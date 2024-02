Como vamos proteger os adolescentes? Nos países onde há regras claras e rígidas para comercialização e punições para quem vende ou oferece para essa faixa etária, o índice de consumidores menores de idade é inferior ao do Brasil, onde há uma proibição ineficaz e taxa de experimentação de 16,8% (IBGE, 2019). Os EUA experimentam a redução no consumo entre adolescentes, após regulação, com uma queda de 57,4% entre 2019 e 2023, saindo de 5 milhões para 2,13 milhões de consumidores menores. No Reino Unido, o índice de experimentação em 2023 foi de 11,6%, mais baixo do que em 2019 no Brasil. O Reino Unido já começou a ajustar a regulamentação para diminuir mais a experimentação entre menores de 18 anos e continua a defender o produto como redução de riscos para adultos fumantes. Reforço: no Brasil é crime, de acordo com o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fornecer produto que possa causar dependência física ou psíquica a menor de 18 anos.

Hoje há ciência independente, ampla e disponível sobre o assunto e a experiência de outros países. A preocupação deve ser com as pessoas, e as opiniões sobre a indústria não resolvem a vida dos milhões de adultos que estão consumindo produtos ilegais e dos adolescentes que estão acessando indiscriminadamente o produto. Se há regras para vender cigarros, por que não haveria também para cigarros eletrônicos, que comprovadamente são menos prejudiciais à saúde e podem ser alternativas de risco reduzido para adultos fumantes? A quem favorece uma proibição que não funcionou? À saúde pública e aos adultos fumantes, claramente, não. Só favorece a quem se beneficia da clandestinidade: o crime organizado e aqueles que o ajudam, que só trabalham para que tudo continue como está. Proibido, mas livremente vendido.