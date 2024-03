A inteligência artificial (IA) é capaz de transformar rapidamente o cenário econômico global, mas seu impacto não se deve dar de forma homogênea. Enquanto nas economias avançadas a IA pode impulsionar ainda mais a inovação, os países de menor renda devem enfrentar desafios e complexidades que requerem estratégias específicas para garantir uma ampla distribuição de seus benefícios, sua aceitação e aplicação. A diferença entre as duas realidades reside principalmente na adaptabilidade a mudanças, mais evidente em países desenvolvidos.

A integração da IA na economia redefine, por exemplo, o panorama do trabalho. Ao passo que a automatização e o aprendizado de máquina alteram as demandas por habilidades, há o risco de substituição em empregos tradicionais. Nas contas do Fundo Monetário Internacional (FMI), quase 40% do emprego global está exposto à IA, com o potencial de sobrepor alguns cargos e complementar outros. Nas economias avançadas, esse número subiria para cerca de 60% das posições, ante 40% nos mercados emergentes e 26% nos países de menor renda.

Nas economias desenvolvidas, a qualificação da mão de obra e a infraestrutura já estabelecida sugerem uma maior capacidade de adaptação da força de trabalho a este novo mundo. Setores como saúde, finanças e manufatura podem se beneficiar significativamente com a robotização e a análise de dados avançada.

Em países emergentes, a IA também pode ser um catalisador para a inclusão econômica. Ferramentas como chatbots e plataformas de pagamento digital, por exemplo, podem expandir o acesso a serviços financeiros em regiões onde as infraestruturas tradicionais são reduzidas. No entanto, a limitação digital e educacional pode criar disparidades, excluindo segmentos da população do benefício total desta revolução. Mais uma vez, a palavra de ordem é adaptabilidade.

Nas economias de baixa renda, os desafios são ainda mais pronunciados. A IA pode oferecer soluções inovadoras para velhos problemas, como prevenção de doenças e agricultura sustentável, mas a escassez de recursos pode impedir a sua adoção de forma disseminada. Além disso, a adesão a uma nova tecnologia, que poderia representar um salto no desenvolvimento econômico, por vezes é impossibilitada pela falta de uma capacidade tecnológica ainda mais básica; fica-se preso numa armadilha, com risco de se acentuarem as desigualdades já existentes consequentemente.

Além dos desafios econômicos, os países de baixa renda enfrentam questões socioeconômicas profundas que precisam ser consideradas na integração da IA. Por exemplo, a distribuição desigual de recursos e oportunidades pode amplificar as disparidades existentes, levando a uma exclusão ainda maior de certos grupos. Portanto, além de investimentos em infraestrutura tecnológica, é crucial implementar políticas que promovam a inclusão social e a equidade.

É de interesse coletivo abordar essas disparidades, promover a cooperação e o progresso conjunto dos envolvidos. Na verdade, estão na essência da IA a colaboração e o compartilhamento, muito mais que apenas de algoritmos, dados e modelos, mas de experiência e conhecimento. Tal qual o conceito de código aberto, o “projeto IA” em escala global será bem-sucedido em seu sentido mais elevado se houver uma ampla comunidade contribuindo com ele e usufruindo dele. Essa atitude inclusiva contribuiria para um ambiente global não apenas mais equitativo, mas estável.

Outra questão central é a ética na implementação da IA. Em economias avançadas onde a IA já é largamente abraçada, surgem preocupações sobre privacidade, viés algorítmico e impactos sociais. Esse debate ético é igualmente relevante em regiões em desenvolvimento, onde a rápida adoção da IA muito provavelmente irá superar a sua capacidade de supervisão. Em países onde as estruturas sociais podem ser mais sensíveis às rápidas transformações, a implementação da IA deve ser prudentemente gerenciada.

Ao mesmo tempo, é fundamental ter claro que vem justamente da inovação o motor para o desenvolvimento econômico e a melhora consistente de renda da população. Essa “destruição criativa”, que leva à obsolescência indústrias e empregos, ao mesmo tempo cria oportunidades, novos setores e ocupações, além de liberar recursos que podem ser mais bem alocados. Investir em programas de requalificação, treinamento e educação continuada é uma das maneiras de agregar estes pontos. Trabalhadores afetados pelas mudanças tecnológicas podem adquirir novas habilidades e abrir novas possibilidades.

Em resumo, a IA está moldando o futuro econômico global, mas o impacto varia significativamente entre as diferentes realidades econômicas. Em alguns países, a ênfase pode ser na gestão de mudanças na força de trabalho; em outros, é crucial abordar as disparidades de acesso, com um esforço conjunto para superar barreiras tecnológicas. A colaboração é a chave. À medida que avançamos nesta era de transformação digital, a responsabilidade recai sobre líderes globais, empresas e comunidades para garantir que a IA beneficie todos, independentemente de sua posição econômica.

*

ECONOMISTA-CHEFE DO PICPAY