Condenação russa pelo uso da força

Neste momento da história da humanidade, é quase unânime a condenação da Rússia pela invasão da Ucrânia, uma vez que é próprio da natureza humana repelir o uso da força pelo mais forte para subjugar o mais fraco. A humilhação a que está sendo submetida a Ucrânia se prolonga e virou o estômago de milhões de pessoas, pois viola princípios universais e abre perigoso precedente.

Quando o ditador Vladimir Putin anunciou que iria invadir a Ucrânia e exibiu suas centenas de tanques de guerra, prontos para atacar, a maior parte das pessoas teve a ideia de que isso seria fácil – o próprio Putin com certeza pensava assim. Mas, agora, diante da reação ucraniana e de sustos até mesmo em Moscou com a vitalidade daquele país, formou-se uma nova perspectiva quanto à guerra.

No começo da invasão dos tanques russos ao território ucraniano, a população mundial pareceu condenar a conduta da Rússia – tanto que o seu presidente, Vladimir Putin, acabou tendo ordem de prisão expedida pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia. Realmente, o Estado russo foi acusado de cometer crimes de guerra contra os ucranianos, especificamente, pela “deportação ilegal” de crianças ucranianas.

Por causa dessa condenação, Putin teme sair do país, pois poderá ser preso. Enfim, há no presente uma repulsa ocidental à conduta da Rússia, que permanece isolada e vulnerável. Mas é importante lembrar que nem sempre foi assim na vida de tão poderoso país, tendo havido um momento na história da humanidade em que o mundo todo torcia pela Rússia, como faz hoje em relação à Ucrânia.

Realmente, quando Napoleão resolveu invadir a Rússia, houve uma reação internacional contrária, porque representava perigoso exemplo para as demais nações. A Rússia era invejada em toda a Europa por sua riqueza, seu poderio militar, e causava a impressão de poder combater e resistir até mesmo ao temido exército de Napoleão.

Os soldados de Napoleão eram experientes e bem treinados, de tal forma que não lhes foi difícil invadir a Rússia e caminhar progressivamente em direção a Moscou, cidade dos imperadores russos e centro administrativo do país. De início, os russos tentaram resistir aos invasores com a política de terra arrasada, destruindo plantações e fontes de alimentos para causar dificuldades aos agressores.

Tal providência dificultou, mas não foi suficiente para impedir a caminhada do exército invasor a Moscou. O escritor Leon Tolstoi era repórter de um jornal russo e descreveu admiravelmente o cenário. No período da invasão por Napoleão, todo russo que contemplava Moscou sentia assim como se ela fosse uma mãe, e todo estrangeiro que a olhava ficava atingido pelo caráter feminino da cidade. O próprio Napoleão sentiu isso.

A descrição daquele repórter foi a de que Napoleão, ali chegando, ao apear de seu cavalo, sentiu que Moscou aos seus pés se assemelhava a uma moça que perdeu a divindade. E pretendeu externar um gesto de bondade: “Ei-la diante de mim, mas eu a pouparei, dando-lhe justas leis e a verdadeira civilização”.

Naquele momento, o mundo civilizado uniu-se na condenação dos invasores, assim como neste momento ocorre em relação à sofrida Ucrânia. Era viva e crescente a torcida universal pela libertação do país e pela execração pública de Napoleão. O invasor deliciou-se com o prazer de sentar-se no trono dos imperadores russos, ao mesmo tempo que seus soldados se banqueteavam com a comida e prostitutas russas. O exército vencido parecia liquidado, mas esse foi o erro de Napoleão.

Depois de vangloriar-se por algum tempo no trono, sofrendo com sua úlcera, Napoleão teve uma inquietação e abriu as janelas. Dizem que estremeceu ao verificar os bandos de gansos voando em direção ao sul – ou seja, era o “general inverno” chegando. Isso num país dos mais gelados do mundo.

Sempre se diz que na Rússia há cinco estações: primavera, verão, outono, inverno e inverno russo, que em regra se mostra intenso a ponto de ser insuportável a quem não está habituado ao frio. Napoleão era assim e logo imaginou a dificuldade de voltar à França com as estradas russas entupidas de neve e gelo.

Mas sentiu que deveria partir, pois percebeu que o exército russo se reorganizava e logo viriam as represálias. Foi o que aconteceu: Napoleão movimentou sua tropa, que estava contaminada pela indisciplina e pela preguiça, e seguiu em direção à fronteira aos trancos e barrancos, encalhando na neve e recebendo pelos flancos ataques dos cossacos, acostumados com aquele frio, a neve e estradas bloqueadas.

Boa parte do exército de Napoleão foi dizimada e ele próprio quase morreu quando, na fronteira, atravessava uma ponte em que foram mortos centenas de soldados franceses, submetidos aos ataques dos cossacos. Nessa ocasião ele se deu conta de que chegava ao fim de sua carreira – e foi o que aconteceu.

