Autonomia para quê?

O decreto que deu autonomia às universidades públicas paulistas e garantiu-lhes parcela do ICMS sugeriu regras de controle, das quais governos e instituições descuidaram. A reforma tributária é oportunidade de repactuar o sistema, pensando no contribuinte e no futuro.

Para definir a parcela do novo imposto, devemos perguntar: quanto custa e quanto vale a universidade? A cada R$ 100,00 gastos pelo contribuinte, R$ 1,40 vão para a universidade. Esse é seu preço. Seu valor depende de como o sistema usa seus recursos ou como é sua gestão, pois dinheiro é débito e moeda tem duas faces: creditamos a face numerária, mas a face icônica é a garantia do valor em débito. E a autonomia ilustra essa face.

Regras são previstas: na Constituição estadual, o conselho externo; no decreto, a divisão da receita pelo conselho de reitores e o teto de gastos; e, por bom senso, o fundo garantidor. O sistema fez de conta que as observava: criou conselhos, mas com representantes do próprio sistema; criou e abandonou o teto de gastos com o aumento da receita; misturou fundo e sobra de exercício e o gastou; restringiu o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) à manifestação sindical; e atrelou a gestão ao aumento da arrecadação.

A universidade confundiu autonomia com autonomia financeira. A primeira é um princípio acadêmico, pacífico nas democracias, de liberdade do cientista que o comunica à instituição. A segunda, uma invenção brasileira, é entendida corporativamente como garantia de recurso sem prestação de contas. Para proteger-se, o arranjo de interesses internos e sindicais criou um sistema eleitoral, sem paralelo no mundo, para escolha de dirigentes. Com quase quatro funcionários por docente, enquanto a área federal tem um para um e as estrangeiras, ainda menos, o sistema viveu crises de gasto com mais de 120% do orçamento comprometido com pessoal; teve contas recusadas; não entendeu o recado da CPI; e viu a massa salarial dos funcionários superar a dos docentes. Só o aumento da arrecadação acomoda a conta. Cuide-se a universidade, porque assim a autonomia corre risco.

A reforma tributária, se a vinculação tributária for constitucional, é a oportunidade do reencontro, no bolso do consumidor, de quanto vale e quanto custa a universidade. Pactuar o valor a preço de moeda seria: refazer a conta de 1989 com critérios atuais; ter estratégia de implementação; e enfrentar os reais problemas.

Os critérios repetem o decreto e a experiência: teto de gastos e gatilho; fundo regulador e patrimonial; conselho que seja externo e tenha função; instrumento específico de prestação de contas acreditado por auditoria externa; e a responsabilização do Cruesp no planejamento do sistema, para que seja sistema e não cresça sem coordenação.

A implementação deve lembrar que, em 1988, iniciamos em 7,5% e só firmamos 9,57% em seis anos. Por cautela, deve-se partir do custo de pessoal e custeio fixo contratado e ajustá-lo, monitorando a composição do gasto. Não é razoável tomar o valor atual como porcentual do imposto do qual não conhecemos a repartição federativa, o efeito da desoneração, compensação, destinação vinculante ou as alíquotas singulares. Estima-se apenas que a arrecadação crescerá. E, aqui, cuide-se o governo.

O problema central é enfrentar o mito complacente de que a universidade é uma comunidade. Ela é instituição que forma pessoas e produz ciência, tecnologia e pensamento, e sua autonomia é garantia do espaço público de liberdade intelectual, inclusive para criar uma gestão diversa da burocracia pública e livre do corporativismo. Isso significa aprender com a experiência: recuperar o poder acadêmico de mérito do docente; escolher dirigentes em comitês de busca; diversificar as fontes de recurso; examinar com o Legislativo a remuneração pelo ensino; considerar o negócio das fundações, que cobram por aquilo que a instituição não cobra; mostrar ao governo que o custo de inativos, permanência estudantil e hospitais é questão econômica e social, e não acadêmica; enfrentar a evasão como desperdício; interagir com o governo, o mercado e a sociedade civil sem a máscara sindical e como produtora de saber. E reduzir o número de funcionários. Pode até ser que o Parlamento faça desse arranjo lei e o ofereça ao sistema federal como modelo.

Assim não será preciso convencer o contribuinte de que a universidade é valiosa e merece escapar do destino do ensino público fundamental. Isso ele já sabe, pois quer que seu filho estude lá. O que lhe interessa é a competência no uso do seu dinheiro por uma instituição autônoma que, na oportunidade da reforma, prestaria contas do que faz. Concluindo, é bom relembrar aos responsáveis pelas instituições que há, na literatura e na imprensa, manifestações propositivas e não laudatórias sustentando uma visão moderna das instituições e de sua frágil autonomia sobre as quais a universidade não precisa emudecer.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, FÍSICO, COAUTOR DO LIVRO OS DESAFIOS DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (2017); E DOUTORANDO EM DIREITO PELA UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II