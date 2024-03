Não surpreende, então, que, para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), “os impactos redistributivos da tributação direta são pífios, mostrando haver espaço para que esse instrumento seja empregado na diminuição da desigualdade” (Impactos redistributivos das transferências públicas monetárias e da tributação direta: evidências com a POF 2017-2018). Daí o justo clamor pela retomada da incidência do Imposto de Renda sobre lucros e dividendos (a ser calibrada com a tributação das pessoas jurídicas, as regras de distribuição disfarçada de lucros, etc.).

É importante ressaltar que o combate à desigualdade não é incompatível com o combate à pobreza, inclusive porque esses combates não ocorrem da mesma forma. A incompatibilidade que existe é de outro tipo, como nos diz o colunista Fabio Giambiagi: “Não haverá futuro decente para o Brasil enquanto quem carrega politicamente a bandeira do combate à desigualdade continuar com um viés anticapitalista e quem defende a bandeira do capitalismo continuar insensível diante de um dos quadros distributivos mais iníquos do mundo” (“Não há futuro para o Brasil enquanto existir insensibilidade à desigualdade de renda”, Estadão, 29/12/2023).

O fato de o Brasil ter, como diz Giambiagi, “um dos quadros distributivos mais iníquos do mundo” tem repercussões que ultrapassam a desigualdade de renda em si. Afinal, desigualdade de renda gera concentração de poder, que beneficia pequenos grupos influentes, reprime a produtividade, restringe o debate público e distorce o sistema político a ponto de perpetuar não só as desigualdades, mas também a pobreza.

Como já dito neste espaço, a excessiva desigualdade de renda presente no Brasil fabrica mundos distintos dentro do País. Por exemplo, o leitor deste texto que pertença ao grupo dos mais ricos provavelmente não frequenta, talvez nem conheça, hospitais e escolas localizados na periferia da sua cidade (talvez nunca tenha passado pela região). Já o leitor que pertença a um estrato mais pobre provavelmente nunca esteve nos locais privados de lazer frequentados pelos mais ricos, nem se locomove na cidade da mesma forma. E não são só as realidades; também as expectativas de vida são outras.

Num cenário tão desigual, a conciliação de interesses fica mais difícil e a confiança tanto interpessoal quanto nas instituições rareia (o Brasil, disse o Banco Interamericano de Desenvolvimento em 2022, é o país onde há menos confiança em toda a América Latina e o Caribe). Quanto menor essa confiança, menores a coesão social, a colaboração entre as pessoas e a estabilidade política. Neste cenário, como cogitar realisticamente o alcance da tão aclamada igualdade de oportunidades?