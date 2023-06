Covid-19 e a revolução pelas vacinas

No mundo, aproximadamente 140 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda 2 (Sars-COV-2), e mais de 3 milhões de pessoas vieram a óbito pela doença covid-19. Atualmente, fala-se na covid persistente ou longa, uma doença debilitante que ocorre em ao menos 10% das pessoas que se infectam pelo coronavírus. Mais de 200 sintomas têm sido identificados com impacto em múltiplos órgãos, como coração, pulmões, pâncreas, fígado, baço, trato gastrointestinal, artérias, veias, sistemas neuronal, cognitivo e imunológico. Há uma estimativa de que ao menos 65 milhões de indivíduos no mundo tenham sido acometidos pela covid persistente.

As opções de tratamento e diagnósticos para a covid persistente são, atualmente, imprecisas e insuficientes. Assim, são urgentemente necessários ensaios clínicos e pesquisas para essa condição, e rigorosos testes para tratamento e mecanismos biológicos de respostas ante a persistência viral precisam ser mais bem estabelecidos e elucidados.

Para amenizar a gravidade, a mortalidade e os casos complexos desta doença, a vacinação global é a única alternativa potencial como medida preventiva. É importante ressaltar que toda esta revolução vacinal salvou milhares de vidas e permitiu todo o nosso retorno para uma vida social. Após um longo período pandêmico, vários exemplares vacinais foram desenhados e hoje, no mundo, contamos com 165 protótipos candidatos a vacinas e um total de 28 candidatos a vacinas foram aprovados para uso e encontram-se em diferentes fases clínicas de testes.

Vale lembrar que conhecimentos prévios dos pesquisadores, ante outras doenças virais, como o vírus HIV, permitiram um rápido ajuste e emprego das vacinas para as populações em massa. Não foi um conhecimento aleatório e inicial estabelecido em relação ao coronavírus, como muitas pessoas questionam. Foram anos e anos de pesquisas prévias por cientistas virologistas, imunologistas, biotecnologistas para outras doenças virais que permitiram a conclusão e o emprego de rápidas estratégias vacinais para a contenção da covid-19. Nenhuma vacina é empregada na população humana antes de os testes subclínicos e clínicos terem sido rigorosamente realizados.

Outro ponto a ser evidenciado é a variação viral, ou seja, as variantes mutantes do coronavírus, que são responsáveis por uma taxa de mortalidade maior de 30% e por infecções persistentes em hospedeiros infectados. As pessoas não vacinadas infectadas pelo coronavírus correm o risco potencial e estão envolvidas com uma significativa taxa de vírus com contínuas mutações. A frequente mudança na estrutura viral, ocasionada pelas frequentes mutações, torna o tratamento viral com agentes terapêuticos um desafio em razão da falta de biodisponibilidade no alcance e da falta de especificidade nas estruturas virais pelo agente antiviral.

As populações ainda não imunizadas, como as crianças, são reais reservatórios e fontes hospedeiras com pouca resistência para adaptação viral e configuram um ótimo cenário para uma adaptação pelo coronavírus com seleção de mutantes. As seleções de vírus mutantes podem contribuir com uma alta virulência, uma alta taxa de replicação, com a falha de vacinas, tratamentos antivirais e falha de diagnósticos identificadores, contribuindo – mais uma vez – para um cenário pandêmico devastador.

As vacinas bivalentes são uma proposta de conjugação para proteção contra o vírus original e, também, contra a ômicron e suas subvariantes. Todavia, os rastreamentos contra os vírus e as estratégias de saúde pública não podem esmorecer com a falsa expectativa da erradicação da doença e, principalmente, sem considerar e observar atentamente as variações circulantes.

A infecção pelo coronavírus ainda é um grande desafio para a saúde pública atual e os melhores diagnósticos, como o sequenciamento genético e o sequenciamento de próxima geração (NGS, na sigla em inglês), ainda não são empregados como rotineiros e no rastreamento dos exemplares virais circulantes nos Estados brasileiros e pela saúde pública.

Poucos são os estudos dos reais preditivos mutantes e as suas consequências numa população. Isso ao contrário dos países de Primeiro Mundo, que acompanham rigorosamente os vírus circulantes em diferentes regiões, pelas melhores técnicas de identificação genética e com ampla projeção de estudo diante dos tipos de coronavírus identificados, além de toda uma adaptação vacinal de cobertura para qualquer agente circulante e até mesmo mutante.

A exemplo de doenças já consideradas endêmicas e pandêmicas, podemos citar várias vacinas empregadas no calendário de imunização, contra hepatite B, tríplice ou tetra viral, H1N1, poliomielite, entre outras, que já erradicaram doenças pandêmicas.

Questionar os benefícios e o emprego das vacinas relacionadas a doenças é incoerente diante dos fatos e dados em epidemias e pandemias. No Brasil há exímios pesquisadores e cientistas na área de virologia, imunologia, farmacologia, biotecnologia e vacinas. Não obstante, o que falta é uma política de saúde pública que reconheça, concentre e remunere os melhores pesquisadores, em diferentes Estados, e estabeleça uma comunicação, uma rede efetiva de estudiosos, para andarmos sempre na frente de qualquer pandemia, seja viral ou bacteriana, ou diante de qualquer outro agente etiológico de doenças.

Devemos acreditar sempre numa saúde pública ampla, inteligente, responsiva, que realmente atenda às reais doenças negligenciadas de nosso país e com uma popularização inédita da ciência na rede pública de saúde.

FARMACÊUTICO, PÓS-DOUTOR EM VACINAS, VIROLOGIA/IMUNOLOGIA E BIOTECNOLOGIA, É DIRETOR ACADÊMICO E DE EXPANSÃO DA FACULDADE ITH