Por mais que busquemos manter uma perspectiva otimista em relação à trajetória da economia brasileira para 2024 e 2025, a realidade apresenta um cenário adverso, impulsionado por vários fatores. No cenário externo, apesar das tensões geopolíticas e expectativas de menor crescimento das principais economias globais, podemos dizer que o País está com as contas externas numa situação confortável. Entretanto, ao olhar para o ambiente interno, vemos desafios importantes ao crescimento econômico, o que coloca pressão adicional para a condução da política econômica e o equilíbrio das contas públicas.

No âmbito internacional, a desaceleração no crescimento do comércio global representa um desafio adicional para a economia brasileira. Com tensões geopolíticas disseminadas pelo globo e a persistência dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, não apenas as expectativas de risco se mantêm elevadas, mas também a cautela entre os agentes econômicos aumenta. As turbulências pressionam os custos de transporte e contribuem para maior rigidez na formação dos preços do petróleo e derivados. Tais fatores, por sua vez, culminam em políticas monetárias mais apertadas nos Estados Unidos e na Europa, o que traz consequências diretas a políticas fiscais e cambiais dos demais países, em especial dos mercados em desenvolvimento.

Na China, as projeções indicam uma taxa de crescimento inferior à média histórica. Além disso, o gigante asiático observa uma queda no fluxo de comércio, com destaque para a perda de participação nas exportações na sua economia. A dinâmica é significativa, com desdobramentos em todo o comércio e cadeias logísticas internacionais.

Voltando ao cenário interno, o crescimento econômico observado no País em 2023, que surpreendeu positivamente, não deve se repetir em 2024. Os principais motores do desempenho econômico no ano passado partiram de uma produção agrícola recorde e um avanço significativo do consumo das famílias, que contou com impulso extra da ampliação dos programas de transferência de renda e da desinflação nos preços de alimentos. Para 2024, deveremos contar com uma queda na contribuição da agropecuária para o crescimento, em razão de adversidades climáticas para a safra. Um menor impulso fiscal, contudo, poderá ser contrabalanceado pela melhora na condição financeira das famílias em razão da queda da taxa de juros e da continuidade da política de valorização do salário mínimo.

Do ponto de vista da política fiscal, um crescimento econômico baseado nos setores de agropecuária e serviços tende a reduzir a elasticidade da receita em relação ao PIB. Ou seja, com a queda dos preços de commodities e bens industriais, a evolução da arrecadação foi normalizada. No caso do governo federal, isso cria um desafio a mais para o cumprimento das metas do novo arcabouço fiscal.

Nos Estados, os impactos da redução das alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, determinada pela Lei Complementar 194/2022, editada no âmbito do Congresso Nacional pouco antes do período eleitoral de 2022, tornaram a perda de receitas um fator estrutural preponderante. Considerando o agregado dos Estados, a queda na receita do imposto levou a perdas arrecadatórias superiores a R$ 100 bilhões. O resultado primário dos Estados, medido abaixo da linha pelo Banco Central, recuou de 1,1% do PIB, em meados de 2022, para 0,1%, ao final de 2023, valores próximos aos observados no período recente de crise fiscal destes entes (2014 a 2017). A deterioração fiscal dos Estados já é uma realidade no presente, com o crescimento das despesas superando o das receitas. O processo inflacionário que no passado aumentou as receitas agora influencia para a elevação das despesas, com o agravante das perdas estruturais provocadas pela redução forçada do ICMS. Os recentes ajustes nas alíquotas modais de ICMS, portanto, integram as necessárias medidas de acomodação fiscal que buscam reequilibrar os orçamentos estaduais. Junto com estratégias que visam ao controle eficaz das despesas, a medida se torna um importante balizador para que o Estado evite déficit orçamentário e mantenha a sustentabilidade fiscal, bem como a credibilidade e a confiança necessárias para a preservação de um ambiente propício a investimentos. Tais correções são cruciais, tendo em vista que o potencial da reforma tributária para elevar a capacidade produtiva do País, principalmente por meio de um auspicioso aumento da produtividade, não poderá ser sentido de forma imediata – ao contrário, avanços só serão perceptíveis no médio prazo. Neste contexto desafiador, é imperativo que os agentes econômicos e os formuladores de políticas de todos os níveis e esferas de governo estejam atentos e adotem medidas pautadas pela mitigação de impactos adversos na economia. A busca por soluções eficazes, a promoção de ajustes fiscais responsáveis e a adaptação a um ambiente econômico global em fluxo intenso são cruciais para a resiliência e a recuperação sustentável da economia brasileira e de seus entes federados.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO PARANÁ E ASSESSOR ECONÔMICO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO PARANÁ