Crise humanitária, vulnerabilidades e a defesa do SUS na nefrologia

Cuidar dos vulneráveis – esse é o tema do Dia Mundial do Rim em 2023. Celebrado na segunda quinta-feira de março, a campanha é coordenada no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. O País é líder em ações há alguns anos, com atividades de conscientização e prevenção, e conta com vasto apoio de nefrologistas, profissionais de saúde e formadores de opinião. Apesar dos números expressivos, ainda há um longo caminho para o ideal, tanto na conscientização sobre as doenças renais quanto no cuidado aos vulneráveis.

A doença renal crônica atinge 1 em cada 10 pessoas. Estima-se que, no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas sejam acometidas – e a maioria não sabe. A doença, que tem como principais causas a pressão alta e o diabetes, pode ser assintomática em seus estágios iniciais e intermediários. Apenas nos estágios mais avançados, quando o tratamento não costuma ser eficaz em lentificar a progressão da doença e alterar os seus desfechos, sinais e sintomas da disfunção renal costumam aparecer. Diminuição da produção de urina, edema, fadiga, falta de ar, sonolência e confusão mental podem ser alguns dos sintomas. No estágio mais avançado da doença ocorre falência renal, quando se tornam necessárias terapias para substituir a função do rim, como hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante.

Apesar de alta prevalência e evolução silenciosa da doença renal crônica, temos também boas notícias: exames seguros e baratos estão amplamente disponíveis no Brasil, inclusive na rede pública de saúde. O exame simples de urina e a dosagem da creatinina no sangue podem diagnosticar a doença antes mesmo do aparecimento de sinais e sintomas. A ampla disponibilidade desses exames – que é, de fato, uma boa notícia – não é novidade. Esses exames existem há décadas. Falta, ainda, informação. Como comparação curiosa, muitos pacientes sabem seus valores de glicose ou colesterol. Entretanto, o exame de creatinina ainda é desconhecido da população. Tamanho desconhecimento, infelizmente, não é acompanhado de pouca relevância; creatinina alta tende a ser mais nociva do que colesterol alto.

A creatinina – que não deve ser confundida com seu parônimo, o suplemento alimentar – é uma substância presente no sangue de todo indivíduo. Um produto do metabolismo muscular que serve como marcador substituto para avaliar a função renal: caso esteja alto, ou em elevação, o diagnóstico provável é a doença renal. Longe de ser ideal, sua importância reside na sua capacidade diagnóstica, simplicidade de interpretação e, principalmente, acessibilidade. Não à toa, o Dia Mundial do Rim adotou o lema Saúde dos Rins e Exame de Creatinina para Todos. A popularização desse exame é fundamental para aumentarmos as chances de diagnóstico precoce e tratamento dos pacientes com doenças renais. Pacientes com fatores de risco devem realizar o rastreamento para doença renal crônica; indivíduos com histórico familiar, idade superior a 60 anos, tabagistas e pessoas com hipertensão arterial, diabetes, obesidade e doença cardiovascular são aqueles que apresentam maiores riscos.

A prevenção e o diagnóstico precoce ainda são as melhores alternativas ante os desfechos da doença renal crônica. Mais de 150 mil pessoas estão em tratamento dialítico no Brasil – 80% no Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar das declarações de apoio ao SUS – vide #VivaoSUS e outras palavras de ordem –, a terapia renal substitutiva sofre há alguns anos com subfinanciamento e descaso de gestores públicos, naquilo que pode ser considerado uma silenciosa e grave crise humanitária. Silenciosa porque não parece que estamos sendo ouvidos. Grave porque há risco real de desassistência para milhares de pacientes, muitos deles internados pelo SUS, aguardando vagas em clínicas de diálise, que beiram a insolvência diante de aumentos sucessivos dos custos, inflação de produtos e reajustes insuficientes.

Afinal, estamos cuidando dos vulneráveis? Especialmente, a imensa maioria das brasileiras e brasileiros que não tem acesso à saúde suplementar? A universalidade, um dos princípios fundamentais do SUS, garante o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Sem qualquer tipo de discriminação. A integralidade de assistência, entendida como conjunto contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, exigidos em todos os níveis de complexidade do sistema, é outro princípio fundamental. Ambos não têm sido respeitados... e não é de hoje.

A implementação de uma linha de cuidado integral ao paciente com doença renal crônica é necessária e urgente. Precisamos popularizar as ferramentas de diagnóstico disponíveis. Devemos conscientizar as pessoas das doenças renais e seus fatores de risco. Por fim, necessitamos rediscutir o financiamento do SUS para a terapia renal substitutiva, sob risco de agravamento de uma crise humanitária que afeta brasileiras e brasileiros altamente vulneráveis. Não podemos esperar. #VivaoSUS não pode ser apenas uma hashtag. No Dia Mundial do Rim e sempre, vamos cuidar dos nossos vulneráveis.

MÉDICO NEFROLOGISTA, É PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA