Cura para todos

É certo que os índices de cura do câncer aumentaram significativamente nos últimos anos. Mas este fato ainda não é suficiente para acabar com o sombrio estigma de sentença de morte que a doença – impronunciável para tanta gente – carrega. A marca fatal resiste, apesar dos exemplos de cura que cada um pode conhecer no seu dia a dia e mesmo com a nova atitude de autoridades e celebridades de exporem publicamente os tratamentos a que são submetidos. Estudos mostram que a doença mais temida no mundo é o câncer, mesmo em pesquisas aplicadas a grupos de estudantes de Medicina. Expostos a uma lista que inclui até graves moléstias incuráveis, prevalece entre eles a escolha do câncer como a doença que jamais queriam ter. Por larga margem.

A persistência dos preconceitos é um mistério, pois eles têm capacidade de resistir até a um cabal desmentido cientificamente. Por certo, o passado recente e o número ainda alto de óbitos provocados pela doença explicam parte do problema. Outro tanto pode ser compreendido pelos longos tratamentos (cirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos) e aos procedimentos complexos e delicados a que os doentes e seus familiares são submetidos.

O que vem possibilitando a cura do câncer são o progresso dos diagnósticos da doença, para cada caso particular, e a evolução da medicina de precisão, com sofisticação radiológica, ressonâncias, exames de imagem e uma infinidade de outros equipamentos e exames, acompanhada também pelo avanço da indústria farmacêutica e da engenharia genética. A identificação das mutações específicas de células cancerígenas de determinado indivíduo (com distintos prognósticos) pôde, então, ser enfrentada – em alguns casos – com medicamentos mais específicos, e já contamos com drogas não quimioterápicas para diferentes tumores. Isso se dá pela evolução do conhecimento da doença, que permite que cada tumor tenha características muito próprias, com nome e sobrenome. A grande questão é que os tratamentos são, em sua maioria, de alto custo e não estão disponíveis a todos.

A Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca) lançará este mês uma campanha para ampliar a conscientização sobre os sintomas e sinais do tumor cerebral nessas faixas de idade. É um alerta para que se procurem profissionais de saúde a tempo de aumentar as chances de cura deste que é o segundo câncer mais comum em crianças e adolescentes, com cerca de 2 mil novos casos a cada ano.

As campanhas públicas pelo diagnóstico precoce são importantes passos de inclusão, mas não uma panaceia, como costumam ser apresentadas, e tampouco garantem igualdade de esperança de cura para todos. As vantagens de um diagnóstico precoce podem se perder pela falta de acesso a um tratamento urgente e adequado no caso de tumores mais agressivos. A espera de 60 dias por atendimento, conforme orientação legal, pode reduzir as chances de cura dos brasileiros diagnosticados.

Precisamos, no País, de centros de referência habilitados para o controle do câncer para que os avanços da medicina possam ser acessíveis a todos. Núcleos de excelência custam caro, exigem escala adequada e profissionais de alta especialização, mas são mandatórios. Também nos falta legislação adequada que facilite o encaminhamento dos pacientes de diferentes regiões para os centros já existentes em hospitais públicos. Do contrário, continuaremos exibindo índices de cura variáveis segundo as regiões do País e a renda dos doentes. E a equidade no acesso a reais chances de cura, uma utopia.

*

ONCOLOGISTA PEDIÁTRICO, LÍDER DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO GRUPO ONCOCLÍNICAS, DIRETOR DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA, É PRESIDENTE DA TUCCA