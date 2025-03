Opinião | Brasil – o desequilíbrio dos Poderes

Há, ainda, outros indícios de que os congressistas dominam, de fato, grande parte dos órgãos do Poder Executivo. Faz parte da construção de um governo de coalizão que partidos políticos indiquem nomes para compor o primeiro escalão deste Poder. Ministérios são cargos políticos, e como tal os seus titulares se comportam. Mas a hipótese é de que, uma vez que passem a fazer parte do Executivo, responsabilizem-se, em suas áreas de atuação, por apoiar as políticas definidas pelo presidente da República. Veja-se o que diz a mídia sobre, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A presidência é ocupada por um indicado de Arthur Lira (Carlos Vieira), que afirma que “a dinâmica da política faz parte de um ambiente em que a Caixa está inserida”. Mais ainda, as 12 vice-presidências da Caixa são divididas entre os partidos do bloco até há pouco liderado por Arthur Lira. Ou seja, de fato, a Caixa deixa de estar subordinada ao Poder Executivo e passa a ter as suas políticas e diretrizes definidas pelo Legislativo.

Causou espanto que a festa de São João de 2024 no município de Patos (PB) tenha sido patrocinada pela Infraero. Esta deficitária empresa estatal não opera no Estado da Paraíba, mas o seu presidente, Rogério Barzellay, foi indicado por Hugo Motta, cujo principal reduto eleitoral é, justamente, Patos. Ou seja, os indicados políticos para cargos do Poder Executivo estão a serviço de seus mentores, e não de seus chefes ou mesmo das empresas que dirigem.

Contudo, provavelmente não existe evidência mais contundente do Poder Legislativo ocupar espaço do Executivo do que as chamadas emendas parlamentares. Os deputados e senadores destinaram, a seu bel prazer, R$ 47,87 bilhões em 2024, e pretendem aplicar R$ 52,07 bilhões em 2025. Isso representa cerca de 23% da parte discricionária do Orçamento público federal.

Do outro lado, o Poder Judiciário ocupa, de maneira crescente, espaços que são de outros Poderes. Por exemplo, será que definir 40g de maconha (ou seis plantas fêmeas) como limite para distinguir um usuário de um traficante é seu papel? Foi também o Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o teto para a cobrança de serviços funerários pelo órgão responsável no município de São Paulo. É, ainda, o STF que estabelece quando e de que forma os policiais militares devem gravar suas operações nas câmeras corporais.