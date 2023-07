Como o apogeu virou decadência

O notável poeta e escritor Mário de Andrade, que assombrou os brasileiros durante a Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1922, costumava dizer que o apogeu já é decadência, porque, realmente, quem chega ao topo não tem mais para onde subir e, então, começa a descida.

Isso não só na arte, mas em tudo na vida. Vejamos o exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no exercício do cargo teve momentos de grandeza e procurava mostrar-se capaz de ter o apoio majoritário não só dos brasileiros civis, mas também das Forças Armadas, e causava a impressão de que poderia continuar no poder sem necessidade de eleições (ora, eleições!).

O seu apogeu foi exatamente este momento, quando aparentava força e disposição de se sobrepor aos adversários. Mas ele não continuou nesse topo e começou a despencar com a disputa das eleições, quando foi derrotado por um candidato que já cumprira pena em prisão por decisão judicial. Ser derrotado por um ex-presidiário deve ter sido terrível para ele.

Agora, para impulsioná-lo ainda mais para baixo, vem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o considerou inelegível, quebrando suas pernas para futuras candidaturas. Enfim, ele foi do apogeu para o ponto mais baixo de sua carreira política, antes da primeira candidatura.

Mas há um outro ângulo de leitura deste cenário: Jair Bolsonaro tem milhões de seguidores que poderão continuar a aplaudi-lo e a louvá-lo. Durante o período em que foi presidente da República, ele demonstrou força política e eleitoral tão grande que parecia invencível.

Naquele momento, tinha-se a impressão de que o bolsonarismo adquiria a feição de uma verdadeira ideologia, assim como ocorrera com o fascismo de Mussolini, que pareceu por algum tempo deter o poder de resolver com autoritarismo os problemas da Itália e dos italianos.

Houve um momento em que Jair Bolsonaro, a exemplo de Mussolini, que criou os camisas negras para enfrentar a “ameaça vermelha”, resolveu vestir seu governo de verde e amarelo, enfim, usar nossa bandeira o tempo todo, em parte por seu patriotismo pessoal, que não é negado, mas também porque isso se mostrava apropriado por não admitir adversários. Quem poderia ser contra a bandeira brasileira?

Alguma coisa deu errado nessa estratégia? Sem qualquer dúvida, o ponto em que Jair Bolsonaro pode ter falhado foi na tentativa de conduzir o País a uma ditadura, com o apoio que ele acreditava ter das Forças Armadas (vê-se, agora, pelas manifestações de militares de alta patente, que ele não tinha nada além de algumas simpatias pessoais, jamais da instituição).

Se ele tivesse se limitado a governar, durante os quatro anos de seu mandato, poderia ter ido para a frente, pois tinha condições pessoais e apoio político suficiente para fazer um bom governo. Qual foi o erro?

É possível que o principal erro do ex-presidente tenha sido atacar as urnas eletrônicas o tempo todo, como se elas fossem um mal para o Brasil, quando, na visão da maioria dos brasileiros, elas representam uma condição necessária para a existência da democracia no País.

Sem dúvida, Jair Bolsonaro direcionou mal essa retórica, tanto que passou a enfrentar reações expressivas de diferentes correntes políticas – algumas de grande expressão – e até mesmo de integrantes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente para ele, seu combate e seus ataques às urnas eletrônicas adquiriram feição isolada e por isso mesmo não surtiram qualquer efeito em seu favor. Realmente, não se viu naquela época nenhum político de grande expressão ajudá-lo na luta para desacreditar as urnas eletrônicas, que já haviam demonstrado eficácia e confiabilidade em seguidas eleições.

Enfim, por força da imensa popularidade que havia conquistado naquela época, quando seus seguidores faziam questão de externar apoio público muitas vezes de forma violenta, ele pareceu haver chegado ao apogeu, e ali só não se manteve por haver perdido as eleições, com a consequente decadência de sua imagem.

Se pudesse começar tudo de novo, estou seguro de que ele nunca mais atacaria as urnas eletrônicas, porque na visão da maioria dos brasileiros elas representam, realmente, uma garantia aos direitos de cada um de nós. A história ensina que a supressão dos direitos de um povo sempre levou os supressores à forca, à cadeia e ao desprezo da opinião pública.

A consequência do desgaste que incorporou a si próprio com certeza o atormenta nos dias atuais, pois quase todos os órgãos de divulgação o vinculam à tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro, quando baderneiros de toda ordem invadiram e tentaram destruir as instalações dos Três Poderes, em Brasília. Não há impressão digital de Bolsonaro naquele tumulto, mas até hoje ele é sempre lembrado como um de seus instigadores. Enfim, ele paga pela imagem que projetou ao longo de sua carreira política: a de um defensor do totalitarismo.

