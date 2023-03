Bicameralismo

Mais de um século de diatribes presidencial-ditatoriais após a deposição do imperador estadista Dom Pedro II por bacharelesco positivismo apoiado por circunscrita visão política militar, finalmente estamos em condições de aprimoramento de nossa democracia.

Pela primeira vez o Congresso, até então humilde súdito de benesses presidenciais, com seus 594 representantes democraticamente eleitos, está a assumir seu inesperado empoderamento. Pois que inábil presidente, necessitando de algumas dezenas de bilhões na tentativa desesperada de se reeleger, perdeu o controle do orçamento secreto para as mãos mais hábeis dos presidentes do Legislativo, que passaram a gerir seus recursos, passo fortuito mas fundamental para o aperfeiçoamento de nossa democracia representativa. Isso porque, como todo e qualquer presidente da República, independentemente de obstinada busca por reeleição e por mais iluminado que seja, na demasia de seu poder, se toma decisões centradas em seus interesses e com limitada sapiência, qual todo ser humano, fica exposto a incorrer em ilícitos político-administrativos prejudiciais ao bem comum.

Já os presidentes da Câmara e do Senado têm suas ambições na distribuição de recursos mitigadas por dependerem de apoio majoritário dos parlamentares por eles coordenados, que, por sua vez, precisam atender aos anseios de seus eleitores. Neste momento histórico do empoderamento do Parlamento, não pode este deixar de resgatar certas prerrogativas que lhe foram gradativamente absorvidas pelo Executivo em danoso desequilíbrio dos Poderes da República.

1) Não obstante o artigo 26 da Constituição outorgar ao Executivo a edição de medida provisória (MP) em caso de relevância e urgência para o País, a avaliação sobre ser relevante e urgente cabe exclusivamente ao presidente, a ser referendada ou não pelo Congresso no prazo de 60 dias ou 120 dias. Como neste meio tempo a MP passa a vigorar legalmente, este instrumento passou a ser utilizado pelo presidencialismo oportunamente, cabendo o mérito da relevância e da urgência exclusivamente ao respectivo titular, dando-lhe o desmesurado poder de, no entremeio temporal, impor à Nação uma norma por ele considerada pertinente. Portanto, nascida de decisão eivada de limitados interesses e saberes individuais aos quais todo humano está exposto, humilde ou poderoso.

Esta oportunidade que a Constituição de 1988 lhe concedeu de exercer o papel do Legislativo, mesmo que só temporariamente, fortaleceu em demasia o seu poder. Contudo, a questão não se confina a uma transferência de poder, mas à presunção de que o Executivo está capacitado a desempenhar o papel do Legislativo de captar e filtrar os interesses e saberes dos cidadãos. Um desequilíbrio funcional em prejuízo da Nação como um todo. Justifica-se a instituição da MP nos tempos de 1988, antes da era digital, quando um presidente, ao ser iluminado por ideia concebida como urgente e relevante, somente dispunha dos então morosos meios de comunicação para a devida apreciação do Congresso e julgamento da constitucionalidade pelo Judiciário. Mas hoje, à velocidade da luz, podem ser consultados os presidentes do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal (STF), e estes, os parlamentares e ministros e assessores, inclusive em recesso, do pertinente pedido de urgência da sugerida medida. Destarte, sem ferir a Constituição, pode ser eliminado este quesito do artigo 26, restando somente o da relevância, que, este sim, pode ser apreciado em ritmo normal pelos demais Poderes.

2) Total insensatez para o espírito da democracia ocidental consiste na politização do Judiciário, ao se possibilitar a escolha dos seus ministros, em especial do STF, pelo presidente da República, fora de lista tríplice garantidora de candidatos avaliados por mérito, equilíbrio moral e capacitação hermenêutica, ao invés de por critério de proximidade político-ideológica. Simples Proposta de Emenda Constitucional (PEC), em flexível Constituição como a nossa, poderá gradativamente desvencilhar o Judiciário desta nefasta intromissão política, assegurando sua missão de julgar serena e sabiamente eventuais desvios constitucionais.

3) As centenas de integrantes dos Legislativos nos vários níveis governamentais têm por função colher e destilar os interesses e a experiência dos cidadãos e, finalmente, consolidá-los em metas e normas gerais aceitáveis pela maioria, com o objetivo de convergência das ações individuais em busca de bem-estar e desenvolvimento econômico-social. Aceito esse pressuposto, não há como negar ao Legislativo, como único, a elaboração do Orçamento fiscal, que determinará tanto o tributo que pesará sobre cada cidadão quanto a distribuição do arrecadado a agentes públicos e privados visando ao mesmo tempo àqueles objetivos a sociedade, cabendo ao Executivo sua execução, sujeita à devida fiscalização.

Sem plebiscito, sem nova constituinte, sem drama político, com algumas PECs de ajuste, com equilibrante bicameralismo do Parlamento, poderá ser dado o passo para aperfeiçoamento de nossa democracia, para além do presidencialismo e de primeiros-ministros em demasia de poder.

*

BACHAREL EM ECONOMIA E FILOSOFIA PELA USP, MESTRE EM ECONOMIA PELA VANDERBILT UNIVERSITY, EX-PROFESSOR DE TEORIA ECONÔMICA NA FEA-USP, É DOUTOR EM ENGENHARIA DA PRODUÇÃO E SISTEMAS PELA UFSC