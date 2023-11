Chance perdida na análise da coisa julgada

Numa oportunidade permitida apenas em sistemas judiciais maduros, o Supremo Tribunal Federal (STF) está perdendo a chance de atenuar os efeitos de uma decisão de fevereiro que provocou insegurança às empresas brasileiras. Trata-se do processo que quebrou o princípio da coisa julgada em matéria tributária. É fato que a Corte não voltará atrás na reviravolta, mas ainda era possível oferecer algum reconhecimento à racionalidade econômica e aos agentes privados. É essa janela que está se fechando agora, uma vez que no dia 16/11 o plenário formou maioria contra recursos que pedem a modulação do novo entendimento. O julgamento foi suspenso por pedido de vista de Dias Toffoli.

Para entender o que está em jogo, é preciso voltar no tempo. Em fevereiro, o plenário estabeleceu que não há mais sentença definitiva em questões tributárias: um contribuinte que tenha obtido decisão com trânsito em julgado sustando o recolhimento de um tributo perde automaticamente seu direito se, em algum momento posterior, o STF considerar o imposto constitucional. Não haverá nem mesmo a necessidade de a União ajuizar ação revisional ou rescisória para passar a cobrar o imposto.

A origem da controvérsia está em recursos extraordinários da União relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Em 1992, duas indústrias conquistaram o reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo criado pela Lei n.º 7.689, de 1988. À época, a Justiça entendeu que a lei havia sido instituída sem respeitar os trâmites necessários e suspendeu o recolhimento para as duas companhias. Na sequência, outras empresas obtiveram sentenças semelhantes.

Mais de uma década depois, em 2007, o STF declarou a CSLL constitucional, abrindo espaço para sua cobrança a partir dali. Em fevereiro de 2023, o plenário liberou o Fisco a lançar o tributo para qualquer empresa, independentemente de a companhia ter em mãos uma decisão transitada em julgado que tenha afastado a CSLL.

A tese que sustentou o novo entendimento é a de que, no momento em que o STF decide que um tributo é constitucional, todos têm de pagá-lo para que haja isonomia tributária e igualdade de concorrência. Isso valerá para a CSLL ou qualquer outro imposto.

O argumento é válido. O problema é que relativizou um conceito basilar no direito. Decisões definitivas são garantias de que as partes de uma contenda podem seguir em frente sem carregar pendências. O placar no plenário, que foi unânime, indica que esse fato é dado; uma salvaguarda antes imutável, um direito adquirido, deixa de existir.

A chance de minimizar esse impacto se encontrava na análise da retroatividade dos efeitos, o que começou a ser feito e foi interrompido naquela quinta-feira (16/11). O placar atual, na análise dos embargos de declaração de contribuintes, é preocupante: são sete contra dois, o que indica que a revisão da sentença está descartada.

A maioria dos ministros entende que a cobrança será retroativa, respeitando-se prazo de prescrição. Ou seja, companhias antes autorizadas pela Justiça a não pagar determinado imposto passam a dever valores supostamente acumulados por anos. No caso da CSLL, a contribuição é considerada constitucional desde 2007 e tem alíquota de 9%. Como bancar esse custo?

A ala minoritária defende a modulação: o julgamento só poderia produzir efeito a partir da publicação da ata de fevereiro, e os contribuintes atingidos precisariam recolher os tributos apenas daqui para a frente. Eles foram derrotados, mas o pedido de vista adia o encerramento da questão.

Se não é possível voltar atrás na quebra da coisa julgada, ao menos seria razoável compreender o choque iminente. Companhias que até hoje se basearam no princípio da segurança jurídica passam, de uma hora para outra, a serem devedoras de anos de impostos alegadamente devidos. Não há planejamento empresarial que dê conta de um cenário de insegurança como este.

E, certamente, não é a declaração dada pelo ministro Luís Roberto Barroso em fevereiro que sustenta o argumento contrário. “A partir de 2007, quem não pagou fez uma aposta. As empresas, como regra geral, certamente deveriam estar provisionando ou depositando esse dinheiro enquanto não se esclarecia. Quem não se preparou fez uma aposta no escuro, e aí a gente assume os riscos das decisões que toma”, disse o ministro, em vídeo divulgado à época.

Em países de sistemas judiciais maduros, a iniciativa privada não faz “apostas no escuro”. As companhias fazem planejamento e uso racional de recursos escassos de forma a assegurar seu crescimento e lucro, dando sua parte à sociedade na forma de investimentos, inovações, produtos e serviços e geração de empregos e renda. É isso que estava em jogo até agora. A síntese das consequências está clara no argumento de Luiz Fux: “Um país que promete segurança jurídica e, ao mesmo tempo, desfaz a coisa julgada sem ação nenhuma leva, evidentemente, às pessoas que têm interesse em investir no Brasil uma sensação de insegurança e imprevisibilidade”.

