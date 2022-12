Dias fundamentais para a educação no País

Não é exagero dizer que os próximos dias vão ser cruciais para o futuro da educação no Brasil. Desde 2014, ano em que ingressei no Ministério da Educação, a pasta foi liderada por nada menos que 12 ministros, isso sem contar os momentos em que os secretários executivos se tornaram ministros interinamente. Além da total ausência de mulheres no comando de uma pasta cuja essência é feminina (1), chama a atenção o fato de que a cada oito meses tivemos um novo ministro da Educação. Infelizmente, essa cifra não é monopólio do governo Dilma, Temer ou Bolsonaro. O ritmo de troca se manteve mais ou menos constante nas últimas três presidências. Surpreende que o período de maior estabilidade no MEC tenha sido na gestão Temer, marcada por manifestações, ocupações de escolas e forte instabilidade política. O que os governos Dilma (Aloizio Mercadante foi ministro por duas vezes) e Bolsonaro têm em comum na educação? Foram cinco ministros da Educação ao longo dos mandatos de cada um desses presidentes da República. E por que isso é importante?

Você consegue imaginar uma empresa ou instituição com boa governança que a cada oito meses mude o rumo das suas ações? E que, além da cúpula de dirigentes – presidente, vice-presidentes e diretores –, mude também a equipe que cuida do dia a dia da instituição, que tem a memória do que já foi feito e é responsável por programas que impactam a vida de milhões de estudantes e professores? É isso o que acontece no MEC a cada troca de ministros.

Como o ministério não tem um amplo corpo técnico de funcionários de carreira – como ocorre em diversos outros órgãos da administração federal, como, por exemplo, Receita Federal, Banco Central e Itamaraty –, vemos, a cada troca ministerial, uma mudança nos rumos da política pública.

Não deixa de ser curioso que um dos ministérios com maior orçamento da Esplanada e responsável por uma das pautas de Estado mais importantes seja justamente aquele sem uma carreira bem estabelecida. Nada contra a política externa, monetária, de infraestrutura e de comércio exterior, mas a política educacional definitivamente merecia um olhar um pouco mais atencioso dos nossos governantes.

A troca de dirigentes não é um problema per se, afinal espera-se que o Ministério reflita a visão de mundo de quem foi democraticamente eleito pelo povo brasileiro, ou seja, o presidente da República. O problema é que essas constantes rupturas vão desgastando a famigerada máquina pública. Os processos se tornam morosos, a memória institucional se perde, políticas importantes são descontinuadas e os sistemas de gestão de dados e informações deixam de ser alimentados adequadamente. Chega-se ao absurdo em que sistemas que fazem a gestão de programas educacionais na casa dos milhões de reais passem a ser responsabilidade de uma única pessoa. E essa pessoa pode adoecer, tirar férias e, eventualmente, se aposentar.

E quem sofre com isso? A educação brasileira. Porque não apenas as atividades básicas – com o perdão da palavra, porque de básico o MEC não tem nada – vão deixando de ser bem executadas, mas inovações cessam. Como pensar fora da caixa, quando não se consegue garantir o mínimo? O apagão de canetas pode virar uma realidade no Ministério da Educação.

O exemplo do município de Sobral, no Ceará, é mais do que batido. Quem trabalha na área de políticas educacionais já ouviu falar inúmeras vezes do município cujas escolas têm o mesmo nível de excelência das escolas de países ricos; da cidade que, apesar das condições socioeconômicas, oferece aos alunos da rede pública uma das melhores redes de educação básica pública do País. Sem querer desmerecer todo o esforço feito por gestores locais, diretores de escola e, especialmente, pelos professores, um aspecto crucial da “revolução sobralense” foi a continuidade das políticas públicas na região, por meio de lideranças políticas comprometidas com a qualidade do ensino. Esse compromisso com a continuidade daquilo que funciona é uma das explicações de por que Sobral chegou aonde chegou, mas serve também para a Finlândia, Cingapura e para muitos outros sistemas educacionais de excelência. Não tem por que ser diferente para o Ministério da Educação.

O próximo ministro da Educação (torço por uma ministra) já sabe (ou deveria saber) de alguns de seus maiores desafios: garantir a alfabetização na idade certa, melhorar a formação (inicial e continuada) de professores, criar mecanismos para que as universidades federais sejam sustentáveis num mundo de restrições econômicas cada vez mais fortes e fomentar a cultura de políticas baseadas em evidências. Mas disso nosso futuro ministro já sabe. O que ele talvez não saiba é que é preciso um olhar para dentro, para recuperar o protagonismo e fortalecer a capacidade institucional de realizações do Ministério da Educação.

(1) dos 2.190.943 docentes da educação básica, 79% são do sexo feminino – Sinopse Estatística da Educação Básica, 2021.

*

DOUTORANDA EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO PELA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (PORTUGAL), MESTRE EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELO IPEA, É SERVIDORA LICENCIADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO