Catástrofe anunciada nos Jardins

Muito além da qualidade de vida e do bem-estar que os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano propiciam, tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) desde 1986, a sua configuração original é essencial para prevenir desastres e infortúnios para a população da cidade de São Paulo. A vulnerabilidade natural da região desaconselha “destombar os Jardins”, “flexibilizar regras” e derrubar as restrições que até hoje têm contribuído para sua preservação como bairros de referência urbanística nacional.

Liberar construções que aumentem o nível de impermeabilização do solo resultaria em gravíssimas consequências para a região e para a cidade como um todo, a começar por enchentes e instabilidade das construções. Isso pode ser facilmente demonstrado pela própria história da implantação dos bairros Jardins e por conceitos fundamentais do urbanismo.

O resgate histórico do desenvolvimento e da implantação dos primeiros projetos da City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited, conhecida como Companhia City, permite entender as razões que levaram o arquiteto inglês Barry Parker a projetar na região dos Jardins lotes grandes para residências unifamiliares, no início do século passado. São áreas de brejo, onde ninguém antes se atrevera a fazer qualquer coisa. Estão nas várzeas de rios e córregos que, embora já canalizados e não sejam mais visíveis, contribuem de modo determinante para a caracterização do solo alagadiço.

A ideia da Companhia City era, de fato, instalar loteamentos para as classes altas. Mas não foi essa a razão determinante de projetar lotes grandes. A razão determinante foi a necessidade de garantir que a água das chuvas percolasse pelo solo. Baixa densidade, baixa ocupação dos terrenos e muitas árvores são essenciais para prevenir catástrofes como as que acontecem sempre que as construções não respeitam as características do solo.

No início no século passado, quando praticamente não existiam normas urbanísticas em São Paulo, foi preciso criar regras especiais e restrições de uso desenhadas para respeitar a fragilidade do lugar. As limitações do solo não mudaram, continuam as mesmas. O que mudou é a visão estreita e imediatista que ameaça a qualidade de vida não apenas dos bairros Jardins, mas da cidade inteira. Trata-se de uma campanha orquestrada por um pequeno grupo de proprietários interessados em vender seus imóveis pelo maior preço possível, no mais curto prazo.

Mesmo sendo um conceito fundamental, ensinado reiteradamente nas escolas de urbanismo, o respeito às condições físicas do solo tem sido violado por interesses econômicos e políticos. É essa a causa das tragédias e catástrofes decorrentes de intervenções construtivas. A catástrofe, portanto, é a própria elaboração de regras permissivas que atendem a interesses imediatistas. São desastres anunciados, como as recentes tragédias no litoral norte de São Paulo e as inundações nas grandes cidades.

O objetivo de “destombar os Jardins” ou “flexibilizar regras” é derrubar as restrições que até hoje têm contribuído para a preservação dos Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano como bairros de referência urbanística.

É essencial, neste momento, ampliar a visão de curto prazo e interesses imediatistas de mercado e levar em consideração questões fundamentais e legais:

1) Por razões econômicas, é natural que a negociação de imóveis seja afetada. Os preços caíram, mas muitos não querem baixá-los – daí a dificuldade de vender e alugar;

2) Há um pequeno grupo de investidores que quer usufruir deste valiosíssimo capital urbanístico e imobiliário, que se mantém valorizado justamente por causa das restrições contratuais, do tombamento e zoneamento exclusivamente residencial e de áreas verdes obrigatórias. Retiradas essas restrições, provavelmente esse capital se desvalorizará;

3) Não procede a alegada “deterioração” dos bairros causada por usos irregulares, muros altos como pretexto de alteração das diversas legislações incidentes. Se há infração, é porque a Prefeitura não cumpre o seu papel de fiscalizar;

4) Não há base legal para “destombar”. O que foi tombado em 1986 foi preservado porque foram consideradas a excelência do traçado do loteamento, sua volumetria de edificações e as áreas verdes exigidas.

Por todas essas razões, o Movimento Defenda São Paulo e a Coordenação Coletivo de Moradores em Defesa dos Jardins, apoiados por abaixo-assinado registrado em ata notarial e que já conta com mais de 6 mil assinaturas, têm reiteradamente se manifestado contrariamente à revisão das diretrizes do tombamento dos bairros Jardins. Além de colocar em risco a população de São Paulo, ela infringe mandamentos constitucionais e legais e direitos adquiridos pelos proprietários de seus imóveis, bem como por toda a população paulistana, que se beneficia da qualidade paisagística, ambiental e urbanística dos bairros Jardins.

*

ARQUITETA E URBANISTA, MESTRE EM URBANISMO PELA UNIVERSITY OF MICHIGAN, É CONSELHEIRA DO MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO