Carvão, petróleo e gás abastecem crise de preços

Nos últimos anos, a inflação causou uma crise no custo de vida em várias partes do mundo. Alguns mercadores do medo aproveitaram as dificuldades que afetaram bilhões de pessoas para propagar a retórica de que não podemos arcar com as ações contra as alterações climáticas e que estas vão contra os interesses das pessoas. Isso é uma grande mentira.

Propagar uma narrativa verde versus pobreza cria uma falsa dicotomia, que é frequentemente usada para esconder interesses escusos, orientados para lucros de curto prazo. O único futuro estável e economicamente sustentável é o da segurança energética, da resiliência às catástrofes, da recuperação coordenada e bem financiada delas e de um teto máximo para o aumento da temperatura em 1,5°C.

Os combustíveis fósseis – carvão, petróleo e gás – são grandes trampolins do aumento do custo de vida, que está levando bilhões de orçamentos familiares ao limite. Ao oscilarem violentamente, impulsionados pela incerteza e por conflitos, eles elevaram os custos de transporte, alimentação, eletricidade e necessidades domésticas básicas. Em alguns países fortemente dependentes dos combustíveis fósseis, as contas domésticas aumentaram até US$ 1 mil em 2022 em razão dos custos da energia gerada por combustíveis fósseis.

De acordo com autoridades econômicas como o Tesouro dos Estados Unidos, o Banco Central da Índia e o Banco Central Europeu, à medida que os impactos climáticos se tornam mais intensos, os custos para o consumidor aumentarão ainda mais e o crescimento econômico diminuirá. Elevados custos com energia também reduzem as margens de lucro das empresas e impedem o direito ao acesso à energia em todo o mundo. As famílias mais pobres são as que mais sofrem com isso.

Isso ocorre no mesmo momento em que os desastres climáticos ficam cada vez piores, em todos os países. Este ano será, provavelmente, o mais quente dos últimos 125 mil anos. Tempestades mais destrutivas, chuvas e inundações imprevisíveis, ondas de calor e secas já causam enormes danos econômicos e afetam centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, custando-lhes os meios de subsistência e, em muitos casos, sua própria vida.

Não é possível fechar os dutos dos combustíveis fósseis da noite para o dia, mas há muitas oportunidades para ação que não estão sendo aproveitadas. Por exemplo, em 2022, os governos gastaram mais de US$ 7 trilhões de dinheiro dos contribuintes, ou empréstimos, em subsídios aos combustíveis fósseis. Os subsídios não protegem os rendimentos das famílias mais pobres e desviam recursos que aumentam os encargos da dívida dos países em desenvolvimento, e que poderiam ser investidos em saúde, infraestrutura – como redes elétricas e energias renováveis – e programas sociais para aliviar a pobreza. Feita de maneira responsável, a eliminação progressiva destes subsídios ajudaria os mais pobres e melhoraria as economias dos países que agora dependem deles.

Este ano, na ONU Mudanças Climáticas fizemos um balanço global sobre a ação climática que deixou claro que o progresso tem sido muito lento. Ele também revelou que temos muitas ferramentas que podem ser imediatamente colocadas em uso para acelerar a ação climática e construir economias mais fortes. Temos o conhecimento e as ferramentas para acelerar a transição energética e, ao mesmo tempo, garantir que ela seja justa, equitativa e não deixe ninguém para trás.

Bilhões de pessoas precisam que seus governos comecem a utilizar essas ferramentas. Isso inclui a realocação de bilhões de dólares de investimentos na produção de novos combustíveis fósseis para energias renováveis que fornecerão energia estável, confiável e a preços mais baixos, impulsionando o crescimento econômico. Trata-se tanto da oferta como da demanda. Usuários de energia precisam ter a opção de utilizar energias limpas e o espaço fiscal para investir nas suas comunidades e na sua capacidade de adaptação a um mundo em mudança.

Há motivos para otimismo se os governos que estarão presentes na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP-28, em Dubai, adotarem um espírito de cooperação e focarem nas soluções. Na COP-28 podemos concordar em triplicar a capacidade mundial de energias renováveis. Podemos duplicar a eficiência energética. Podemos mostrar que estamos duplicando o financiamento para ajudar os países a se adaptarem aos impactos climáticos e a centrar a adaptação no planejamento nacional. Podemos tornar o fundo para perdas e danos climáticos uma realidade que ajuda a proporcionar justiça climática. E podemos cumprir velhas promessas sobre o financiamento da transição e delinear como vamos financiar os próximos passos.

Um momento, uma reunião, não mudará tudo. Mas podemos mudar o futuro na direção que definirmos este ano e estabelecer planos para que os compromissos nacionais possam ser concretizados em 2025.

*

É SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ONU PARA MUDANÇAS CLIMÁTICAS