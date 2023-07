Educação: uma reflexão necessária

Este Estadão, em recorrentes editoriais (2/6/2023, 8/5/2023 e 24/4/2023), tem reiterado a importância da educação como instrumento de desenvolvimento econômico e social, fundamental na superação da baixa produtividade da economia brasileira e dos consequentes problemas sociais que ela acarreta.

Nos últimos 30 anos, o gasto nacional com a educação aumentou. A previsão constitucional determina que a União, Estados e municípios gastem, por ano, no mínimo 18% e 25% da sua receita de impostos, respectivamente. Os recursos disponíveis não são poucos e permitem alcançar melhor resultado.

Boa parte das metodologias de ensino disponíveis foi utilizada pelas escolas brasileiras. Está consolidada há muito tempo a ampla liberdade de ensinar no País, conforme preveem os itens II e III do artigo 206 da Constituição. Uma característica marcante da legislação educacional brasileira é a flexibilidade na forma de organização do processo pedagógico. O que explica, então, os resultados educacionais pífios no ensino básico, sobretudo no ensino médio, que o País ostenta em todas as avaliações internas e externas?

É intrigante essa constatação, na medida em que há casos comprovados de sucesso educacional no País (Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás) e as condições para o êxito escolar estão amplamente estudadas e documentadas na literatura educacional que se dedica a entender a efetividade das escolas.

As instituições escolares são muito antigas e cristalizaram modelos de cultura pedagógica e de relações internas que resistem à mudança. Facilmente, tornam-se prisioneiras de rituais com pouca efetividade: reuniões, aulas, provas, conselho de classe, recuperação, aprovação, reprovação, fechamento do ano letivo, sem muita consciência do caminho que está sendo trilhado e das metas a serem atingidas. O professor deve fechar o período letivo com as devidas avaliações postadas. Sem o devido cuidado, essa atividade necessária ao bom funcionamento da instituição se perde numa miríade de ações que se tornam fim em si mesmas.

É necessário definir com clareza o que precisa ser feito e aonde chegar, que perfil discente deve ser construído, que resultados devem ser conquistados e como eles contribuem para o crescimento pessoal dos alunos e da sociedade. Uma cultura de avaliação e autoavaliação tem de ser construída para permitir um olhar realista sobre o processo de trabalho e o que ele está produzindo.

Pesquisadores brasileiros como Marcos Lisboa, Naércio Menezes e Ricardo Paes de Barros, entre outros, têm insistido na tese de que só aumentar gastos em educação não resolve o problema. É preciso trabalhar com evidências e avaliar as políticas desenvolvidas na área de educação para permitir a reprogramação do que não funciona.

Transcrevo, a seguir, um trecho do livro A educação para o século 21, organizado por Jacques Delors, capítulo 12, escrito por Ken Gannicott e David Throsby, intitulado Qualidade da educação e eficácia do ensino escolar, muito oportuno para a temática em questão: “A literatura sobre as escolas eficazes utilizou estudos de caso de pequena escala, visando a captar aspectos intangíveis (vistos como tão significativos quanto os tangíveis: salário, número de alunos por sala...) dos resultados escolares, e chegou a conclusões inevitavelmente variadas quanto aos detalhes, mas suficientemente coerentes para que se possa ter uma ideia clara das características de uma escola eficaz, que podem ser resumidas como se segue: atmosfera de segurança e de ordem, com uma disciplina fundada em regras claras, aplicadas equitativamente e sem interrupções; ênfase na aquisição pelos alunos de competências escolares essenciais, de modo que a organização do programa de estudos sirva para realizar um acordo sobre objetivos; frequência de avaliação e do acompanhamento dos resultados obtidos pelos alunos; direção pedagógica e administrativa firme por parte do diretor da escola e de seus principais colaboradores; forte sentimento de coesão, com professores devotados à escola e participantes ativos do processo de decisão; objetivos claramente definidos e exigências elevadas quanto aos resultados obtidos pelos alunos, com toda a escola festejando os êxitos escolares; utilização eficaz do tempo, com um mínimo de cortes ou períodos consagrados a atividades extraescolares; informação e apoio aos pais quanto aos objetivos da escola e às responsabilidades dos alunos, em particular no que concerne às lições de casa”.

Está aí um desafio que vale a pena ser enfrentado. Ele exige lideranças com grande capacidade de ação e motivação. Há carências infraestruturais que precisam ser resolvidas e, certamente, a disposição do corpo docente é fundamental. Mas a necessidade de gestão, em todos os níveis, é imprescindível.

Não é magia, mas pode tornar a educação brasileira mais eficiente para responder às expectativas que desperta e à política pública cara que a sustenta.

*

PROFESSOR APOSENTADO NO INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS, ESTUDIOSO DA EDUCAÇÃO, É DOUTOR EM CIÊNCIAS SOCIAIS (UNICAMP)