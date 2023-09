É sempre mais escuro antes do amanhecer

Em mais um ano-novo judaico, na chegada de 5784, o povo judeu vive um momento difícil: a proposta de revolução judicial em Israel, o Estado fundado para ser o lar nacional judaico.

Talvez o leitor já tenha ouvido falar da “reforma judicial”. Contudo, o termo “revolução” imediatamente categoriza grande parte da sociedade israelense dentro do campo sociopolítico que se opõe às iniciativas do governo de enfraquecer o Poder Judiciário no país.

A proposta prevê uma sobreposição do Executivo sobre o Judiciário. Vale lembrar que, em Israel, há um parlamentarismo de coalizão, ou seja, o Legislativo se confunde com o Executivo. O único “freio e contrapeso” para as decisões tomadas pelo primeiro-ministro e outras autoridades é a Suprema Corte. É isso que o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, quer mudar.

Refém de uma situação jurídica complicada, Netanyahu é acusado em diversos casos de corrupção e pode ser condenado pelo Supremo Tribunal de Israel. Para evitar que o pior para ele aconteça, Bibi, como é conhecido, aceitou se unir a extremistas de direita, os nacionais-religiosos.

A própria liderança política do país está conduzindo discursos de polarização contra setores selecionados da sociedade num nível nunca antes presenciado em Israel. De forma orquestrada e extrema, eles aproveitam as rupturas e fissuras já existentes na sociedade, reforçando-as e incentivando a deslegitimação desses grupos.

Esta ala política não apenas representa poucos israelenses, como está disposta a limitar a simples existência dos que são diferentes deles. São contrários aos amplos direitos dos árabes, das mulheres e da população LGBTQIA+, por exemplo. Sem a força dos “freios e contrapesos” do Judiciário, haveria uma facilidade.

A sociedade israelense, por natureza, é fragmentada e dividida. Basta pensar na pluralidade do povo judeu em si: há os de origem ashkenazita e sefaradita, os laicos e os religiosos, os de direita e os de esquerda. Acrescente-se a isso o fato de Israel ser, também, o lar de milhares de cidadãos árabes.

O consenso nunca foi o forte, tanto é que o país se vê há 75 anos num impasse para criar a própria Constituição, apesar de diversas tentativas.

É possível afirmar com toda certeza que a divisão social existente em Israel não nasceu com a revolução judicial. Mas o conflito atual toca os nervos da multifacetada sociedade israelense e seus diversos grupos e setores. A luta, de fato, não é sobre o presente. Acima de tudo, é sobre o futuro!

De acordo com a professora Tamar Hermann, diretora do Viterbi Family Center do Israel Democracy Institute, o mais recente índice de Democracia Israelense (publicado no início de 2023) revela que a crescente fragmentação das posições públicas sobre política chegou a um ponto em que não está mais claro se continua a existir uma base israelense comum em questões de princípio ou mesmo em questões práticas relacionadas à conduta diária do país.

Israel vive hoje uma crise que diz respeito à essência do país e ao perigoso rumo teocrático e até quase ditatorial que o governo está tomando, enquanto divide o povo e mina os fundamentos judaicos e democráticos do Estado. Essa realidade gera a maior das perguntas: será que ainda temos um denominador comum como sociedade tão diversificada?

A resposta, talvez, esteja na própria sociedade israelense. Há mais de 35 semanas a população vai às ruas todos os sábados à noite para pedir que Israel seja um Estado judaico e democrático. Um lar para todas as pessoas que aqui decidam fazer a própria morada.

O inédito governo de extrema direita que ocupa o poder deu ao povo de Israel um novo motivo para lutar: não deixar o país tornar-se uma teocracia, regida por uma interpretação radical da lei religiosa judaica.

Os manifestantes não são um grupo homogêneo, muito pelo contrário. Muitos setores da sociedade israelense são parte dele. O protesto é realizado em todo o país, representando um público bem diversificado, que não pretende parar até a ameaça acabar.

As divisões da sociedade israelense citada anteriormente não acabaram, mas estão em transformação. A revolução criou a necessidade de enxergar além das fronteiras tradicionais dos diversos setores.

A grande diversidade que caracteriza a população israelense cria, sem dúvida, desafios na construção do tecido coletivo da vida. Simultaneamente, isso também faz parte da energia e da beleza da sociedade e dessa identidade multicultural, que produz riqueza criativa, singular e pluralista.

O povo de Israel sempre conheceu lutas árduas e travou tais batalhas contra todas as probabilidades. A luta atual é maior do que tudo o que conhecemos, e o diverso público que participa do protesto sabe disso.

A situação vai piorar antes de melhorar, mas é por isso que devemos nos esforçar para que isso aconteça. Como Shalom Hanoch, um dos maiores cantores israelenses, diz em sua canção Against the Wind (contra o vento): “É sempre mais escuro antes do amanhecer”.

Começaremos o ano de 5784 lutando pelo país em que acreditamos.

DIPLOMATA DE CARREIRA, É COLABORADORA E ARTICULISTA DO INSTITUTO BRASIL-ISRAEL