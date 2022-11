Consonâncias para um Estado de Direito

Há dois anos tinha início uma iniciativa inédita para aproximar distintas faces de ação do Estado no campo criminal, o projeto Diálogos Polícias e Judiciário. A proposta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), executada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, surgiu a partir da necessidade de dar um passo à frente para entender fluxos, rotinas e demandas. Além disso, ouvir e conhecer o que pensam as polícias para melhorar interfaces de trabalho e a prestação de justiça e, neste mesmo trilho, aproximar e melhorar a relação entre as instituições de forma a avançarmos para uma sociedade mais pacífica, justa e inclusiva.

Desde então, muito foi feito, e a continuidade do projeto entre diferentes gestões do CNJ confirmou a relevância estratégica das ações em andamento. Concebido como parte de um programa mais amplo do CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para acelerar transformações do Estado no campo penal, o trabalho com as polícias foi dividido em três etapas. A primeira resultou na oitiva de milhares de profissionais de segurança pública de todo o País, de diferentes carreiras, postos e graduações, de formas online e presencial, para apurar percepções afetas à vivência com o Judiciário.

Conforme esperado, diversas opiniões sobre fluxos, procedimentos e compreensão acerca das políticas penais demonstraram questões que precisam ser superadas se existimos sob uma mesma Constituição e operando as mesmas leis. Num país em que as evidências apontam para uma baixa taxa de solução de crimes, mas que mantém o terceiro maior número de encarcerados do mundo, por exemplo, a maioria dos policiais militares e dos policiais civis ainda concorda que é possível identificar suspeitos pela aparência e pela atitude.

Também foram identificadas leituras que demandam diálogo de longo prazo a partir de evidências, não apenas entre as instituições envolvidas, mas avançando para um amplo debate com a própria sociedade. A maioria dos policiais ouvidos afirma que as pessoas detidas sempre saem soltas das audiências de custódia, quando, em verdade, cerca de 60% dos casos, segundo a média nacional, terminam em prisão provisória, aquela que aguarda até o julgamento do caso em definitivo. Mesmo sem dados que confirmem essa percepção, grande parte dos profissionais ouvidos acredita que as audiências de custódia aumentaram a criminalidade no País, e uma importante parcela afirma que as audiências resultaram no aumento de presos em delegacias, quando, em verdade, esse número vem caindo nos últimos anos, segundo a média nacional.

Longe de representar um fim em si mesma, esta escuta qualificada preparou terreno para a segunda e principal etapa do projeto: a partir de espaços possíveis, pensar pontes para aprimorar fluxos de trabalho do Sistema de Segurança Pública e de Justiça Criminal. Um dos pontos levantados pelas forças policiais, a participação em audiências como testemunha virou documento com sete propostas de melhorias, que vão desde organização de agenda até o acesso a informações prévias. Quase todos os ouvidos no levantamento já haviam participado de audiências desse tipo, e mais da metade disse se lembrar apenas parcialmente dos fatos quando convocados, quando passado mais de um ano das ocorrências.

Em outra frente, peritos alegaram que o sistema de justiça nem sempre compreende os aspectos técnicos de seu trabalho, e agora magistrados e magistradas têm acesso a um manual com atualizações normativas e tecnológicas na área, além de um guia com detalhes dos principais exames periciais para crimes violentos. Também há documento com propostas para incidências do Judiciário em processos envolvendo homicídios, assim como no campo de diligências investigativas que demandam autorização judicial – boa parte dos policiais ouvidos não acha que são atendidos em tempo hábil quando fazem pedidos à Justiça.

De outro lado, identificamos espaço para ampliar a fatia da força policial que evita a prisão como única resposta, considerando que importante parcela das pessoas ouvidas concorda que as medidas alternativas têm potencial para reduzir problemas no sistema prisional e que seriam mais efetivas, se mais bem estruturadas. Inicialmente pensados para policiais, lançamos quatro folders informativos sobre medidas cautelares, alternativas penais, monitoração eletrônica e Lei Maria da Penha. O material resultou de interesse para toda a sociedade, que ainda precisa entender definições e limites institucionais de atuação de cada agente do Estado no cumprimento de seu papel.

As organizações envolvidas nessa iniciativa começam, agora, a terceira e última etapa do projeto: a ampla divulgação desses produtos técnicos capazes de orientar o que podemos construir a partir daqui. Mesmo sem caráter normativo, as publicações são instrumentos que representam um importante passo para que forças policiais e o Poder Judiciário busquem consonâncias, fortalecendo o Estado de Direito a cada novo encontro.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, JUIZ COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO E DO SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (DMF/CNJ); JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO CNJ COM ATUAÇÃO NO DMF/CNJ; E DIRETOR PRESIDENTE DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA