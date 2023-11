Como a castanha do Brasil pode proteger e desenvolver a Amazônia

Principal produto não madeireiro da Amazônia, a castanha do Brasil está presente em 325 milhões de hectares da bacia amazônica, cujo território fica 92% dentro do Brasil. O Norte é o maior produtor nacional de castanha, com aproximadamente 36 mil toneladas registradas em 2022, segundo o IBGE. Entretanto, é a Bolívia que detém o primeiro lugar em exportação, com 50% da comercialização global. Como isso é possível?

Hoje, o país vizinho consegue uma boa fatia desse mercado, chegando a exportar US$ 125,5 milhões, ou 50,2% das comercializações da castanha sem casca, por causa das boas práticas de coleta, armazenamento e envase. A agregação de tecnologia mínima na cadeia permite o aumento da qualidade e produtividade do produto amazônico, com acesso ao mercado internacional.

Para além do impacto ao setor produtivo, um aperfeiçoamento desta cadeia produtiva pode beneficiar uma grande parcela da população amazônica. Estudo do Instituto Conexões Sustentáveis (Conexsus) de 2018 identificou 400 organizações de base comunitária na Amazônia – 30% delas (127) ligadas à cadeia da castanha do Brasil, um contingente de 15 mil extrativistas, que representa apenas 25% dos mais de 55 mil extrativistas de castanha atuantes em toda a Amazônia.

O caminho entre a retirada da castanha da floresta e o consumidor é longo. Para que o processo ocorra de forma produtiva, de ponta a ponta, três gargalos devem ter soluções priorizadas: boas práticas de produção, gestão empreendedora e rastreabilidade. Os obstáculos foram identificados no estudo Gargalos e oportunidades na cadeia da castanha do Brasil, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam).

Numa perspectiva estratégica, esses gargalos foram encarados como oportunidade de negócios que tem como cliente os atores da cadeia de castanha e de outros produtos da biodiversidade da Amazônia que apresentam as mesmas dificuldades. Essas oportunidades se estruturam enquanto startups oportunizam a entrada no mercado de produtos em melhor qualidade e produtividade, assim como outros produtos de valor agregado para além da castanha in natura. Vale, ainda, destacar que, em razão da realidade amazônica, esses negócios precisam inovar na relação com as comunidades, no modelo de negócio, marketing e entre outros fatores para atender às demandas do mercado e, ainda assim, atuar na Amazônia de forma sustentável.

Entre os outros produtos que também podem agregar valor à cadeia da castanha, destacam-se: os ouriços, por exemplo, cujo potencial para composição de bioplástico já foi testado e comprovado, com expectativa de utilização em peças de bicicleta ecossustentáveis; a extração de óleos, além das próprias amêndoas, que têm riqueza nutricional em proteínas e vitaminas, fonte de possíveis novos produtos como a proteína vegana em pó, entre outras possibilidades.

Todos esses projetos e startups foram apoiados pelo Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio), política pública da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) que é coordenada pelo Idesam. Por meio do PPBio é captado recurso das indústrias do Polo Industrial de Manaus e investido na estruturação das cadeias produtivas locais, já tendo atingido o marco de mais de R$ 7,4 milhões de investimento em startups e novos negócios que atuam diretamente em soluções para essas problemáticas, mas este ainda é um primeiro passo diante do desafio de aproveitar o potencial de desenvolvimento socioeconômico da cadeia da castanha.

Apesar dos desafios, as exportações do Brasil somam US$ 13,5 milhões e representam 5,4% do mercado global, de US$ 250 milhões, segundo dados de 2020 da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Quando falamos da castanha com casca, o Brasil detém 42% das exportações globais. Parte desse montante tem como destino a Bolívia – US$ 1,2 milhão, em 2020, segundo a Apex –, para beneficiamento e reexportação.

Dentro do Brasil, o Pará lidera as exportações da castanha sem casca com 62%; enquanto a exportação do produto com casca advém do Acre e do Amazonas. As condições para tornar a cadeia da castanha do Brasil uma potência global baseada numa nova economia, um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo, coincidem com os pilares da Agenda 2030 da ONU, pacto global para um mundo melhor para todos os povos e nações. Ambas buscam desenvolver um modelo sustentável de vida, baseado na mitigação de ações climáticas e na diminuição das desigualdades. Isso, por si só, deveria ser um motor transversal de atuação de diversas frentes – governamentais, empresariais e sociedade – a fim de acelerar o caminho da viabilidade da castanha como solução ambiental segura para a Amazônia.

ENGENHEIRO QUÍMICO COM MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA COM ÊNFASE EM GESTÃO DA INOVAÇÃO, MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E MBA EM P&D DE COSMÉTICOS, É LÍDER DE CAPTAÇÃO E RELACIONAMENTO COM O INVESTIDOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO DE BIOECONOMIA (PPBIO), DO IDESAM