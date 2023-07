De que serve o Poder Judiciário?

Entre as violências, agressões e arbitrariedades comuns ao cotidiano forense, ganhou notoriedade o caso do advogado negro expulso de uma sessão plenária do Tribunal do Júri, por ter oferecido um copo de água a uma testemunha durante seu depoimento. O vídeo, que ganhou notoriedade, mostra a testemunha às lágrimas e o advogado, Willer Almeida, em silêncio, se levantando e pousando um copo d’água na mesa em que se encontrava: um gesto de pura e simples humanidade.

A cena seria corriqueira, especialmente nas sessões plenárias do júri, em que, por sua própria natureza, usualmente são despertados os mais profundos sentimentos: de indignação, tristeza, saudades, ódio, entre tantos outros. Seria corriqueira, não fosse o fato de que, imediatamente após colocar o copo de água na mesa, o magistrado ordenou ao advogado que o retirasse, pois não estaria “autorizado” a entregá-lo à senhora aos prantos. Mais do que isso, após uma breve discussão sobre as atribuições do advogado, o magistrado determinou que fosse ele retirado da sala de audiência por dois policiais militares. Infelizmente, o ocorrido também não é de todo incomum. Mais um lamentável caso de abuso de autoridade, com a particularidade de uso de força. Contra uma pessoa negra.

Talvez o fato mais incomum – mas não surpreendente – tenha sido a nota de esclarecimento que a Associação de Magistrados de Mato Grosso do Sul publicou, na qual manifestou seu “apoio irrestrito” ao magistrado. Segundo a nota da associação, o ato do magistrado estaria amparado no poder de polícia que é atribuído aos magistrados na presidência das audiências judiciais, razão pela qual concluiu que “a conduta processual do juiz se ateve aos exatos limites estabelecidos em lei para assegurar a ordem da audiência, tumultuada pela postura do advogado, a qual se revelou incondizente com os deveres que lhe são inerentes”. O tumulto a que se referem foi a entrega de um copo d’água. A atitude incondizente a que se referem é a entrega de um copo d’água.

Hoje já se sabe que a empatia não é um sentimento exclusivo dos seres humanos, podendo ser encontrada em outros animais. Mas exemplos como o ora apresentado mostram que, além de não exclusiva, a empatia também não é necessária para a caracterização de um ente da espécie. Pois se o ato de confortar alguém que chora – ainda que com um mero copo d’água – não é um ato privativo da advocacia, deveria ao menos ser um ato esperado de todo e qualquer ser humano, independentemente da situação em que está inserido. Mas, lamentavelmente, não é.

O caso mostra o quanto o poder pode corromper. O quanto faz com que seus detentores deixem de enxergar a razão pela qual são instituídos de autoridade. E o quanto é necessário que a própria lei preveja mecanismos de conter os abusos dessa autoridade. Isso porque algumas pessoas ungidas de autoridade são simplesmente incapazes de fazê-lo por si sós. Mas, para além da incapacidade subjetiva de diagnosticar a desumanidade de alguns atos, o que causa espécie é o fato de que uma entidade representativa de classe, fora do calor de um julgamento, ratifique por completo a lamentável atuação do magistrado. Isso nos distancia cada vez mais do conceito fundamental de dignidade humana, objetivo maior de construção e proteção constitucional, ainda tão longe de ser alcançado.

Não é à toa que o Poder Judiciário está na mira de grupos ligados à extrema-direita. Malgrado o objetivo destes grupos seja a criação de instabilidades institucionais para a implementação de um projeto autoritário, o que alimenta essa pauta é, justamente, este sentimento de revolta com o sistema de justiça, causado pelo distanciamento entre seus atores e a realidade de um país pobre, porém extremamente solidário.

Advogados jamais deveriam deixar de servir água àqueles em situação de vulnerabilidade e desespero. Assim como juízes e promotores deveriam também fazê-lo. Bem como toda e qualquer pessoa que ostente um mínimo de humanidade. Seja na rua, seja numa escola, seja num presídio ou num tribunal, pois não se trata apenas dos deveres atribuídos a uma função, trata-se do que nos faz diferentes como espécie.

O direito de ser humano é um direito inato que suplanta qualquer poder de organização dos trabalhos num tribunal. O direito de ser humano deveria ser um dever de toda e qualquer pessoa investida na função pública.

Enquanto os componentes do sistema de justiça confundirem atos de empatia e de gentileza com desordem; enquanto confundirem atos de tortura, como o de um homem negro amarrado e arremessado, com “uso legítimo da força”; e enquanto confundirem o racismo institucional que permeia todos esses casos com “fatos isolados”, o questionamento sobre a razão da existência deste próprio sistema ganhará cada vez mais força.

Se não for para nos tornarmos mais humanos, de que serve o Poder Judiciário e de que serve um juiz?

*

ADVOGADO CRIMINALISTA, MESTRE EM DIREITO PELA USP, MEMBRO DO GRUPO PRERROGATIVAS