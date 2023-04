Decoro não é decoração

Quem nos educa sabe da importância de nosso comportamento para a interação em sociedade. Saber se portar é uma das habilidades mais necessárias para nós. Ninguém espera formalidade em festa carnavalesca, irreverência em velório ou xingamentos em cerimônia religiosa. Quando algo assim ocorre, é motivo de surpresa. Cada evento nos demanda atitude adequada ao local, às circunstâncias e às pessoas ali presentes. Chamamos isso de decoro.

No Brasil, vivemos – ou ao menos nos diz a Constituição federal de 1988 – numa República fundamentada na dignidade humana e cujo objetivo é a promoção do bem de todos, sem qualquer discriminação. No entanto, nos últimos tempos, parlamentares parecem se esquecer desses aspectos.

Quando legisladores descumprem seu juramento de cumprir o ordenamento jurídico brasileiro, atuando de modo a afrontá-lo, estão ferindo o decoro parlamentar, frustrando a atitude esperada durante o exercício de suas atribuições. E isso é muito grave. Dois casos recentes merecem ser discutidos.

Na cidade gaúcha de Caxias do Sul, o vereador Sandro Fantinel incitou, em 28 de fevereiro, os produtores rurais de sua região a não contratarem pessoas da Bahia, após um rumoroso caso de 206 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão no município de Bento Gonçalves (RS). O representante municipal chegou a ironizar a situação, minimizando o ocorrido e desqualificando as vítimas, numa atitude classificável como xenofóbica.

Em Brasília, capital federal, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, subiu à tribuna da Câmara dos Deputados, onde vestiu uma peruca loira e disse se chamar Nikole, para poder ocupar, segundo seu conceito distorcido, o lugar de fala feminino.

Seu pronunciamento, feito em tom de galhofa, foi um destilado de misoginia, de transfobia e de ironia às identidades de gênero distintas das tradicionalmente aceitas. O deputado não admite mulheres trans como pessoas femininas, semeando discriminação contra uma população já muito segregada e agredida em nosso país.

Esses parlamentares não são crianças numa festa, não estão surrupiando um brigadeiro na mesa do bolo de aniversário antes de cantar os parabéns. Não se pode considerar tais atitudes algo meramente infantil, passível apenas de reprimenda como os pais fazem com seus filhos nessas situações. Esses representantes estão atacando seres humanos em sua essência, seja ela de origem ou de gênero.

Esquecem-se, inclusive, do compromisso assumido no momento de suas respectivas posses. O vereador jurou cumprir a lei orgânica do município de Caxias do Sul, que, logo em seu art. 1.º, proíbe (...) a prática discriminatória de sentido excludente motivada por etnia (...); o deputado se comprometeu a (...) manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis (...).

As palavras acima não são meras formalidades, são a garantia do alinhamento desses representantes aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito e ao império da lei.

Para além do descumprimento de um compromisso legal assumido, os discursos desses legisladores podem ser enquadrados como crimes: o vereador estimula a xenofobia; o deputado, a transfobia. Ambas já foram enquadradas na tipificação da lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), respectivamente.

Essas manifestações são graves, pois ressoam na população, em especial no eleitorado de cada parlamentar. Sua capacidade de influenciar ultrapassa em muito a da pessoa comum, tendo o potencial de provocar efetivas discriminação e violência contra os grupos citados em suas falas.

Preocupa também o fato de esses legisladores estarem revestidos da inviolabilidade assegurada por nossa Constituição quanto a suas palavras e seus votos durante a atividade legiferante. Essa proteção extra, não concedida às demais pessoas, é uma forma de resguardar a pluralidade de opiniões, mas não de defender a incitação ao crime, à discriminação e ao ódio.

Faz-se necessária, dentro dos limites legais, a correção do rumo odioso tomado por esses parlamentares. É indispensável a colocação de freios em seus ímpetos desumanos, para impedir a escalada de discursos de ódio e de intolerância como os dos últimos dias. As respectivas Casas legislativas devem analisar as ocorrências, procurando evitar a transformação do fato isolado em algo cotidiano. Esses parlamentares têm de ser responsabilizados por seus pares na esfera legislativa.

Do mesmo modo, cabe a diligente apreciação jurídica das atitudes desses servidores do povo. Inviolabilidade civil e penal não podem, de modo algum, ser blindagem para práticas criminosas feitas à luz do dia, em cadeia de rádio e televisão, de modo premeditado. Aos representantes do povo cabe ser exemplo de cidadania, não de delinquência. Eles não podem usar de suas prerrogativas para se desobrigar do cumprimento de leis impostas a cada cidadã e cidadão.

Por fim, cabe à sociedade repudiar as ações como as destes últimos dias. Manifestar a esses representantes a insatisfação com tais discursos, o deprimente equívoco de seu teor e a necessidade urgente de reparação pelas agressões proferidas.

É preciso retomar a essência do decoro parlamentar. Mostrar sua relevância e a intolerância com sua quebra. Decoro não pode ser um detalhe, uma insignificância, uma quinquilharia. Nossos políticos precisam se lembrar disto: decoro não é decoração, mas seu primeiro dever como representantes do povo brasileiro quando colocam os pés nas Casas legislativas.

A sociedade merece respeito.

*

PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO