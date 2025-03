Opinião | Capitalismo constitucional

Fala-se muito que a Constituição de 1988 consagrou inúmeros direitos, especialmente de natureza social, visando a garantir o bem-estar dos brasileiros. A premissa é descritivamente verdadeira, trazendo consigo uma consequência semântica necessária: somente haverá pagamento e efetividade dos direitos previstos se tivermos capital garantidor. Do contrário, prever direitos é escrever a lápis para a borracha da demagogia política: a Constituição consagra que a saúde (art. 196) é um direito de todos, que a segurança pública (art. 144) é dever do Estado, que a educação (art. 205) deve propiciar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas os temos?

Ora, a pergunta acima mostra que entre o texto da norma e a realidade nacional existe a crueza de uma severa frustração constitucional no País. Enquanto o oportunismo político exalta hipocritamente a Constituição, o chão da vida responde com injustiças categóricas. Tal assimetria de perspectivas apenas serve para enfraquecer a crença do cidadão nas instituições da República e no império da lei. Aliás, onde o narcotráfico manda, a lei não vale nada, sendo a violência e o crime as regras constitucionais do pedaço.

Tal decrepitude institucional do Brasil tem como uma das causas a subjugação do sistema econômico ao desmando governamental. A consequência é direta: começa a faltar dinheiro, pois a incompetência do Estado destrói a produtividade das forças econômicas privadas, criando canais de corrupção que implodem a competitividade meritocrática e a concorrência leal. No fim do dia, o capitalismo se torna uma impossibilidade no País, fazendo do Estado brasileiro uma máquina de perpetuação de miséria, violências de toda ordem e injustiças absolutas.

Desde 1988, não deveria ser assim. Afinal, a Constituição (art. 5.º) garantiu a propriedade privada (inciso XXII) e sua função social (inciso XXIII), o livre exercício do trabalho (inciso XIII), impondo a eficiência com princípio da administração pública (art. 37) e, ao regrar os princípios gerais da atividade econômica, fincou como bases a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa (art. 170). Para exaltar a primazia da economia de mercado, disse o constituinte que, ressalvados os casos legalmente previstos, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art. 173). Ou seja, o livre mercado é a regra, o Estado, a exceção.

O preceito, antes de jurídico, é lógico: somente a geração de riqueza possibilita a superação da pobreza. A Constituição elegeu, assim, o capitalismo, a liberdade econômica e as forças livres do mercado como alavancas de desenvolvimento para consequente realização de justiça social e efetiva promoção de segurança, saúde, educação e oportunidades aos brasileiros. Todavia, tal eleição capitalista constitucional segue sendo uma promessa política irrealizada.