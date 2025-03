Opinião | Demografia e o impacto na geopolítica

Em setembro, publiquei na revista Inteligência ensaio sobre o comportamento da demografia no nosso país, baseando-me nos dados do IBGE de 2022. A modificação do perfil populacional constatada se fez presente e detalhada em meses recentes.

Também dediquei espaço à mudança demográfica em diferentes países e alterações no crescimento populacional, principalmente nos países asiáticos e do Oriente Médio. Os países desenvolvidos vivem um período de diminuição populacional em razão da queda da taxa de natalidade e vêm adotando políticas destinadas à reversão dessa situação. Chamei a atenção para a projeção populacional feita pela ONU, que aponta que em 2050 teremos sensíveis mudanças na lista de países mais populosos: Índia, China, Nigéria, Estados Unidos, Paquistão, Etiópia, Egito, Bangladesh e República do Congo. Uma alteração delicada em relação ao quadro atual e que, a se confirmar, terá forte impacto em questões ligadas a alimentação e ao comércio internacional. E as projeções dos países africanos e do oriente citados acima terão a liderança entre os mais populosos, enquanto a comunidade europeia, Japão e Coreia do Sul terão sensíveis perdas populacionais.

A Índia continuará crescendo e mantendo a liderança populacional com altas taxas de natalidade, que lhe conferem o chamado bônus demográfico, ou seja, o número de jovens entrando no mercado de trabalho supera o de aposentados que vão requerer recursos públicos.

Na Inglaterra e no País de Gales, a taxa de fecundidade caiu para números mínimos.

No Brasil, vários estudos recentes indicam que, antes do que se previa, estaremos com elevados déficits, sobrecarregando os custos da Previdência Social, cujo déficit em nove anos cresceu 60%, atingindo R$ 417 bilhões. Ainda devemos aduzir o custo da saúde, em boa parte custeada pelo Estado, e que deverá aumentar, pois, acompanhando o que acontece aqui e no resto do mundo, viveremos mais, o que não deixa de ser um aspecto auspicioso, mas que sobrecarrega o custo para o Estado. O ano de 2022 mostrou que o País teve o menor crescimento populacional em 150 anos.

Dados do segundo trimestre de 2024 indicam que o total de trabalhadores com mais de 60 anos era de 8,042 milhões, ante 4,934 milhões em 2012. Em 2000, a população com 60 anos ou mais era de 15,2 milhões e em 2022 chegou a 32 milhões.

Está em curso uma transformação populacional, cujo resultado é o mercado grisalho, em que espera-se que, até 2060, mais da metade da força de trabalho será composta por pessoas com mais de 40 anos. No Censo de 2022, a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 75,5 anos, tendo um aumento de pouco mais de dois anos em relação ao censo anterior. As mulheres tiveram expectativa de vida de 79 anos, sete anos a mais do que os homens. Os pardos ultrapassaram os brancos (45,3% ante 43,5% da população).

Para completar esse cenário, a América Latina e o Caribe registraram a maior queda de fertilidade do mundo, -68% entre 1950 e 2024.

No outro extremo, a China, que em passado remoto punia e desestimulava famílias com mais de um filho, hoje incentiva até três filhos, dando grande ênfase à ampliação populacional. O presidente chinês tem deixado claro que deve haver crescimento populacional para criar mercado para os produtos chineses.

Com a eleição de Donald Trump, temos uma nova variável: os repatriados. Trump está pondo em prática as políticas de repatriação dos que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Muito embora essa política esteja sendo questionada, é uma nova realidade. Isso também afeta os moradores de Gaza que haviam abandonado suas terras e agora estão retornando, assim como os sírios, que fugiram do seu país em razão da ditadura de Bashar al-Assad.

O ONU-Habitat (2022) divulgou um relatório afirmando que a rápida urbanização foi apenas temporariamente atrasada pela pandemia de covid-19, que a população deve crescer em mais de 2,2 bilhões de pessoas até 2050 e que as cidades precisam se reconstruir de forma inclusiva e sustentável.

Assim, temos um quadro demográfico com sensíveis alterações, e os estudos indicam que todos esses fatores poderão afetar a geopolítica mundial, com fortes ramificações no comércio internacional e na distribuição de riqueza. Nada indica que caminharemos para a diminuição das desigualdades que afetam todos os países ocidentais, cada vez mais protecionistas.

Está também em evidência o fim do multilateralismo, que vinha prevalecendo nas décadas passadas, impactando diferentes países no comércio internacional, inclusive o Brasil. As recentes propostas de alterações tarifárias anunciadas pelos Estados Unidos certamente provocarão mudanças no perfil dos exportadores, com possível impacto na inflação e com maior protecionismo.

Finalmente, creio que estejamos assistindo a uma sensível transformação no comércio bilateral entre países, devido ao aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos e pela China, que irão afetar o comércio internacional com consequências imprevisíveis. Mas não estou pessimista em relação ao Brasil. Temos muito a oferecer e continuo vendo-o numa situação diferenciada no contexto global.