação proativa do Supremo, mas a estimula. Basta conferir o que aconteceu com a edição da Lei do Mandado de Injunção (Lei n.º 13.300/2016), que admite caber ao Supremo definir as condições em que se dará o exercício de direitos e liberdades previstos na Constituição enquanto não há deliberação pelo Poder Legislativo.

O próprio Congresso, assim, age de modo a reconhecer ao STF legitimidade para realizar deliberações que o legislador não pode ou não quis fazer.

Mas, então, pode-se levantar outro questionamento: quando os limites entre o que é jurídico e o que é político é bastante tênue, ou, ainda, quando o caráter político prevalece sobre o jurídico, o Supremo não poderia simplesmente recusar-se a se manifestar a respeito, deixando para o legislador a decisão sobre o dilema?

O fato de um processo estar aguardando alguma definição há tanto tempo talvez revele que os ministros não estejam seguros de que a solução caiba à Corte. Ao também não decidir (ou adiar por mais de uma década a sua decisão), o STF talvez esteja indicando, tacitamente, que o dilema deve ser solucionado pelos legisladores.

E é assim que, enquanto não se vê chegar a um desfecho desta dança entre juízes e legisladores, assistimos a uma atuação mais ativa do Supremo, mesmo que imperfeita – mas sem prejuízo de uma necessária correção de rumos.

O atual desenho institucional brasileiro é jovem, nasceu com a Constituição de 1988. Não parece exagerado, portanto, encarar o ativismo judicial como um fenômeno próprio de ambientes novos, dentro dos quais surgem dilemas de certo modo inéditos, para cuja solução os antigos e tradicionais princípios já não funcionam de modo suficiente ou satisfatório, e os princípios que haverão de disciplinar essas relações ainda estão sendo construídos. O tempo há de ser o melhor remédio.

*

DOUTOR E MESTRE EM DIREITO, PROFESSOR TITULAR NA UNIVERSIDADE PARANAENSE E PROFESSOR ASSOCIADO NA UEM, FOI VISITING SCHOLAR NA COLUMBIA LAW SCHOOL, EM NOVA YORK (EUA)