Benefícios financeiros com a conservação do Pantanal

Vivemos um momento único e determinante, a partir da oportunidade da construção da Lei do Pantanal. Existe discussão ampla em Mato Grosso do Sul, onde 65% do bioma está inserido, para que haja legislação que torne o Pantanal um ativo econômico e natural. Essa lei está em construção, deve chegar ao Poder Legislativo estadual ainda em 2023 e é a oportunidade para amparar o que a nova realidade está expondo para todos nós: a necessidade de valoração da natureza e a sua conservação.

O Pantanal é um bioma representado por áreas naturais em bom estado de conservação – quase 85% de cobertura vegetal original preservada – e valorar essa realidade significa garantir justos benefícios para quem protege a natureza, em particular, aqui na região, o chamado homem pantaneiro. Hoje, este capital natural gera um fluxo de serviços ecossistêmicos, produzindo uma série infindável de bens e serviços para a sociedade.

A discussão a ser feita precisa estar alicerçada na sabedoria do passado e voltada para um olhar de futuro. Não se trata de definir o que desmatar mais, mas de abrir espaços para a precificação desses ativos, que têm importância tão relevante quanto o bioma amazônico.

O Pantanal é patrimônio natural da humanidade, uma das maiores extensões úmidas da Terra e lar para muitas espécies ameaçadas em outros biomas, com 263 espécies de peixes, 41 de anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves e 132 de mamíferos, entre eles a onça-pintada.

Já estão em pleno uso no mercado ações que permitem a precificação do uso indireto do patrimônio natural, como crédito de carbono e, a curto prazo, créditos de biodiversidade. A partir de práticas que envolvem a bioeconomia, um amplo conjunto de novos negócios se abre para Mato Grosso do Sul, em especial para o Pantanal, de maneira complementar e adicional ao modelo convencional de pecuária extensiva já praticado em amplas áreas.

A valoração econômica do recurso natural se baseia em determinar o quanto o bem-estar das pessoas necessita do amparo dos serviços ecossistêmicos. A incorporação de práticas econômicas que permitem a transformação das propriedades como mantenedoras dos recursos naturais em benefício da sociedade deve ser amplamente estimulada. É uma prática que avança globalmente e que demanda adequada percepção de oportunidade.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul já aprovou a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Assim como este exemplo, surge a necessidade da criação de mais mecanismos legais de incentivo financeiro que beneficie as propriedades do Pantanal com áreas em bom estado de conservação e que optem por não desmatar em detrimento de formar novas áreas.

O valor das paisagens e belezas cênicas preservadas apresenta muitas alternativas para a geração de benefícios financeiros, como critérios diferenciados para áreas conservadas. Bons exemplos são a comercialização da carne orgânica e sustentável – esforço no território conduzido pela Associação Brasileira de Pecuária Orgânica (ABPO) – e das linhas de crédito dos bancos que precisam contribuir com tarifas diferenciadas, numa atitude de responsabilidade socioambiental.

Neste mesmo cenário de valoração da conservação, recentemente a Lei Federal n.º 14.653 (Pagamento de Serviços Ambientais) foi alterada e passou a permitir o uso de recursos públicos para pagar serviços ambientais. Com isso, os proprietários podem receber pela preservação. Não faz sentido ignorar estes acenos concretos de mudanças de rumos, porque representam novas fontes de receita para os fazendeiros que protegem o capital natural. Os governos e a sociedade devem ajudar, e não somente cobrar dos proprietários rurais.

O Pantanal, formado por 97% de propriedades particulares e 3% de propriedades públicas, é um território que exige estar enquadrado num modelo alternativo e complementar de desenvolvimento. O governo de Mato Grosso do Sul, que anuncia vultosos investimentos com o “novo agro”, pode e deverá estabelecer uma agenda inovadora e de impacto midiático global, a ser acompanhada pelo conjunto de empresas públicas e privadas implantadas no seu território, em busca de ajustes de gestão que incorporem o custo da natureza em seus negócios, proporcionando a oportunidade de mensuração dos impactos ambientais não mitigáveis destas atividades econômicas sendo contrabalançados com ações voluntárias de conservação no Pantanal. Um bônus verde pode ser uma alternativa.

Assim como Estados amazônicos vêm alimentando uma proposta de compromisso de conservação a partir de acordos com outros países, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso poderiam criar uma agenda comum para o Pantanal, a ser negociada na Conferência das Partes (COP) de 2025, em Belém do Pará, com uma agenda positiva de conservação para amparar alinhamentos internacionais de investimentos no crédito de carbono, na biodiversidade e no turismo de natureza.

PRESIDENTE DO INSTITUTO HOMEM PANTANEIRO (IHP), FOI COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE MATO GROSSO DO SUL