Do carnaval ao litoral de SP

As enchentes são um fenômeno natural que pode trazer consequências desastrosas para as cidades e seus moradores. No litoral de São Paulo, esse fenômeno é um problema cada vez mais frequente e causa prejuízos e perdas muitas vezes incalculáveis para as famílias que vivem nas localidades atingidas.

Traçando um paralelo, por causa da data em que ocorreu a tragédia no litoral norte do Estado de São Paulo, acaba sendo inevitável não relacionar o carnaval, evento que faz parte da identidade do Brasil. Uma das maiores manifestações culturais e democráticas do planeta, que inclui praticamente todos os brasileiros.

E foi durante a madrugada do dia 19 de fevereiro que deslizamentos de terra provocados por um temporal histórico causaram 65 mortes e destruição, principalmente, nas cidades de São Sebastião, Bertioga, Guarujá, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil, no domingo (26/2), já são 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados. Infelizmente, até o momento não foi possível identificar e liberar todas as vítimas para o sepultamento. Foram reconhecidos 21 homens, 17 mulheres e 19 crianças. Sabemos que perder um ente querido é uma das experiências mais difíceis e dolorosas que podemos enfrentar. Mães vão carregar essa dor ao longo da vida, pois muitas acreditam que têm a responsabilidade de cuidar e proteger os filhos sempre. Também sabemos que nem sempre isso é possível.

Diante dessa tragédia, sociedade civil e autoridades, naquele primeiro momento, preferiram não apontar culpados, o que poderia ser contraproducente e não levar a soluções efetivas, visto que era preciso agir emergencialmente. Em vez disso, uniram-se, reuniram-se em busca de formas para tentar mitigar o problema. A responsabilização é importante para fins legais, bem como tem papel didático e de fazer justiça, o que, por fim, pode evitar mais mortes. Quando cada um faz a sua parte (incluindo nossos representantes políticos) e trabalha para o bem comum, todos ganham. No entanto, há situações em que a prioridade é trabalhar em equipe para encontrar uma solução em vez de encontrar o(s) culpado(s).

Seguindo o exemplo do presidente da República, do vice-presidente, dos ministros, do governador, dos prefeitos e servidores, bombeiros, foliões, moradores, forças de segurança e resgate, Forças Armadas, GSI e voluntários deixaram o feriado de carnaval de lado para entrar no bloco da solidariedade e socorrer as vítimas.

Num só ritmo, de mão em mão, a água potável chegou mais rápido a quem dela necessitava com urgência. Para muitos que estiveram ali, o suor e a roupa molhada não foram de pular na folia. Muitos ensoparam suas roupas, seus abadás, seus uniformes também de lágrimas ao testemunhar famílias inteiras que perderam tudo. E, para complicar ainda mais a dramática situação, regiões ficaram isoladas em razão das quedas de barreiras ao longo da rodovia. Os serviços de luz e telefonia ficaram comprometidos em razão da queda de postes e o carreamento de sedimentos interrompeu as estações de tratamento e fornecimento de água.

Sabe-se que trabalhar numa missão humanitária exige habilidades e qualidades específicas, mas o que se viu no litoral paulista foi uma grande vontade de ajudar, independentemente de treinamento ou capacitação. Os voluntários não pararam até agora. Separaram os kits de cestas básicas, de higiene pessoal, de material de limpeza, de roupas e outros. Estão conseguindo fazer com que essas doações cheguem aos desabrigados rapidamente. Quando o povo brasileiro se une, por instinto, generosidade, empatia, com governo, Forças Armadas e organizações sociais, como a Cufa de São Paulo, a resposta é favorável. A corrente do bem mostra que pequenos gestos podem provocar grandes mudanças.

O trabalho conjunto permitiu uma melhor organização, o compartilhamento de informações e recursos, além de uma gestão eficiente das operações de resgate e atendimentos. Todos estão sendo especialmente importantes neste contexto. Cada um faz sua parte pelo bem comum, isso é uma nação generosa. Os bombeiros atuam impecavelmente em colaboração com outras instituições, incluindo forças de segurança. Marinha, Exército e Aeronáutica têm seu aparato logístico e operacional. A Defesa Civil, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social possibilitam que as vítimas recebam apoio adequado. Os governos estão fornecendo recursos para a reconstrução de infraestrutura, moradia e outras necessidades. O bloco da união do povo brasileiro mais uma vez sai triste, por causa das vidas perdidas, mas honrado por estar cumprindo uma missão emergencial em prol do bem comum.

Nós, brasileiros, somos uma grande nação com tendência para a caridade. Segundo ranking global, o Brasil é um dos 20 países mais generosos. Infelizmente, nos últimos anos, têm sido disseminados sentimentos de intolerância e ódio. É importante buscarmos imediatamente reverter esses sentimentos e mostrar para nós mesmos que continuamos solidários, sim.

*

PÓS-DOUTOR EM COMUNICAÇÃO PELA USP, DOUTOR EM COMUNICAÇÃO PELA PUC-SP É PÓS-DOUTORANDO EM HISTÓRIA NA UNB E EM COMUNICAÇÃO E SAÚDE NA TORONTO METROPOLITAN UNIVERSITY