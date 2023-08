Diversidade de gênero em conselhos precisa avançar com mais rapidez

Quando penso no êxito e na perenidade dos negócios, não consigo visualizar essa jornada sem alguns elementos imperativos. E a diversidade de gênero, assim como a pluralidade do capital humano, é um deles. Seja na empresa de controle familiar ou em outras organizações com uma gestão sem elo com a família, essa agenda não pode mais esperar, afinal estamos falando da representatividade dos diferentes segmentos da nossa população e isso inclui a heterogeneidade de etnia, sexualidade, idade e experiência, entre outros aspectos.

Mas eu gostaria de chamar a atenção para como a inserção desses grupos, especialmente de mulheres, vem caminhando de uma forma tímida, sobretudo em posições de diretorias e conselhos. Não deixo de celebrar algumas conquistas, afinal, quando comecei a atuar em conselhos, aos 35 anos, só cerca de 3% dos colegiados de companhias abertas tinham mulheres. Ou seja, avançamos. Mas a passos lentos que não podem continuar reverberando no tempo.

Em março deste ano, a terceira edição da pesquisa Análise da participação das mulheres em conselhos e diretorias das empresas de capital aberto, realizada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), refletiu justamente esse caráter moroso da agenda de diversidade de gênero. É preocupante constatar que, nessas posições, apenas 15,2% são ocupadas por executivas, dentre os 6.160 profissionais das companhias abertas que compuseram a amostra.

Ao comparar com as edições anteriores, é possível notar um pequeno e contínuo crescimento: em 2021, eram 12,8%; e, no ano passado, 14,3%. Mas é relevante destacar que as 938 posições de liderança ocupadas por mulheres não se referem necessariamente a profissionais diferentes, uma vez que algumas atuam em mais de uma companhia simultaneamente.

Por exemplo, a profissional que integra mais posições de liderança ocupa a posição de conselheira fiscal em dez companhias, enquanto a segunda nessa lista está em sete conselhos fiscais e em um de administração. A terceira colocada ocupa a posição de conselheira fiscal em cinco companhias e é conselheira de administração em uma empresa.

Outro ponto da pesquisa que precisa ser observado é o recorte relativo às diretorias: há apenas 251 mulheres atuando nesses quadros, ante 1.625 homens. Além disso, dentre as 389 companhias analisadas, 17,5% não têm nenhuma mulher no conselho de administração, no conselho fiscal ou na diretora. Ou seja, 68 companhias listadas ainda não têm sequer uma liderança feminina.

O estudo do IBGC também mostra que o baixo porcentual de mulheres em posições de liderança não é exclusivo de um determinado setor, já que é observado em todas as companhias, independentemente do tipo de controle acionário ou do segmento de negócios. Fica claro que o universo corporativo brasileiro percorre um caminho de modo muito lento na agenda da diversidade. Por que não fazê-lo de modo célere?

Acredito que ainda falta às organizações entender que diversidade gera valor. Quando encontramos perfis diversos nos conselhos de administração, por exemplo, a organização tende a se beneficiar de mais pluralidade na construção de seus argumentos, ruma por um impacto social permeado por mais inovação e, consequentemente, edifica um processo de tomada de decisão com maior qualidade e segurança, sobretudo zelando pela sua longevidade.

Parece que voltamos ao ponto inicial deste artigo, mas não para por aí. Um estudo realizado em 2019 pela S&P Global intitulado When women lead, firms win mostrou que empresas com mulheres no cargo de CEO e gerentes financeiras obtiveram desempenho superior no preço das ações, se comparadas com a média do mercado. Nos 24 meses após a nomeação, as CEOs aumentaram em 20% o preço das ações e as gerentes financeiras tiveram um aumento de 6% na rentabilidade e de 8% em retorno de ações. Além disso, as empresas com CEOs femininas têm o dobro de mulheres no conselho, em comparação com a média do mercado (23% versus 11%).

Ou seja, as empresas que estão na vanguarda nesta trilha de diversidade mostram-se mais conectadas a uma gama ampla de competências e conhecimentos e estabelecem maior empatia com os consumidores, que se identificam mais com a marca e seus produtos, além de terem índices melhores do que a média do mercado em vários indicadores, como lucratividade, inovação e gestão de riscos. A celeridade que tanto questionamos, sem dúvida, se relaciona muito a essa combinação.

Sei que esta é uma discussão que avança no tempo. Portanto, já passou da hora de cada organização refletir e discutir as práticas e ações que efetivamente ampliarão a inclusão feminina nas posições de liderança. É uma responsabilidade e uma causa que devem ser abraçadas por todos os agentes do mercado, como investidores, reguladores e entidades.

Mas incentivo as lideranças a olhar também para sua influência na opinião pública e para o avanço consistente dos temas em suas agendas de governança corporativa – tão importantes para que a pluralidade ganhe espaços cada vez maiores na sociedade e esferas de tomada de decisão. Sem dúvida, temos um desafio estratégico a ser vencido, mas empresas precisam combinar suas ações a partir de dados consistentes, perfis preparados e resultados inspiradores, que, pelo que vemos até aqui, não faltam para que imediatamente acelerem suas agendas no tema.

