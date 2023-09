De Sabá a Moriá, de Riad a Brasília

No dia 19 de agosto foi comemorado, muito silenciosamente, o Dia do Historiador. Uma profissão que, embora tenha sido oficializada há apenas três anos, por meio da promulgação da Lei Federal n.º 14.038/2020, remonta à Grécia Antiga, quando Heródoto de Halicarnasso escreveu Historiae. E, bem próximo ao Dia do Historiador, em 17 de agosto, foi celebrado com um pouco mais de visibilidade o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, criado a partir da promulgação por Getúlio Vargas da Lei n.º 378/1937, que criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão que tem como principal meta proteger e preservar os bens culturais do País. O mês de agosto, ainda que marcado por datas tão importantes, nunca foi tão significativo no sentido dos debates de conscientização da população sobre a preservação dos patrimônios nacionais, do fortalecimento e da valorização dos bens de natureza material e imaterial, portadores da memória brasileira.

Isso porque, no mês conhecido por seus maus agouros, surgiram inúmeras notícias que tiveram como temas centrais o patrimônio histórico e a importância da profissão do historiador. Logo no seu início, os jornais informavam sobre o julgamento de pessoas que haviam participado do ato de 8 de janeiro em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Naquele dia, as sedes dos Três Poderes foram depredadas, assim como parte dos seus respectivos acervos. Desde o início das investigações, 1.290 investigados se tornaram réus, que respondem, entre outros crimes, por danos contra o patrimônio histórico, previsto no artigo 165 do Código Penal: “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena: detenção, de seis meses a dois anos, e multa”.

Outro caso que tem ganhado a mídia é o das tão faladas joias do ex-presidente. Em 2019, por ocasião de uma visita ao Oriente Médio, o ex-presidente Bolsonaro recebeu do governo saudita um estojo com relógio, caneta, abotoaduras, pingentes e anel, como presente pela ação diplomática. Dois anos depois, em 2021, o príncipe Mohammed bin Salman Al Saud viria a entregar mais dois estojos, um deles com um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes, avaliados em R$ 16,5 milhões, ao então ministro de Minas e Energia, que representava o ex-presidente. No retorno ao Brasil, parte dos objetos não foi declarada como presentes de Estado – o que eximiria a incidência de tributos na chegada ao Brasil, e por isso acabaram sendo apreendidos pela Receita Federal.

Ainda que os incidentes de 2019 e 2021 tenham contornos aduaneiros e até criminais diferentes, a verdade é que esses bens devem ser considerados patrimônio histórico e desde sempre tratados como tal, com incorporação ao acervo institucional do Estado brasileiro. E a história ajuda a explicar e a resolver esse imbróglio. Retornemos à Antiguidade!

O hábito de trocar presentes entre chefes de Estado em visitas diplomáticas é mais que histórico, é bíblico. Está nos escritos religiosos: quando a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando lá chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, a rainha visitante deu ao rei anfitrião 4.200 kg de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas, que foram incorporados ao tesouro do rei Salomão em seu templo.

Embora o Templo de Salomão, no Monte Moriá (Jerusalém), não exista mais – uma vez que fora saqueado várias vezes e, em duas ocasiões, destruído por completo durante as guerras que assolaram o Oriente Médio na Antiguidade –, em seu interior estavam guardadas relíquias como a Arca da Aliança, símbolo do pacto do povo eleito com seu deus Javé; e a Menorá original, o candelabro de sete braços citado no Êxodo. Assim como os presentes recebidos pela rainha de Sabá, inúmeros outros objetos de valor foram incorporados ao tesouro do rei e ficavam sob a tutela do templo.

Assim como fizeram reis na Antiguidade, presidentes na atualidade o fazem, conforme consta no cerimonial presidencial brasileiro: “Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade”. Apesar do tempo que separa esses eventos, a troca de presentes tanto no encontro do rei Salomão e da rainha de Sabá como no encontro do príncipe Mohammed bin Salman Al Saud com o ex-presidente (e seu mandatário) pouco diferem. Em ambas as situações há uma demonstração de cortesia e de decoro entre Estados.

Conforme descrevem os textos do Antigo Testamento, ainda que em tempos remotos não existisse a figura aduaneira, e que o leão mais representativo fosse o de Judá, estava muito claro para o rei Salomão que aqueles recebidos pertenciam não à sua pessoa, mas sim ao reino representado na figura de rei e que seriam incorporados aos bens de seu templo, sendo passados na sucessão a Roboão, e assim por diante.

No Brasil hodierno, a tradição de longa data foi formalizada em lei. De acordo com a Lei n.º 8.394/1991, regulamentada pelo Decreto n.º 4.344/2002, os objetos recebidos em cerimônias oficiais de troca de presentes com chefes de Estado e de governo também são considerados patrimônio da União federal. Apenas bens consumíveis não são incorporados ao patrimônio público. O relógio e as joias, ainda que configurem objetos de uso pessoal, foram recebidos em ato diplomático, quando o ex-presidente (ou seu ministro) representava(m) a nação brasileira. Esses bens devem ser catalogados pela Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República e incorporados ao acervo institucional, ao invés de compor os bens pessoais do ex-presidente ou da sua primeira-dama.

Entre pessoalidade e personalismo há uma grande distância. A primeira e mais clara distinção é a de quem recebe o presente: o presidente da República, como chefe de Estado, representante do seu povo, e não dos seus próprios interesses pessoais. Já a segunda, à luz do Código de Ética a que está submetido, um servidor público civil do Poder Executivo federal não poderia jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, ainda que supostamente não ilegal, devendo observar que é vedado o uso do seu cargo ou de sua função para obter facilidades, amizades, tempo, posição e influências ou qualquer favorecimento, para si ou para outrem.

Estes objetos estão repletos de historicidade, representam o encontro político de duas nações e falam sobre os projetos, as possibilidades de acordos, os objetivos que cada chefe de Estado tem ao propor aquele momento. O parecer técnico de historiadores especialistas está sendo essencial no processo de julgamento dos atos terroristas cometidos em 8 de janeiro, e da mesma forma será o parecer técnico que será utilizado na apuração da venda das joias em questão, que constituem patrimônio histórico a ser protegido, conforme determina a Constituição federal. Isso porque a institucionalização desses patrimônios se inscreve num campo político, em que memórias são disputadas, a depender dos projetos políticos em pauta. Cabe ao historiador definir o conjunto do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural do Brasil, bem como questionar as narrativas construídas em torno da identidade nacional em sua relação com o patrimônio e as justificativas construídas. Essa é sua principal tarefa intelectual.

“Nunca antes na história deste país” a figura do historiador foi tão importante – ainda que soe redundante –, assim como a seriedade e a confiabilidade técnica da profissão nunca foram tão necessárias. Neste turbilhão de acontecimentos, é mais que chegada a hora de repensar sobre a importância do papel do real historiador e os parâmetros definidos na lei que regulamentou a profissão – curiosamente, sancionada durante o governo do ex-presidente em questão –, notadamente na parte que equivocadamente permite que não acadêmicos genuínos possam exercer tão nobre função, após simples curso de pós-graduação com linha dedicada à História ou a comprovação de atuação na área por cinco anos.

Em paralelo argumentativo, não se permite a atuação em juízo de pessoas sem formação em Direito e sem certificação de proficiência por meio de aprovação pela Ordem dos Advogados, tampouco a pessoas que têm apenas pós-graduação em Direito, mas graduadas em outras áreas do conhecimento, ou mesmo a pessoas que pesquisam leis e vivenciam a rotina dos tribunais por cinco anos. O mesmo ocorre com médicos e engenheiros, mas é possível traçar inúmeras comparações para compreender que uma pessoa não pode ser considerada um profissional apenas por ter vivência na área. Consolidada formação e aptidão comprovada são indispensáveis, caso contrário teríamos até nossos dias a figura do rábula ou do barbeiro-dentista, da Idade Média. Essa mesma lógica precisa ser transposta e aplicada ao historiador.

Não é difícil de imaginar hoje o quão arriscado poderia ter sido ao patrimônio histórico brasileiro ter um parecer de mero “conhecedor”, “entusiasta” ou “amante” de história para instruir os processos de 8 de janeiro ou da apuração da venda das joias. Cabe somente ao historiador a expertise de elaborar relatórios, planos, projetos, laudos e trabalhos sobre temas históricos, inclusive o patrimônio histórico. Um país só tem sua memória e sua identidade reafirmadas, além de preservadas, quando em seu favor trabalham profissionais realmente especializados no assunto. História é para historiador.

*

GRADUADA EM HISTÓRIA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), DOUTORA EM HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS, DAS TÉCNICAS E EPISTEMOLOGIA (UFRJ), É ESPECIALISTA EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL