É hora de os bancos começarem a explorar o metaverso

Quanto mais imersos estamos no universo virtual, mais integramos o virtual e o físico – e a mais nova expressão desse movimento é o metaverso. Há cerca de três anos, quase ninguém tinha ouvido falar no conceito, mas desde 2020 essa evolução da internet já recebeu US$ 120 bilhões em investimentos. A aceleração é tamanha que, segundo projeções da McKinsey, a oportunidade de produtos dentro do metaverso deve representar um volume de até US$ 5 trilhões em 2030 – sim, é isso mesmo que você leu, trilhões. E o setor bancário desponta como um dos grandes habilitadores e exploradores das possibilidades que existem lá.

E, para quem está pensando que, com os atuais juros altos, inflação e conflitos políticos e geopolíticos, esse assunto não merece tanta atenção, vale lembrar: é justamente em tempos de crise que a inovação e o investimento em tecnologia se fazem mais necessários. Neste contexto desafiador, o metaverso serve de alavanca para reduzir o custo de aquisição de clientes, gerar novas fontes de receita, beber de novas fontes de dados e alimentar modelos avançados de personalização.

Por que estamos falando de metaverso agora? A ideia de um mundo digital paralelo existe há muito tempo. Em 1978 surgiu o primeiro game com experiência multiplayer em tempo real, o MUD1. Alguns anos depois, em 1992, o termo metaverso aparece pela primeira vez no fabuloso livro Snow Crash, de Neal Stephenson. Desde então, tivemos múltiplas explosões culturais, como Matrix (1999), Second Life (2003), Roblox (2004) e o intrigante livro Ready Player One (2018) – que amadureceram a ideia do que este mundo digital poderia significar. Mas é a partir de 2020 e 2021 que vemos os investimentos em projetos de mundos virtuais interoperáveis dispararem, liderados pelo Facebook, que na mesma época assume o novo nome de Meta.

Mas, afinal de contas, o que define o metaverso? Três premissas principais: a imersão, a interoperabilidade e a coexistência numa realidade virtual.

E por que falar disso no Brasil? O brasileiro está entre os seres humanos mais conectados do planeta. Passamos mais de dez horas por dia conectados à internet, somos a quarta população que mais consome games no planeta (116 milhões de pessoas) e uma das que mais consomem ativos digitais: criptomoedas, tokens, NFTs (non-fungible token) e outros. De acordo com a McKinsey Global Crypto Survey, 20% da população adulta economicamente ativa no Brasil já se engajou com ativos digitais. É o porcentual mais alto dos oito mercados pesquisados, seguido por Cingapura, Índia e EUA. E isso ainda pode crescer e se expandir: mais de 70% dos brasileiros atualmente não engajados declararam intenção de entrar no universo de ativos digitais nos próximos 12 meses. Entre os principais fatores motivacionais para essa entrada estão transações no metaverso e a diversificação de investimentos.

Estimativas iniciais da McKinsey mostram que, até 2030, o metaverso pode gerar uma receita de US$ 4 trilhões a US$ 5 trilhões, considerando casos de uso como comércio eletrônico, serviços profissionais e de saúde, serviços bancários, de varejo, telecomunicações, mídia e entretenimento. Entrevistamos executivos seniores em todos os setores, e a maioria (95%) espera um impacto significativo e positivo do metaverso em suas receitas; cerca de um terço (31%) afirma que o metaverso trará mudanças expressivas no funcionamento de sua indústria. Um quarto dos executivos entrevistados espera que, nos próximos cinco anos, 15% da receita corporativa venha do metaverso.

Dados consistentes embasam essas expectativas: só em 2020 foram gastos cerca de US$ 1,3 trilhão em transformação digital, 66% dos consumidores estão entusiasmados com o metaverso e cerca de 35% dos usuários de internet já usaram alguma forma de comércio social. O metaverso também pode acelerar ainda mais a tendência do marketing de marca liderado pelos consumidores – hoje existem cerca de 50 milhões de criadores de conteúdo no mundo, e nos últimos cinco anos a economia dos influenciadores teve um aumento de 50%.

As muitas possibilidades dos bancos no metaverso. Quatro em cada cinco pessoas (79%) que estão no metaverso já fizeram por lá algum tipo de transação financeira, o que mostra a oportunidade para produtos financeiros dentro desse espaço. Bancos e outras instituições financeiras podem desempenhar ali vários papéis, explorando:

Metaverso como um novo canal : usar o metaverso como mais um canal de distribuição e de vendas para produtos já existentes no mundo real. Exemplos: agência bancária virtual, apresentação de portfólio, ferramentas para conhecimento do cliente. A tendência é o metaverso acelerar a transformação do omnichannel para o unichannel multiinterface;

: usar o metaverso como mais um canal de distribuição e de vendas para produtos já existentes no mundo real. Exemplos: agência bancária virtual, apresentação de portfólio, ferramentas para conhecimento do cliente. A tendência é o metaverso acelerar a transformação do omnichannel para o unichannel multiinterface; Produtos nativos para o metaverso (B2C e B2B) : oferecer novas propostas de valor relevantes para bens e serviços do metaverso. Exemplos: ativos como ETFs ( exchange-traded fund ) e Reits ( Real Estate Investment Trust ), financiamento de hardware, empréstimo de terrenos/propriedades virtuais, garantia de empréstimo com ativos virtuais, avaliação de ativos virtuais, serviços de identidade como KYC ( Know Your Customer ), avaliação de risco, serviços de segurança de dados, custódia de NFTs e de criptomoedas;

: oferecer novas propostas de valor relevantes para bens e serviços do metaverso. Exemplos: ativos como ETFs ( ) e Reits ( ), financiamento de hardware, empréstimo de terrenos/propriedades virtuais, garantia de empréstimo com ativos virtuais, avaliação de ativos virtuais, serviços de identidade como KYC ( ), avaliação de risco, serviços de segurança de dados, custódia de NFTs e de criptomoedas; Habilitador de transações : facilitar as transações cotidianas e a experiência do cliente dentro e fora do metaverso, e entre mundos virtuais. Exemplos: câmbio centralizado, conversão de moedas nacionais para criptomoedas, carteira Web 3.0, provedor de pagamentos, tokenização e transação de ativos, seguro para contratos inteligentes;

: facilitar as transações cotidianas e a experiência do cliente dentro e fora do metaverso, e entre mundos virtuais. Exemplos: câmbio centralizado, conversão de moedas nacionais para criptomoedas, carteira Web 3.0, provedor de pagamentos, tokenização e transação de ativos, seguro para contratos inteligentes; Tecnologias como capacidades internas : aproveitar as tecnologias do metaverso, como descentralização e realidade aumentada, para melhorar a eficiência das operações. Exemplos: treinamento e integração em realidade virtual (VR), recrutamento em VR, colaboração e design virtuais, publicidade e marketing em mundos virtuais;

: aproveitar as tecnologias do metaverso, como descentralização e realidade aumentada, para melhorar a eficiência das operações. Exemplos: treinamento e integração em realidade virtual (VR), recrutamento em VR, colaboração e design virtuais, publicidade e marketing em mundos virtuais; Dados: o aumento significativo dos pontos de contato com o cliente, tanto em quantidade quanto em qualidade, deve gerar uma maior disputa e uma ascensão de alguns grandes orquestradores de informações, cujos insights terão um valor significativo para acelerar a mudança de enfoques estratégicos e nutrir modelos de crédito.

De modo geral, o metaverso deve impulsionar algumas tendências já presentes no setor bancário – como a jornada bancária invisível, que é cada vez mais mesclada com jornadas de cliente não bancário (embeded finance) – e tem o potencial de inovar ainda mais os modelos de negócio. Vale ressaltar que a exploração das cinco oportunidades acima já está ocorrendo globalmente e não só por bancos nativos digitais. Esse movimento tem sido liderado por instituições tradicionais – bancos incumbentes – que encontraram no metaverso uma oportunidade de mostrarem ao mercado e aos clientes que também são inovadores e estão à frente de seu tempo. Alguns exemplos reais:

Um dos maiores bancos norte-americanos lançou um espaço na plataforma de metaverso Decentraland. Lá, os usuários podem interagir com quadros informativos (“Nossas inovações em Blockchain”) e vídeos sobre DeFi e blockchain. O lounge serve como conceito para uma futura integração dos serviços financeiros. Além disso, montou uma Asset Digital e explora custódia de tokens e transações de pagamento em Web3.

Um dos maiores bancos asiáticos, numa parceria com a plataforma The Sandbox, comprou um terreno em um mundo virtual para se envolver com seus parceiros do setor de esporte e impulsionar o engajamento de clientes e fãs de times. Além disso, também está lançando um fundo de investimento no metaverso para proporcionar a clientes asiáticos de alto patrimônio uma chance de entrada nesta economia digital emergente (Digital Asset ETF).

Uma das maiores instituições financeiras da Coreia do Sul desenvolveu uma agência em realidade virtual no metaverso e está transacionando todo o seu portfólio de produtos para este formato.

Uma empresa global líder de pagamentos posicionou-se como processadora de transações on e off-chain, conectando ativos digitais com economia real, fazendo o processamento, o KYC e o câmbio de transações.

Riscos e desafios a superar. Para se estabelecer e ganhar escala, o metaverso precisa superar uma série de desafios relacionados à estrutura da Web3.

O primeiro é regulatório. Legisladores ainda estão avaliando os riscos e o potencial inovador da Web3, do metaverso e dos smart contracts, decidindo como classificar juridicamente serviços e modelos de governança. Há, também, muito o que melhorar em termos de interface para proporcionar aos usuários uma experiência perfeita. E ainda são poucos os usuários que entendem completamente os riscos da tecnologia descentralizada.

Outras questões importantes, que estão em constante evolução, são a privacidade dos dados e a adequação de plataformas de Web3 à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a que as empresas de tecnologia são submetidas. O caminho ainda é longo, mas vemos cada vez mais transparência para o consumidor sobre políticas de privacidade e uso de dados.

Adicionalmente, ainda são poucos os talentos capazes de estruturar essa tecnologia, e o acesso a desenvolvedores pode ser um gargalo. Por fim, os temas de custo de transação e pegada ambiental também fazem parte dos desafios ainda indefinidos.

Hora de começar os testes. Para bancos, o metaverso mostra-se como um espaço em branco com uma série de oportunidades, e testar as possibilidades de uso promissoras será necessário para fundamentar as regulações futuras. O momento atual de maturidade da tecnologia que viabiliza o metaverso é ideal para explorar, estudar e traçar estratégias. Afinal, o futuro chega cada vez mais rápido – e o ataque é a melhor defesa.

