Deterioração institucional e o canto das sereias

Marco Túlio Cícero (106 a.C. – 43 a.C.), filósofo, grande orador e político romano, escreveu em seu livro intitulado Dos deveres: “Quem quiser governar deve observar estas duas regras de Platão: uma, ter em vista somente o bem público, sem se preocupar com a sua situação pessoal; outra, estender suas preocupações igualmente a todo Estado, não negligenciando uma parte para atender a outra. Porque quem governa a República é tutor que deve zelar pelo bem do seu pupilo, e não o seu; aquele que protege só uma parte dos cidadãos, sem se preocupar com os outros, introduz no Estado o mais pernicioso dos flagelos, a discórdia e a sedição”.

Na sequência, ele lamenta as crises e a discórdia entre os atenienses, que levaram ao fim da liberdade e da independência de Atenas, e a crise na qual estava mergulhada a República romana onde vivia e que caminhou para o colapso em 31 a.C.

Se vivesse no Brasil, certamente ele lamentaria a situação institucional do País, em processo de deterioração há longo tempo. Um abismo profundo separa a institucionalidade do Estado da sociedade, conduzindo a um sentimento de mal-estar permanente, desconfiança e frustração.

Olhando em retrospectiva os dez anos das grandes manifestações de junho de 2013, parece que o País viveu um cataclismo político contínuo, sem encontrar a saída para os mesmos problemas que levaram a sociedade às ruas numa espécie de catarse coletiva.

As instituições do Estado brasileiro funcionam, mas com raras exceções, de maneira torta, com gambiarras e a um alto custo não apenas econômico. Se em 2013 foi possível às multidões ir às ruas com demandas diversificadas, hoje a polarização freia movimentos conjuntos por desconfiança mútua.

O Legislativo brasileiro carece de uma visão clara da sua missão precípua (legislar após debate denso das questões em pauta) e de lideranças de estatura para conduzir o horizonte além das banalidades, da confusão e do bate-boca estéril. A maior preocupação de boa parte dos congressistas é angariar verbas, carreá-las aos seus redutos eleitorais e garantir a reeleição. A omissão do Congresso em definir com clareza a legislação, regulamentar o que já foi decidido e tomar posição em relação a temas candentes tem levado à judicialização da política, que é um tumor no sistema político do País.

O Poder Executivo tem lançado mão de todos os expedientes para ganhar eleições e garantir base de apoio no Legislativo. A liberação de recursos é o aspecto mais visível do vale-tudo que tomou conta do País. O loteamento do Estado obedece mais à lógica da necessidade de apoio político do que de gestão republicana.

A tentação de gastar acima das possibilidades é quase um mantra. O limite entre o atendimento legítimo das demandas da sociedade, sobretudo dos mais necessitados, e o desejo de criar uma clientela leal na eleição há muito esvaneceu. Políticas sociais com facilidade levam à formação de feudos e trazem dividendos eleitorais.

Nos últimos decênios, os presidentes da República entenderam a importância e a força do Judiciário. Ultimamente, a indicação de membros do Judiciário não tem mais o pudor de dissimular os interesses pessoais da escolha. O que deveria ser um ato republicano em prol do Estado e da sociedade caiu na mesquinhez personalista que afronta as conquistas civilizacionais no campo jurídico.

Entre os Poderes, nenhum avançou mais sobre os limites clássicos e constitucionais da relação de interdependência, freios e contrapesos do que o Judiciário. Na omissão do Legislativo em diversas questões, foi instado a se pronunciar e não se mostrou tímido. Invadiu seara que não lhe pertencia, baseado em interpretações ampliadas da Carta constitucional e num sentimento de missão regeneradora autoatribuída. Da derrubada da cláusula de barreira, em 2006, passando pelo sobe-e-desce da prisão após condenação em segunda instância; as idas e vindas em relação à Lava Jato; os pedidos de vista sem obediência aos prazos regimentais e a sua liberação quando oportuno; os golpes e contragolpes nas turmas; às decisões monocráticas em franca contradição com o espírito colegial da Corte, o Judiciário se tornou uma espécie de caixa-preta, Poder Moderador e casa legislativa subsidiária.

Mais perigosa que a judicialização da política, em que grande parte da culpa cabe aos atores políticos, a politização da Justiça preocupa, pois representa a fragilização do último reduto de prevalência da justiça e da letra fria da lei. Sem isso, é o arbítrio. Não por acaso, cresce na sociedade a avaliação negativa do trabalho do Judiciário. Se parte disso é fruto de avaliações subjetivas com base em visão política, parte vem da falta de contenção externa e interna do próprio Poder Judiciário.

Mais do que nunca, hoje são necessários líderes na política e na sociedade civil que, com espírito público ao estilo ciceroniano, impeçam o descarrilamento institucional do País. A sociedade está exausta, um canto de sereia para os populismos de qualquer cor.

