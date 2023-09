Dois anos da Lei das Sociedades Anônimas de Futebol no Brasil

A lei que regulou as Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) no Brasil (Lei 14.193/2021) acaba de completar dois anos em agosto. Apesar do curto período de vigência, suas consequências práticas já são visíveis por meio dos diversos negócios feitos, muitos dos quais vieram a salvar tradicionais clubes de futebol brasileiros. Ao que tudo indica, a esperança de um esporte mais profissional e preparado para o mercado, como ocorre no exterior há algumas décadas, está se concretizando.

Da edição da lei até hoje já foram registradas dezenas de SAFs no País, seja por criação direta, transformação do tipo societário ou cisão do departamento de futebol. Os diferentes modelos de gestão que vêm surgindo irão inspirar futuras negociações e investimentos neste inevitável caminho que envolve o reconhecimento de que o esporte, no mundo de hoje, transcende a paixão.

É importante lembrar que a Lei da SAF não criou o chamado clube-empresa no País. Este já existia, como no caso dos times Red Bull Bragantino e Cuiabá – que, porém, adotavam forma empresarial distinta da sociedade anônima. A maior vantagem da Lei da SAF foi cuidar do tratamento das bilionárias dívidas que assolavam os clubes que funcionavam no formato de associação e os tornavam sem apelo para o mercado. No novo modelo, permitiu-se adquirir estes clubes sem sucessão da dívida e com previsão legal para o pagamento dela, o que trouxe atratividade para o negócio e, ao mesmo tempo, evitou o calote.

Atualmente, sete clubes da série A adotam o formato de SAF: Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Cuiabá, América-MG, Coritiba e Bahia. O Atlético Mineiro também já aprovou o modelo em seu Conselho Deliberativo, mas ainda não virou oficialmente SAF. O Athletico Paranaense manifestou-se, por meio de seus dirigentes, de que migrará para a sociedade anônima, mas ainda discute a melhor forma e os potenciais investidores. Há ainda diversas outras SAFs criadas por times das demais séries.

Uma vez aprovada a lei, três gigantes do futebol brasileiro, por necessidade, logo se transformaram em SAF e venderam a maioria das suas ações para terceiros, em negócios com características totalmente distintas. O Cruzeiro, pioneiro, vendeu 90% das ações para o ídolo do futebol mundial Ronaldo, já então dono de outra equipe na Espanha, o Valladolid. O Botafogo vendeu a mesma proporção para o empresário John Textor, também acionista de outras agremiações pelo mundo, notadamente o Crystal Palace (Inglaterra) e o Lyon (França). O Vasco vendeu 70% de suas ações para o fundo de investimento 777 Partners, também já atuante no futebol por meio de participação em clubes como o Genoa (Italia) e o Hertha Berlin (Alemanha). No primeiro ano de vigência, as SAFs movimentaram mais de R$ 1,5 bilhão.

Inevitavelmente, os três negócios viriam a ser amplamente comparados em busca de um campeão de modelo de venda, mas as situações que cada clube vivia eram muito distintas, o que dificulta essa análise. Não se sabe a real situação de salários atrasados de Vasco e Botafogo à época, mas o balanço das equipes os colocava entre os maiores clubes devedores do País até aquele momento. O Cruzeiro, além da questão trabalhista, tinha grandes dívidas de curto prazo perante a Fifa e a CNRD (instância arbitral da CBF), acumuladas ao longo dos últimos anos.

Após a venda desses três clubes, teve início este ano uma nova onda de operações, marcada sobretudo pelas aquisições de Bahia e Coritiba. Em maio de 2023, após um ano de negociações, o tricolor baiano teve confirmada a venda de 90% das ações de sua SAF para o poderoso Grupo City, proprietário de 13 clubes em quatro continentes. Em negócio confirmado no mesmo mês, seguindo modelo inédito no País, o time paranaense alienou 90% de suas ações para uma gestora de investimentos de empresas brasileira, a Treecorp – que incorporou, assim, ao seu portfólio o primeiro clube de futebol.

Atualmente está na pauta da mídia esportiva a SAF do Clube Atlético Mineiro, aprovada recentemente pelo seu Conselho Deliberativo e que optou por uma solução caseira: manter 25% das ações com o clube associação e vender 75% para investidores torcedores do time, inclusive empresários que já atuam à frente do clube e são credores dele em centenas de milhões de reais.

Vários outros clubes já se transformaram em SAF e estão buscando o melhor modelo ou investidor para fazer negócio, esperando o momento ideal para tanto. Como nos grandes mercados livres, o próprio meio vai mostrando os melhores caminhos a seguir. É importante destacar que os compradores das ações da SAF assumem responsabilidade subsidiária pelo pagamento de dívidas anteriores dos clubes associação. Portanto, ainda que uma operação de compra e venda implique baixa injeção de recurso financeiro imediato, o risco de assumir a dívida pretérita precisa entrar na conta.

Mas a SAF é apenas a virada de chave para que diversos novos modelos de negócio possam surgir no mundo dos esportes no Brasil, acompanhando a tendência internacional. A bolsa de valores, por exemplo, caminho tradicional em muitos países, ainda não foi trilhada pelos clubes nacionais. No exterior, gigantes como Manchester United (Inglaterra), Juventus (Itália), Borussia Dortmund (Alemanha) e Roma (Itália) abriram capital na bolsa, vendendo suas ações para o pequeno ou grande investidor. O STOXX Europe Footbball Index, índice exclusivo na bolsa Dow Jones para clubes europeus com ações na bolsa, existe desde 2002.

Opções, como visto, não faltam para enfrentar as diferentes realidades dos clubes brasileiros, e como alternativa para o investidor interessado em ingressar neste novo mercado que se vem abrindo. Nesse contexto, a Lei da SAF está longe de ser a solução definitiva para o futebol brasileiro, mas sem dúvida é o meio necessário para elevar o esporte ao patamar que as grandes potências do futebol alcançaram ao longo dos últimos anos. Talento não nos falta. Se não ganhamos uma Copa do Mundo há mais de 20 anos, é exatamente porque nos faltava a compreensão de que o lúdico virou também indústria, e precisa ser tratado como tal no aspecto de gestão, profissionalismo e planejamento para o futuro. É inevitável que o mercado brasileiro se desenvolverá cada vez mais neste sentido.

ADVOGADO, DOUTORANDO EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA, ESPECIALISTA EM GESTÃO DE ENTIDADES DESPORTIVAS, É PRESIDENTE DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE