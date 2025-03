Opinião | Dia Mundial do Rim: a sustentabilidade da política de atenção à saúde renal requer previsibilidade

O Boletim Epidemiológico N.º 55, volume 12, do Ministério da Saúde destacou o crescente impacto da doença renal crônica no Brasil e reforçou a necessidade de ações coordenadas entre os setores público e privado. Atualmente, 10% da população já sofre com algum tipo de comprometimento da função renal e cerca de 140 mil pacientes estão em tratamento, sendo ao menos 60% deles portadores de doenças prévias, como diabetes e hipertensão.

Muitos avanços foram alcançados até aqui, para que ao menos 90% desses pacientes renais crônicos brasileiros recebessem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) o tratamento que lhes garante a vida. Foram celebrados convênios com cerca de 750 clínicas privadas pelo País afora e o serviço de diálise chega a muitos que precisam.

Mas como nefrologista, gestor de clínica e presidente de uma associação que agrega todas essas clínicas, conheço as dificuldades diárias em manter o serviço a plano vapor e com qualidade e, por isso, não posso deixar de sinalizar que avanços são necessários. O primeiro e mais urgente é que haja entre governo e clínicas um compromisso regular que garanta reajustes anuais para o serviço prestado. Não é aceitável que haja um contrato para a prestação de serviços e este não acompanhe ao menos a inflação do País.

As clínicas precisam de saúde financeira para manter o funcionamento e ainda aumentar o número de vagas disponíveis, tendo em vista que é crescente o número de pacientes renais. Fatores como envelhecimento populacional, hábitos alimentares inadequados e alta prevalência de hipertensão e diabetes levam ao acelerado aumento da população de doentes renais.

Até aqui, o governo federal demonstra muita consciência da gravidade da Doença Renal Crônica (DRC) e tem buscado aprimorar políticas públicas para enfrentá-la. E a iniciativa privada, que sustenta grande parte da rede de assistência nefrológica, está comprometida em oferecer o melhor atendimento possível aos pacientes. No entanto, para garantir a sustentabilidade do setor, é fundamental que, além de haver reajuste anual da tabela SUS, as clínicas recebam em dia. É comum Estados e municípios reterem o pagamento feito pelo Ministério da Saúde e não fazerem o repasse em dia, mesmo com a lei determinando a transferência em até cinco dias úteis. Hoje, estamos clamando ao governo federal que o pagamento seja feito diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde às clínicas, evitando-se os intermediários.

Acreditamos que falta pouco para alcançarmos um programa de excelência. A Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (Pnaes), estabelecida em 2023, é um avanço importante para a organização e fortalecimento da assistência aos pacientes com DRC no SUS. Ela prevê a ampliação do acesso a serviços especializados, como acompanhamento por nefrologistas, diálise e transplantes renais, garantindo um atendimento mais qualificado e integrado. O setor privado, ciente da importância dessas políticas e do papel essencial da diálise na sobrevida e qualidade de vida dos pacientes, está alinhado com o governo na busca por soluções que assegurem a continuidade e evolução dos serviços. Para que essa parceria seja efetiva e sustentável, reafirmo que é indispensável um modelo de financiamento que acompanhe a realidade dos custos e assegure previsibilidade nos repasses. A diálise é a única alternativa para pacientes com insuficiência renal crônica que não podem realizar um transplante, sendo um tratamento essencial para a sobrevida de milhares de pessoas no Brasil. Alerto também que, apesar da alta prevalência de fatores de risco como diabetes, hipertensão e obesidade, o número de diagnósticos ainda é inferior ao esperado, sugerindo que muitos brasileiros podem falecer sem saber que tinham doença renal avançada. Por isso, o diagnóstico precoce poderia prevenir complicações graves, como infartos e casos de acidente vascular cerebral (AVC), mas a oferta de exames simples na rede pública ainda é insuficiente, dificultando a detecção e o tratamento adequado da doença. O fortalecimento da atenção à saúde renal exige um compromisso conjunto entre o governo, a iniciativa privada e a sociedade. O momento é propício para avançarmos juntos, garantindo que os pacientes com DRC tenham acesso a um atendimento de excelência e que o sistema continue funcionando de maneira sustentável. O reajuste adequado da tabela SUS e a regularidade nos pagamentos são medidas essenciais para que possamos seguir nesse caminho, assegurando um futuro melhor para todos os brasileiros que dependem desses cuidados.

O Brasil tem capacidade para oferecer um tratamento de qualidade aos pacientes renais, mas isso exige um compromisso maior com o financiamento adequado da diálise. Sem isso, o sistema pode entrar em colapso, colocando em risco milhares de vidas que dependem desse serviço essencial.