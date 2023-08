Congelamentos, até quando?

Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo de 25 de junho de 2023 (O Brasil cobra caro do Brasil), demonstrei que os juros cobrados pelas instituições financeiras em empréstimos concedidos a Estados e municípios são extorsivos. Esse dinheiro tem destino carimbado: o investimento em infraestrutura pública, como a construção de escolas, postos de saúde e a melhoria da zeladoria urbana. Também constatei, ao analisar todas as operações de crédito realizadas em 2022, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são os responsáveis pela esmagadora maioria dos empréstimos que, em algumas ocasiões, chegaram à absurda taxa de 230% do CDI – quase o dobro da taxa cobrada pelo capital de giro das Lojas Americanas, mesmo às vésperas da insolvência. No Brasil, essa situação se repete mesmo com entes que possuem rating de “bom pagador” pela Secretaria do Tesouro Nacional (Capag).

Recentemente, o Ministério da Fazenda sinalizou que iria considerar o problema das taxas de juros cobradas nessas operações. E, ao anunciar o que chamou ironicamente de “Novo Ciclo de Cooperação Federativa”, indicou a solução mágica: tabelar as taxas de juros a serem cobradas de Estados e municípios. Os entes subnacionais, enfim, tornaram-se semelhantes aos velhinhos hipossuficientes do crédito consignado.

Não se sabe bem por que o governo federal resolveu adotar o limite máximo de 155% do CDI em operações de crédito de Estados e municípios, sem a participação da União. A compreensão da matéria exige desvendar uma tecnicidade: no Brasil, Estados e municípios não podem emitir dívida pública; para fazer frente à necessidade de investimento, na maioria das vezes, são obrigados a contrair empréstimos. Esses empréstimos podem ocorrer com garantia ou sem garantia da União. Na prática, os empréstimos com garantia têm a participação do Tesouro Nacional e são mais baratos porque, caso exista inadimplência, a União paga a conta. Para estes casos, acertadamente, a União tem de previamente concordar com a taxa de juros – afinal, ela é avalista da operação.

O que não se sabe é como o governo federal chegou à taxa máxima sugerida para as operações sem garantia. Afinal, qual a fundamentação técnica para adotar uma taxa que, aparentemente, é simples fruto da aleatoriedade? Vale lembrar que, em 2022, o total dos empréstimos a Estados e municípios foi de R$ 29 bilhões. Qualquer modificação nas taxas de juros praticadas tem, portanto, um efeito bastante significativo nas contas públicas, especialmente se considerarmos que os empréstimos são de longo prazo.

Porém o grande problema é que congelamentos de preços e de taxas de juros comprovadamente não funcionam. A história do Brasil, riquíssima em péssimos exemplos, infelizmente se repete. Já fracassamos miseravelmente nas décadas de 1980 e 1990, com os Planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor. Mais recentemente, no início dos anos 2000, o governo federal interveio de forma desastrosa nos preços de combustíveis e energia. Fixar juros significa, da mesma forma, limitar a oferta de crédito.

A solução passa por aumentar a concorrência num mercado dominado, paradoxalmente, por instituições financeiras controladas pelo próprio governo. No final do dia, ao sinalizar pela fixação de um teto máximo de juros, o governo está limitando ainda mais eventuais concorrentes dele mesmo. Aqui, vale o ditado: para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil agradecem.

Além disso, a limitação traz mais uma vez à tona uma questão de enorme gravidade e que tem implicações práticas: o pacto federativo brasileiro. Ao limitar os empréstimos contraídos por Estados e municípios sem garantia, isto é, aqueles que ocorrem sem a sua participação, o governo federal se intromete indevidamente na esfera de competência dos entes subnacionais. A invasão da autonomia federativa é flagrante: é a velha e autoritária União Federal que amesquinha o pacto federativo ao entender que os gestores públicos estaduais e municipais não têm capacidade de lidar com o problema.

Não fosse o suficiente, a forma jurídica adotada pelo Ministério da Fazenda é flagrantemente inconstitucional. Além de afrontar a liberdade econômica, a limitação determinada pelo Ministério da Fazenda significa verdadeira violência à repartição de competências estabelecida na Constituição e à legalidade administrativa. Afinal, resolução não é lei, mas sim um mero ato regulamentador. Não compete ao ministro nem ao secretário do Tesouro Nacional fixar ao seu bel prazer taxa de juros no Brasil.

A verdade é que a União deveria cuidar de melhorar a concorrência no âmbito das operações de crédito destinadas a atender o setor público. Ora, se quer diminuir os juros praticados pelas instituições financeiras, bastaria que passasse o recado diretamente aos bancos que controla, responsáveis pelo maior número das negociações realizada neste setor. Porém, ao fixar um teto máximo para a taxa de juros aplicável, o Tesouro Nacional consequentemente aumenta ainda mais o duopólio azul-amarelo do mercado de operações de créditos com entes públicos. Pobres Estados e municípios, reféns de um Estado unitário, mandão e anacrônico.

*

FOI SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE CURITIBA E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS (ABRASF)