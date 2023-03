Augusto Aras e a democracia

“Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.” Foi o que disse o procurador-geral da República, Augusto Aras, no início do seu discurso na sessão de abertura do Supremo Tribunal Federal (STF) em 1o de fevereiro. Para Aras, nós, brasileiros, precisamos repetir as palavras acima “todos os dias”. Afinal, nossa democracia, “conquistada a duras penas (...) exigiu sangue, suor e lágrimas de muitos brasileiros”.

Aras, como se sabe, foi escolhido chefe do Ministério Público Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi uma escolha inteiramente consciente. Primeiro, porque o nome de Aras estava a léguas da lista tríplice submetida a Bolsonaro pelo Ministério Público (MP). Segundo, como dito pelo próprio Bolsonaro ao referir-se ao “xadrez” do seu governo, “o Moro, da Justiça, é uma torre; o Paulo Guedes, um cavalo; e a dama seria quem? (...) A dama é a PGR. Tá legal, tá dado o recado aí?” (3/9/2019).

A atuação de Aras e equipe na Procuradoria-Geral da República (PGR) foi cercada de polêmicas. Os exemplos são infinitos, mas o propósito aqui é focar o citado discurso feito por Aras em fevereiro, particularmente sua ode à democracia, para então confrontá-lo com feitos dele como procurador-geral durante o governo Bolsonaro.

No aludido discurso, Aras recorre à obra de Norberto Bobbio (1909-2004) para afirmar a necessidade de respeito, pelos cidadãos, às regras do jogo democrático de que fala Bobbio. Aras não aprofunda o assunto, mas são seis as regras enunciadas por Bobbio, e elas especificam a definição da democracia dada pelo autor (vide, neste jornal, o artigo Democracia, publicado em 6/8/2020).

Entre as seis regras de Bobbio, aquela que sobressai no presente contexto é a sexta, segundo a qual “nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, particularmente o direito de se tornar (...) maioria em igualdade de condições” (Teoria Geral da Política).

Ao dizer que “nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, particularmente o direito de se tornar (...) maioria”, Bobbio toca num ponto crucial, que é o fato de a democracia ser um regime que permite a alternância pacífica de governos.

Alternância pacífica de governo foi o que quase não tivemos por aqui, muito por causa da pressão reiteradamente exercida por Bolsonaro, por exemplo, contra o emprego das urnas eletrônicas e a favor da interferência dos militares na eleição. Qual foi o comportamento de Aras nessas situações?

Comecemos lembrando que, já em 2019, Bolsonaro escrevia em seu twitter coisas assim: “Você confia nas urnas eletrônicas? Podemos acreditar no resultado do 1.º turno de 2018?”. Durante o ano de 2020, manifestações que pediam “intervenção militar com Bolsonaro” e fechamento do STF contavam sempre com o apoio, senão com a presença, de Bolsonaro. Instada a manifestar-se, a PGR nunca viu problema nisso.

Em julho de 2021, o ex-presidente disse que “ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições”; para ele, sem a aprovação do voto impresso, poderia haver uma convulsão social no Brasil: “Algum lado pode não aceitar o resultado. Esse, obviamente, é o nosso lado”. Já o Sete de Setembro daquele ano ficou marcado (por mais pedidos de intervenção militar e) pelo discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista, em que disse que não obedeceria às decisões do ministro Alexandre de Moraes, chamado por ele de “canalha”. Aras viu no evento “uma festa cívica com manifestações pacíficas”.

Também o Sete de Setembro de 2022 foi cercado de tensão, com medidas extraordinárias de segurança em Brasília e cancelamento do desfile cívico-militar no Rio de Janeiro. Vale recordar que, ao tomar posse como presidente do STF no mesmo mês, a ministra Rosa Weber alertava para “tempos particularmente difíceis da vida institucional do País. Tempos verdadeiramente perturbadores”. No mesmo evento, Aras celebrava: “É gratificante saber que tivemos um Sete de Setembro pacífico e ordeiro”.

Antes, em julho de 2022, Bolsonaro reunira embaixadores no Palácio da Alvorada para lançar suspeitas sobre as urnas eletrônicas e fraudes no processo eleitoral (como sempre, sem provas). Indagado sobre o porquê da ausência de ação do MP no caso, Aras respondeu: “Por não haver nenhum vício”.

Com argumentos críveis ou rasteiros, a atuação da PGR de Aras diante das investidas de Jair Bolsonaro contra a alternância pacífica de governo, de que fala a sexta regra de Bobbio, teve sempre o mesmo sentido: isentar Bolsonaro. Diante dessas investidas, Aras foi uma espécie de imperador romano com o polegar sempre virado para cima.

Isso só mudou depois dos eventos de 8 de janeiro deste ano. Mas é preciso lembrar, como fez este jornal em editorial, que antes disso “Aras extinguiu grupos de investigação e devolveu a procuradores pedidos de informações ao Exército e à polícia sobre acampamentos em quartéis. Só depois do leite derramado (...) ele criou uma ‘Comissão de Defesa da Democracia’”. Em fevereiro, veio sua declaração à democracia na sessão de abertura do STF. Analistas viram nisso uma tentativa de conversão às pressas, de reconciliação com a democracia. Talvez dê certo. O amor é cego.

DOUTOR EM DIREITO PELA USP E PELA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, INTEGRANTE DO INSTITUTO NORBERTO BOBBIO, É PROFESSOR DA FADI E FACAMP